Si los dejas todo el día al sol, se queman» : cómo salvar tus geranios en 2026 sin gastar de más

El calor vuelve, las terrazas se llenan de color y no todas las macetas responden igual. El equilibrio marca la temporada.
Geranios vibrantes o tallos mustios: la diferencia está en ajustar luz, riego y poda. La experiencia del florista Adrián De La Torre apunta a pequeñas decisiones que lo cambian todo.
Sol sí, pero con sombra parcial
Los geranios florecen con sol directo, pero no soportan una exposición continua a lo largo de todo el día. La franja de mediodía dispara el estrés térmico y quema hojas y pétalos, incluso si el sustrato está húmedo. Ubica las macetas donde reciban luz de mañana y sombra parcial por la tarde. Orientaciones este u oeste funcionan bien en balcones urbanos.
En áticos o patios muy expuestos, crea un “descanso lumínico” con toldos ligeros, celosías o desplazando las jardineras unas horas. Las macetas móviles te permiten reaccionar en olas de calor. Evita paredes que irradien calor acumulado.
Objetivo realista: 5–6 horas de sol directo repartidas y protección en las horas centrales para prevenir quemaduras.
Riego ajustado y sin encharcar
El riego a calendario castiga a los geranios. Estas plantas sufren tanto la sequía prolongada como el exceso de agua. Antes de regar, verifica el sustrato con un método simple: introduce un palillo a unos 3 cm; si sale limpio y seco, toca hidratar. Riega a fondo hasta que drene por los orificios y vacía el plato a los diez minutos.
En días calurosos, riega por la mañana con agua templada. Evita mojar hojas y flores para reducir el riesgo de hongos. La maceta debe tener buen drenaje y mezcla aireada: añade perlita o arena gruesa al sustrato universal.
Regla práctica: riega cuando la capa superficial se seca y el sustrato pierde peso, no por costumbre.
- Falta de agua: hojas caídas al atardecer que se recuperan de noche.
- Exceso de agua: hojas amarillas en la base y sustrato frío y compacto.
- Riego correcto: drenaje visible y sustrato húmedo, pero esponjoso.
Poda, saneo y abono en plena flor
Para que la planta concentre su energía en las inflorescencias, retira de forma regular flores marchitas y hojas secas. Un pinzado ligero tras cada floración ayuda a mantener una forma compacta y a estimular nuevas yemas. Si aparecen tallos débiles, corta por encima de un nudo vigoroso.
En primavera y verano, usa un abonado específico para plantas con flor, preferiblemente con más potasio y fósforo que nitrógeno, cada 2–4 semanas. Alterna aportes minerales con humus o guano bien integrados en el sustrato para mejorar estructura y retención sin encharcar. Si observas hojas verde pálido con nervaduras marcadas, añade quelatos de hierro.
Mezcla de sustrato que funciona
- 60% sustrato universal de calidad.
- 20% compost maduro o humus de lombriz.
- 20% perlita o arena silícea.
- Capa de drenaje con arcilla expandida en el fondo de la maceta.
Cuando baja la temperatura: así los cuidas en otoño e invierno
Al final del verano, practica una poda de renovación eliminando aproximadamente un tercio de la planta. Favorece una estructura fuerte para la siguiente campaña. En otoño, reduce el riego a la mitad y deja secar más el sustrato entre aportes. Aporta luz abundante, pero evita corrientes frías.
En zonas con heladas, resguarda las macetas en interiores ventilados, garajes luminosos o patios cubiertos. La calefacción directa deshidrata, así que separa las plantas de radiadores y ventanas con fuga de aire. Revisa raíces y sustrato antes de volver al exterior en primavera.
Por debajo de 5 °C, prioriza un espacio resguardado y riegos muy espaciados para evitar daños por frío.
Problemas habituales y solución exprés
|Señal
|Causa probable
|Qué hacer
|Hojas amarillas en la base
|Exceso de riego
|Espacia riegos, mejora el drenaje, revisa orificios de la maceta.
|Puntas quemadas y pétalos chamuscados
|Sol de mediodía + falta de agua
|Sombréa en horas centrales y riega por la mañana en profundidad.
|Pocas flores
|Poca luz o exceso de nitrógeno
|Más exposición matinal y abono rico en K y P.
|Tallos largos y débiles
|Falta de luz, maceta pequeña
|Más horas de sol, trasplanta a un contenedor mayor.
|Agujeros y brotes huecos
|Mariposa del geranio (larvas)
|Retira partes afectadas y aplica tratamiento específico; revisa axilas y capullos.
|Polvillo blanco
|Oídio
|Mejora ventilación y usa fungicida compatible; evita mojar hojas.
Errores que te cuestan flores
- Dejar los geranios al sol directo toda la jornada sin sombra parcial.
- Mantener siempre húmedo el sustrato “por si acaso”.
- Usar macetas sin drenaje o dejar agua en el plato.
- Abonar en pleno calor a mediodía o sobredosificar fertilizante.
- Regar por encima mojando flores y hojas con sol alto.
- No eliminar flores marchitas ni pinzar tallos largos.
- Ignorar la orientación del balcón y el reflejo del calor en paredes.
Trucos de profesional para terrazas pequeñas
Agrupa macetas para crear un microclima más fresco y reducir evaporación. Rota los contenedores cada semana para repartir la luz. Usa jardineras con indicador de nivel para ajustar el agua. Un acolchado fino de corteza o cantos rodados mantiene la humedad y estabiliza la temperatura del sustrato.
Si te ausentas unos días, instala goteros de botella o un temporizador sencillo y deja las macetas en la zona más fresca y luminosa.
Lo que te conviene saber si combinas plantas
Los geranios conviven bien con lavanda, salvia o romero, que atraen polinizadores y comparten necesidades de luz. Evita mezclarlos con especies que pidan riegos muy frecuentes. Para macetas de 25–30 cm, calcula entre 1 y 1,5 litros por riego cuando el sustrato está seco y deja drenar un 10%.
Vigila plagas con revisiones semanales: busca galerías en brotes, capullos perforados o decoloraciones. Ante la mariposa del geranio, retira partes afectadas y aplica tratamientos específicos; para insectos de cutícula blanda, el jabón potásico ayuda en infestaciones leves. Aísla las plantas nuevas unos días antes de juntarlas con el resto.