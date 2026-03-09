Si riegas igual en días nublados, tus raíces se ahogan» : lo que André Alonso quiere que cambies hoy

Cuando el cielo se cubre, tu maceta cambia por dentro. Lo que no ves bajo el sustrato decide si vive o falla.
La conversación sobre el cuidado de plantas vuelve a la base: qué pasa en el interior de la maceta cuando falta sol. El divulgador español André Alonso, muy activo en TikTok, pone el foco en un gesto cotidiano que lo cambia todo: el riego. Su mensaje interpela a cualquiera que tenga plantas en casa y observe hojas tristes sin entender por qué.
Qué pasa en días nublados con las raíces, según André Alonso
La salud de las raíces depende de un equilibrio entre agua, oxígeno y nutrientes. En jornadas grises y frías, la fotosíntesis se ralentiza. La planta transpira menos. El agua que llegó desde las raíces hacia las hojas se usa con más lentitud y el sustrato permanece húmedo durante más tiempo.
Ese escenario favorece la pudrición radicular: el exceso de humedad desplaza el oxígeno de los poros del sustrato, los tejidos se debilitan y prosperan hongos oportunistas. El resultado aparece arriba, en forma de amarilleo, caída y parón de crecimiento, cuando el daño ya avanzó abajo.
En días nublados, el agua tarda más en salir del sustrato y las raíces respiran peor. Ajustar el riego evita que se asfixien.
Alonso insiste en un principio simple y poderoso: antes de regar, observa el contexto. Si la luz es baja y la temperatura desciende, la planta consume menos agua. Si tú mantienes la misma pauta que con sol, llenas de agua un sistema que hoy trabaja a medio gas.
Riego y temperatura: el binomio que desestabiliza o salva tu maceta
Regar “por calendario” no funciona cuando cambian las condiciones. El mismo volumen que un día de julio le sienta bien a la planta, en marzo nublado puede saturarla. La temperatura agrava el cuadro: con frío, la circulación interna y la evaporación del sustrato se frenan y la difusión de oxígeno disminuye.
Cómo ajustar el riego con luz baja
- Riega solo cuando el primer tercio del sustrato esté seco al tacto o al pinchar con un palillo.
- Aplica menos volumen y deja que el exceso drene por completo por los agujeros de la maceta.
- Evita dejar agua en el plato o cachepot. El encharcado prolongado asfixia las raíces.
- Prioriza riegos por la mañana para aprovechar las horas de actividad y de luz disponible.
La temperatura que te conviene mantener
Las plantas de interior gestionan mejor la humedad entre 18 y 24 °C. Por debajo, el metabolismo ralentiza y el agua se queda “atascada” en el sustrato. Si tu casa enfría, aporta calor suave y estable, aleja macetas de corrientes y ventanas heladas y mejora la luz con lámparas de cultivo o bombillas de espectro amable para plantas.
|Señal en la maceta
|Qué indica
|Acción rápida
|Superficie húmeda 48 h después del riego
|Exceso de agua o poca ventilación del sustrato
|Retrasa el siguiente riego y airea la mezcla con un palillo
|Olor terroso fuerte o a moho
|Actividad fúngica y falta de oxígeno
|Saca del cachepot, drena, y coloca en zona luminosa y templada
|Hojas lacias pero sustrato húmedo
|Asfixia radicular, no sed
|No riegues; mejora drenaje y luz; revisa raíces si persiste
Medidas prácticas que sí funcionan en casa
El enfoque que comparte André Alonso es adaptativo: menos reglas fijas y más lectura del entorno. Estas pautas reducen riesgos en días nublados:
- Usa mezclas aireadas: añade perlita, corteza o pómice al sustrato para aumentar porosidad.
- Eleva la maceta con pequeñas patas para que el orificio de drenaje respire y el plato no selle la base.
- Aclara el calendario: si una planta tarda más en secar, reduce frecuencia y volumen de riego.
- Proporciona luz adicional en días muy grises. Una lámpara a distancia segura evita sombras perpetuas.
- Vigila la temperatura: calor suave, sin radiadores pegados ni corrientes frías directas.
- Prefiere macetas con agujeros y evita cachepots sin control del agua retenida.
Observa antes de regar: la maceta pesa más cuando hay agua retenida; si no aligera, no necesita más.
Señales de alerta y protocolo de rescate rápido
Si sospechas pudrición radicular, actúa con método. La rapidez marca la diferencia entre una planta que se recupera y otra que colapsa.
- Extrae con cuidado y revisa las raíces. Las sanas son firmes y claras; las dañadas, blandas y oscuras.
- Corta solo lo podrido con tijeras limpias y desinfectadas. No retires tejido sano.
- Renueva el sustrato por uno aireado y seco. Compactar mata el proceso de recuperación.
- Coloca en zona luminosa, sin sol directo, con temperatura estable.
- Espera unos días antes de volver a regar. La herida necesita aire, no más agua.
Errores frecuentes que aceleran la pudrición
- Regar “porque toca” y no porque la planta lo pida.
- Usar macetas sin orificios o dejar agua en el plato de manera crónica.
- Compactar el sustrato al presionarlo; reduces porosidad y ahogas las raíces.
- Exponer a corrientes frías tras el riego; el frío prolonga la humedad.
- Colocar en rincones muy oscuros durante semanas nubladas.
Por qué la luz y el aire valen más que un “poquito de agua”
La planta regula el intercambio gaseoso con pequeños poros llamados estomas. Con baja luz y temperatura fresca, tiende a cerrarlos y a reducir la pérdida de agua. Si el cuidador riega igual, la ecuación se rompe: entra agua, no sale vapor, falta oxígeno en el sustrato. Restablecer ese equilibrio exige menos riego y más aireación.
Hay gestos sencillos que ayudan: girar la maceta para homogeneizar la iluminación, separar hojas de paredes húmedas, ventilar la habitación sin corrientes directas y espaciar al máximo los riegos dudosos. La regla práctica es clara: duda resuelta hacia no regar cuando el sustrato sigue fresco.
Información útil para ir un paso más allá
Un método casero para decidir el riego consiste en pesar la maceta con las manos. Tras varios ciclos, reconocerás el “peso seco” y el “peso mojado”. Si se parece al segundo, espera. Complementa con un palillo profundo: si sale limpio y seco hasta el primer tercio, entonces sí.
Si tu hogar es oscuro muchos días seguidos, plantéate especies que toleran baja luz y sustratos muy drenantes. Combinar mezcla aireada, contenedor adecuado y riego prudente da margen cuando el clima juega en contra. Y si tras un episodio de pudrición la planta sobrevive, evita fertilizar hasta ver crecimiento nuevo; prioriza raíces fuertes antes que hojas grandes.
No todas las especies reaccionan igual, pero todas dependen del mismo principio: raíz con oxígeno y agua sin estancarse.