Si tu router WiFi tiene puerto USB, tienes una joya: todo lo que puedes hacer si conectas un disco duro

Ese puerto USB del router que ignoras vale oro si le enchufas un disco duro, y convierte tu WiFi en algo que no sabías que tenías.
El silencio de la noche, el router parpadeando como siempre, y ese disco duro que llevaba meses en un cajón. Lo conecté “a ver qué pasa”, sin demasiada fe, y en cinco minutos la carpeta “Familia” apareció en el móvil, en la tele del salón, en el portátil viejo. Mis hijos se rieron viendo vídeos que ni recordaba haber grabado. Yo me quedé con cara de “¿cómo no lo hice antes?”. Fue como descubrir un cuarto secreto en la misma casa. Una sensación de poder doméstico, útil, tangible. Y todo sin comprar nada nuevo. Entonces entendí algo simple y enorme. Era un tesoro oculto.
Tu router como pequeño NAS: más de lo que imaginas
Tu WiFi puede ser un centro de archivos en casa sin cajas raras ni cables extra. Con un disco duro en el puerto USB del router, compartes fotos, música y documentos con cualquier móvil, PC o tele. **Tu router guarda un NAS escondido.** No es marketing, es puro protocolo SMB/DLNA funcionando para ti.
Piensa en Paula, Valencia, dos peques y mil fotos perdidas entre móviles. Conectó un disco de 2 TB a su FRITZ!Box y activó “NAS”. Los niños vieron dibujos en la tele del dormitorio con la app DLNA, y el padre editó un PDF desde el portátil del trabajo. La velocidad no era de Fórmula 1, pero el flujo fue estable: entre 20 y 50 MB/s en USB 3.0, suficiente para películas en 1080p y copias de seguridad ligeras. Y cero dramas.
Qué ocurre por debajo es bastante lógico. El router ofrece la unidad por SMB (Windows, macOS, Android, iOS con Archivos) y como servidor multimedia DLNA/UPnP para teles y cajas Android TV. Algunos añaden FTP o WebDAV, otros un gestor de descargas. El rendimiento depende del procesador del router, del tipo de USB (2.0 vs 3.0) y de tu WiFi. Si vas por cable Ethernet gigabit, todo vuela más. Si usas 2,4 GHz y estás lejos, baja el ritmo.
Cómo montarlo bien: pasos sencillos y trucos que funcionan
El método sirve para casi todas las marcas: TP-Link (“USB Sharing”), ASUS (“AiDisk/AiCloud”), Netgear (“ReadySHARE”), AVM (“FRITZ!NAS”), Xiaomi (“Storage Sharing”). Conecta el disco al USB del router. Entra en el panel (normalmente 192.168.1.1). Activa “Compartir archivos” y crea un usuario con contraseña. **No necesitas ser ingeniero para montarlo en diez minutos.** En Windows, abre Explorador y escribe \tu-router o \192.168.1.1. En Mac, Finder > Ir > Conectarse al servidor y teclea smb://tu-router. En Android y iPhone, las apps de Archivos o gestores SMB lo verán.
Errores típicos que arruinan la experiencia: usar un 3,5” sin alimentación externa (se corta), formatear en formatos raros o en NTFS con errores, y exponer FTP al exterior “por si acaso”. Mejor exFAT o NTFS limpio; si puedes, ext4 en algunos routers va fino. Crea usuarios por persona y una carpeta común con permisos de solo lectura. Activa el reposo del disco para que no gire toda la noche. Todos hemos vivido ese momento en el que falta esa foto y nadie sabe en qué móvil está. Seamos honestos: nadie hace eso todos los días.
Piensa en el USB como una herramienta que suma, no como magia. Si tu router tiene USB 2.0, el techo es modesto, y con archivos muy pesados notarás el freno. Si el firmware ofrece SMB1, evítalo y usa SMB2/3 con contraseña.
“Un router con USB es el 80% de lo que la mayoría espera de un NAS doméstico, siempre que no lo exprimas más allá de su CPU”, me dijo un técnico que arregla routers en fin de semana.
- Usa cable Ethernet para grandes copias iniciales.
- Crea un usuario por miembro de la familia.
- Activa DLNA si quieres ver vídeos en la tele.
- Desactiva el acceso desde Internet y usa VPN del router.
- Etiqueta el disco: nombre corto y sin espacios raros.
Lo que cambia cuando conectas un disco al router
La casa se vuelve más tranquila cuando los archivos dejan de ser una lotería. El álbum familiar ya no depende de un móvil con batería al 2%. Tu música suena en cualquier habitación sin pelearte con cables. **El USB del router cambia la lógica de tu casa conectada.** No todo será perfecto, ni falta que hace. Habrá días lentos, o un vídeo que no se indexa, y también pequeñas victorias, como recuperar esa carpeta de la universidad y compartirla en dos toques. Al final, este truco convierte el WiFi en algo un poco más humano: un lugar común, más que una señal invisible.
|Punto clave
|Detalle
|Interes para el lector
|Compartir por SMB/DLNA
|Carpeta de red accesible desde Windows, macOS, iOS y Android; vídeos en la tele con DLNA
|Centraliza fotos, series y documentos sin pagar otra suscripción
|Copias de seguridad ligeras
|Time Machine en routers compatibles o Historial de archivos de Windows apuntando a la unidad de red
|Tranquilidad ante pérdidas de móvil o portátil, sin montar un NAS caro
|Acceso remoto seguro
|VPN del router o apps del fabricante; nada de abrir FTP al mundo
|Tus archivos desde fuera de casa sin sustos de seguridad
FAQ :
- ¿Qué disco conviene: 2,5” o 3,5”?El de 2,5” es silencioso y se alimenta por USB, ideal para uso familiar. El de 3,5” ofrece más capacidad y suele ser más rápido, pero necesita su fuente de alimentación para no caerse en copias largas.
- ¿Funciona con Mac y Time Machine?macOS accede por SMB sin drama. Para Time Machine, algunos routers traen soporte dedicado por SMB3; comprueba en el panel si aparece “Time Machine”. Si no, puedes usar una app de copia a red o un NAS más completo.
- ¿Es buena idea abrir FTP desde Internet?No. Exponer FTP o SMB al exterior es abrir una ventana a tu casa digital. Usa la VPN del router (OpenVPN/WireGuard) o las nubes seguras del fabricante, y protege las cuentas con contraseñas robustas.
- ¿Puedo montar Plex o descargar torrents?Algunos routers potentes integran cliente de torrents y, en modelos contados, Plex. La mayoría se limita a DLNA. Si quieres transcodificación o automatizar descargas, un mini PC o un NAS dedicado rinde mucho mejor.
- ¿Qué velocidad real puedo esperar?USB 2.0 suele moverse entre 6 y 20 MB/s. USB 3.0, en routers decentes, alcanza 30-90 MB/s por cable. Por WiFi depende de la señal: con 5 GHz cerca del router, reproducir 1080p es pan comido; a dos habitaciones, baja el ritmo.