Si naciste entre 1960 y 2002: la Seguridad Social te da hasta 1.595 euros al mes, ¿te toca?

Millones ajustan su presupuesto cada mes; desde 2025, una red pública refuerza ingresos y se adapta a familias cambiantes.
Hablamos del Ingreso Mínimo Vital, una prestación estatal que se recalibra en 2025 y prioriza hogares con menos recursos.
Quién puede pedirlo en 2025
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) apunta a personas y familias con ingresos bajos. Este año, la edad estándar para ser titular va de 23 a 65 años, con una ventana específica para jóvenes de 18 a 22 que hayan pasado por centros de protección de menores. La residencia debe ser legal y efectiva en España, con excepciones para víctimas de trata, explotación sexual o violencia de género.
- Edad: de 23 a 65 años; de 18 a 22 si procedes de un centro de protección de menores.
- Residencia: legal y continuada en España durante el año anterior a la solicitud, salvo excepciones protegidas por ley.
- Ingresos: por debajo de los umbrales de vulnerabilidad marcados para tu tipo de hogar.
- Patrimonio: límites en activos no societarios, sin contar la vivienda habitual.
- Compromiso de actividad: si estás en edad laboral, inscripción como demandante de empleo y participación en itinerarios de inclusión social, con excepciones justificadas.
Los topes de ingresos dependen de cuántas personas convivan. Como referencia anual, se manejan límites como estos: un adulto solo, 20.353,62 €; un adulto con dos menores, 36.636,52 €; dos adultos con dos menores, 44.777,96 €. La administración contrasta estos datos con tu declaración y tus justificantes.
Si naciste entre 1960 y 2002, cumples la condición general de edad para pedir el IMV en 2025, si acreditas vulnerabilidad.
Cuánto se puede cobrar: importes y topes
La cuantía final del IMV garantiza un ingreso mínimo mensual que varía según la unidad de convivencia. A mayor tamaño del hogar, mayor umbral garantizado. A ello se añaden complementos en ciertas situaciones, como hogares monoparentales o discapacidad igual o superior al 65%.
|Tipo de hogar
|Cuantía mensual 2025
|Un adulto y un menor o dos adultos
|856,46 €
|Tres personas
|1.054,10 €
|Cuatro personas
|1.251,75 €
|Cinco o más personas
|1.449,39 €
|Monoparental con un menor
|1.001,40 €
|Monoparental con dos menores
|1.199,04 €
|Monoparental con tres menores
|1.396,69 €
|Monoparental con cuatro o más menores
|1.594,33 €
La escala de 2025 permite a ciertos hogares monoparentales alcanzar prácticamente 1.595 € al mes.
Complementos que marcan la diferencia
- Monoparentalidad: incremento específico para quien cría en solitario y convive con menores.
- Discapacidad ≥65%: aumento de la cuantía garantizada si existe acreditación oficial.
- Menores a cargo: ajustes por cada niño, niña o adolescente conviviente en el hogar.
La lógica es sencilla: el IMV cubre la brecha entre tus ingresos computables y el umbral garantizado que corresponda a tu hogar, sumando los complementos si proceden.
Cómo solicitarlo paso a paso
- Reúne documentación: DNI o NIE, certificado de empadronamiento, libro de familia o certificados de parentesco, última declaración de la renta, justificantes de ingresos y patrimonio.
- Verifica requisitos: composición de la unidad de convivencia, residencia y límites de ingresos y patrimonio.
- Presenta la solicitud: a través de la sede electrónica de la Seguridad Social o en oficinas, con cita previa.
- Firma el compromiso: en caso de ser necesario, inscripción como demandante de empleo e itinerario de inclusión.
- Atiende requerimientos: si piden aclaraciones o documentos, responde en plazo para evitar el archivo del expediente.
Tiempos y cobro
La resolución puede demorarse varias semanas por la carga de expedientes y las verificaciones. El pago es mensual y, si la resolución es favorable, puede incluir atrasos desde la fecha de solicitud, según los casos.
Ejemplos prácticos de cálculo
- Un adulto y dos menores con 350 € mensuales de ingresos. Umbral 2025: 1.199,04 € (monoparental con dos menores). Prestación orientativa: 1.199,04 € − 350 € = 849,04 € al mes.
- Dos adultos y dos menores con 900 € mensuales. Umbral 2025: 1.251,75 €. Prestación orientativa: 1.251,75 € − 900 € = 351,75 € al mes.
- Hogar de cinco personas con 1.000 € mensuales. Umbral 2025: 1.449,39 €. Prestación orientativa: 449,39 € al mes.
Son cálculos aproximados: la Seguridad Social aplica criterios de cómputo específicos sobre rentas y patrimonio, y puede ajustar importes.
Compatibilidad con empleo y otras prestaciones
El IMV puede coexistir con salarios bajos o irregulares. Si aumentan tus ingresos, el organismo ajusta la cuantía el mes siguiente o en revisión. Existen incentivos al empleo que permiten no perder la totalidad del IMV cuando mejoras tu situación laboral de forma gradual.
Cuando cobras otras prestaciones, la administración descuenta lo que computa como ingreso. Antes de solicitar, conviene revisar si la ayuda autonómica de renta mínima, las pensiones no contributivas u otros subsidios impactan en el cálculo del IMV para tu caso concreto.
Errores que frenan la aprobación
- Empadronamiento desactualizado o con miembros no reflejados que realmente conviven.
- No incluir ingresos ocasionales o rendimientos que sí computan.
- Omitir patrimonio distinto de la vivienda habitual, como terrenos o segundas propiedades.
- No acreditar situaciones especiales: monoparentalidad, discapacidad o tutela/guarda.
- Presentar la solicitud sin firmar el compromiso de actividad cuando resulta exigible.
Qué hacer si estás cerca del umbral o tus ingresos cambian
Si tus ingresos fluctúan, conserva nóminas, justificantes y movimientos bancarios. Puedes solicitar el IMV si, con los datos disponibles, cumples los límites. En revisiones, el organismo ajustará al alza o a la baja. Un cambio de convivencia (nacimiento, separación, llegada de un familiar) debe comunicarse en plazo para recalcular la cuantía.
Una manera rápida de orientarte consiste en: 1) identificar tu tipo de hogar; 2) tomar el umbral de la tabla; 3) restar tus ingresos mensuales computables; 4) comprobar si procede algún complemento. Si el resultado ronda cero, valora igualmente solicitar, porque los criterios de cómputo y las exenciones pueden favorecerte.
Claves finales para preparar tu solicitud
- Haz una carpeta con DNI/NIE, padrón, libro de familia, renta, justificantes de ingresos y certificados de discapacidad, si procede.
- Revisa que tu domicilio y los convivientes estén bien reflejados en el padrón.
- Calcula tu brecha con el umbral que te corresponda y anota los complementos posibles.
- Si naciste entre 1960 y 2002, comprueba que cumples el tramo de edad y tramita sin demoras.
El IMV nació en 2020 y hoy protege a millones de personas con reglas adaptadas a cada hogar. Para 2025, las cuantías cubren desde 658,81 € en un adulto solo hasta escalas que rozan 1.595 € en escenarios concretos, con especial atención a familias con menores y a situaciones de vulnerabilidad.
