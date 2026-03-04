Si fallamos un nudo, te quedas sin cena» : el oficio que salvó a España y hoy se apaga en 2026

Hay oficios que se pierden en silencio mientras seguimos comprando pescado sin mirar más allá del mostrador cada fin de semana.
En los muelles españoles late todavía un trabajo que sostuvo mesas enteras tras la guerra y que ahora apenas resiste. No lleva uniforme brillante ni sale en la etiqueta del producto, pero afecta a tu plato y al precio que pagas.
Quién cosía las redes que llenaron la mesa tras la guerra
Hablamos de los rederos y las rederas, artesanos que montan, reparan y adaptan las redes de pesca. Durante la posguerra, cuando la flota necesitaba cada captura para alimentar a barrios enteros, su trabajo fue decisivo. Las redes, hechas de algodón o cáñamo, pesaban, se pudrían y se rompían con facilidad. Cada salida exigía manos expertas para dejarlas listas.
Sin su puntada precisa, los barcos no faenan y el pescado no llega. El eslabón invisible sostiene la cadena.
Un material frágil y un trabajo infinito
Aquellas mallas se protegían con baños de cortezas ricas en taninos para atrasar la descomposición. El proceso era manual. Se teñía, se secaba al aire, se revisaba nudo a nudo. Nada se tiraba. Un paño con vida útil se aprovechaba hasta la última costura. En muchos puertos, las manos que cosían eran femeninas: las rederas ocupaban los cobertizos mientras los marineros estaban en la mar. Un fallo mínimo abría una vía de escape para la captura.
- Mantenimiento constante de mallas y relingas tras cada marea.
- Revisión de roturas por rocas, fondos y peso de las especies.
- Adaptación de medidas de malla a la temporada y a la norma vigente.
- Reutilización de paños y cabos para alargar la vida del arte.
De los muelles a la fábrica: el giro que lo cambió todo
La llegada del nylon y otras fibras sintéticas en los años sesenta transformó el oficio. Las redes se hicieron más ligeras y duraderas. Las factorías empezaron a producir paños completos, reduciendo el tiempo de costura manual. A la vez, la industrialización y la caída de la flota comprimieron la demanda. Allí donde hubo calles enteras de talleres, como en Cádiz, hoy sobreviven contados negocios familiares.
Las embarcaciones siguen pidiendo artes a medida, pero menos y más espaciadas. La Unión Europea fija tamaños de malla y exige documentación técnica. Cada red se personaliza según caladero, especie y arte de pesca, con especial peso en la pesca de arrastre, aún dependiente de material en estado impecable. Barcos que operan en aguas nacionales y en caladeros marroquíes encargan montajes distintos y recomponen artes tras campañas intensas.
Quedan menos talleres, pero cada pedido es más complejo: normativa, selectividad y nuevas fibras imponen precisión.
|Material
|Peso en mojado
|Durabilidad
|Mantenimiento
|Impacto y gestión
|Algodón/cáñamo
|Alto
|Baja-media
|Alto: baños con taninos y secado
|Biodegradable, corta vida útil
|Nylon
|Medio
|Alta
|Medio: menos pudrición, más revisiones de rotura
|Reciclable si se segrega bien
|Polietileno/poliéster
|Bajo-medio
|Alta
|Bajo-medio
|Valorizable, atención a residuos en puerto
El relevo que no llega y la salud que se resiente
El gran cuello de botella es el relevo generacional. En puertos como Santa Pola o Dénia el oficio se sostiene gracias a veteranos con décadas de oficio. La jornada habitual arranca temprano y exige concentración visual, espalda firme y manos ágiles. El desgaste aparece en hombros, muñecas y vista. Quien empieza necesita meses hasta dominar la lanzadera y cuadrar una malla sin errores.
Han surgido cursos municipales y autonómicos, pero la continuidad es baja. Falta constancia y sobran dudas ante una profesión físicamente exigente y poco visible. Aun así, cuando un barco rompe el copo o la relinga en plena campaña, solo un buen redero resuelve la avería a tiempo para no perder la siguiente marea.
- Lanzadera o aguja de armar, para cargar el hilo y tejer nudos.
- Cuchillo o navaja corta, para saneo de cabos y recortes.
- Pasador y calibrador de malla, para uniformidad de medidas.
- Hilos, cabos y relingas específicos según arte y especie.
¿Hay futuro? Nichos y salidas que apuntan esperanza
Existen huecos de mercado que necesitan manos expertas. La pesca artesanal demanda redes más selectivas y reparaciones rápidas. La acuicultura precisa jaulas y mallas resistentes al biofouling. Los puertos valoran el servicio inmediato que evite paradas costosas. Talleres-escuela podrían unir formación retribuida y contratación, con módulos de seguridad, segregación de residuos y reciclaje de fibras.
Otro frente es la economía circular. Las redes retiradas pueden transformarse en granza para gafas, alfombrillas, mobiliario o cuerdas nuevas. Los rederos ya conocen el material, identifican calidades y separan piezas aprovechables. Programas de recogida en puerto, limpieza de artes perdidos y trazabilidad abrirían empleos complementarios. El oficio también puede asomarse al turismo industrial con demostraciones y talleres breves para acercar el valor del trabajo manual a la ciudadanía.
Mientras haya flota, habrá redes que montar, adaptar y reparar. La clave está en quién hará ese trabajo mañana.
Qué puedes hacer tú si comes pescado cada semana
- Pide en la pescadería el puerto de procedencia y la cofradía. Favoreces a barcos que sostienen talleres locales.
- Valora especies de temporada y artes selectivos. Las redes sufren menos y se reduce desperdicio.
- Apoya museos del mar y escuelas taller. Mantienen vivo el conocimiento.
- Si buscas oficio, mira esta salida: aprendizaje práctico, actividad estable y posibilidad de especializarte en nichos.
Glosario mínimo para entender este oficio
Lanzadera: aguja plana que lleva el hilo y permite tejer nudos a ritmo constante.
Paño: tramo de red compuesto por mallas iguales que luego se arma en el arte completo.
Malla: cuadrícula de hilo medida por su lado; su tamaño determina la selectividad.
Relinga: cabo perimetral que refuerza la boca de la red y reparte esfuerzos.
Caladero: zona de pesca con normas y especies concretas.
Tanino: sustancia vegetal utilizada antiguamente para proteger y teñir redes de fibras naturales.
Arrastre: arte que remolca la red por el fondo o media agua, muy dependiente del buen estado del material.
Lo que se juega un barco cuando se rompe un hilo
Un mal nudo puede abrir una vía de escape y vaciar una marea. Una rotura grande obliga a volver a puerto. Eso significa combustible gastado sin captura, menos ingresos y riesgo de incumplir cupos semanales. Una reparación a bordo o en muelle, hecha por un profesional, reduce horas de paro y evita perder la siguiente ventana de buen tiempo.
Para el lector, esto se traduce en precios más estables y mejor calidad del producto. Para el puerto, en actividad constante. Y para el oficio, en una oportunidad: quien garantiza que la red pesque bien sostiene, sin focos ni titulares, la cadena que va del mar al plato.