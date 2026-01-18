Siempre abro el vídeo que me manda mi primo»: tu WhatsApp puede traerte un virus sin aviso en 2026

Mensajes, fotos y audios llegan a todas horas. Entre bromas y memes se cuelan archivos que no siempre son inocentes.
La rapidez con la que compartimos contenido facilita errores. Un ajuste por defecto abre una puerta discreta en tu móvil.
Qué está pasando en WhatsApp según la Policía Nacional
La Policía Nacional alerta de campañas donde grupos organizados difunden archivos maliciosos a través de WhatsApp. Se camuflan como vídeos virales, fotos llamativas o documentos que simulan ser facturas y notificaciones. Llegan desde contactos o grupos de confianza, lo que baja la guardia. El objetivo no es romper el teléfono, sino robar datos personales y bancarios para monetizarlos.
La clave es la descarga automática de archivos. Cuando ese ajuste sigue activo, el móvil guarda de forma silenciosa lo que te envían, incluso si no lo abres de inmediato. La descarga por sí sola no ejecuta el malware, pero reduce la fricción y aumenta el riesgo de que, por curiosidad, termines abriendo un ZIP, un APK o un vídeo manipulado.
Los ataques más rentables no bloquean el dispositivo. Operan en segundo plano. Pueden instalar spyware para registrar llamadas y mensajes, troyanos que interceptan códigos SMS y aplicaciones falsificadas que intentan capturar tus credenciales de banca online. A veces, el primer archivo solo prepara el terreno para una instalación posterior.
Desactiva la descarga automática, sospecha de archivos “urgentes” o “importantes” y confirma el origen con quien te lo envía.
Por qué la descarga automática te expone
El ajuste automático elimina una barrera. Tu galería se llena de elementos que ya están a un toque. Cuando el archivo parece “seguro” porque lo mandó un familiar o un compañero, aumenta la probabilidad de abrirlo. Si el atacante controla la narrativa —“mira esto rápido”, “factura pendiente”, “fotos del cole”—, la víctima cede.
Además, el móvil puede reproducir vistas previas o intentar descomprimir archivos. Ese comportamiento facilita que una app maliciosa pida permisos excesivos (cámara, micrófono, accesibilidad) con pretextos plausibles.
Cómo desactivar la descarga automática
Sigue estas rutas de menú y decide qué tipos de archivo pueden descargarse usando datos, Wi-Fi o en itinerancia. Lo más seguro es desactivarlo todo y descargar solo lo que reconozcas.
|Sistema
|Ruta
|Qué elegir
|Android
|Ajustes > Almacenamiento y datos > Descarga automática
|En “Datos móviles”, “Wi‑Fi” e “Itinerancia”, desmarca fotos, audio, vídeos y documentos
|iPhone
|Configuración > Almacenamiento y datos > Descargar archivos automáticamente
|Entra en Fotos, Audio, Vídeos y Documentos y selecciona “Nunca”
Otras barreras que sí marcan la diferencia
- Activa la verificación en dos pasos de WhatsApp con un PIN.
- Enciende las notificaciones de seguridad para cambios de claves cifradas.
- Actualiza sistema operativo y WhatsApp a su versión más reciente.
- Instala apps solo desde Google Play o App Store. Prohíbe “orígenes desconocidos”.
- Revisa permisos: cámara, micrófono, accesibilidad, SMS y administración del dispositivo.
- Activa el bloqueo con huella, rostro o código en la app.
- Usa un antivirus móvil de reputación contrastada si descargas archivos con frecuencia.
Ningún banco te pedirá instalar una app, compartir un PIN o enviar códigos por WhatsApp.
Señales de que tu móvil puede estar comprometido
- Consumo de batería y datos anómalo sin cambio de uso.
- Apps que no recuerdas haber instalado o iconos nuevos tras abrir un archivo.
- Permisos recién concedidos a apps de origen dudoso.
- Mensajes enviados desde tu cuenta sin tu intervención.
- Alertas de accesos o inicios de sesión extraños en correo o banca.
- Redirecciones al navegar o pantallas superpuestas que piden credenciales.
Qué hacer si ya abriste el archivo
- Activa modo avión y desactiva datos y Wi‑Fi.
- Desde otro dispositivo, cambia contraseñas de correo, redes y banca. Habilita 2FA.
- Analiza el teléfono con una herramienta antivirus y elimina la amenaza si la detecta.
- Revisa y revoca permisos concedidos recientemente. Desinstala apps sospechosas.
- En WhatsApp, cierra sesiones de WhatsApp Web y activa el bloqueo de la app.
- Considera una copia de seguridad y restablecimiento de fábrica si persisten anomalías.
- Si hay movimientos bancarios, contacta con tu entidad y presenta denuncia ante la Policía Nacional.
- Avisa a tus contactos para cortar la cadena y reporta el chat desde la app.
Prioriza proteger cuentas y dinero. El dispositivo se reemplaza; tus datos no.
Por qué llega desde alguien que conoces
Los atacantes buscan confianza. Cuando logran credenciales, secuestran cuentas y envían archivos a toda la agenda. También suplantan a empresas con logotipos y textos copiando el estilo corporativo. En grupos, un perfil comprometido difunde el archivo y arrastra a decenas de personas en minutos.
Esta táctica se apoya en ingeniería social: urgencia, miedo a perder un paquete, descuentos irreales o apelaciones personales. El archivo funciona como anzuelo; el “clic” llega después.
Cómo blindar los grupos que administras
- Limita quién puede añadir participantes y quién puede enviar mensajes.
- Activa la aprobación previa de administradores para cambios de información del grupo.
- Fija normas: no abrir archivos comprimidos, validar enlaces y comprobar con el remitente.
- Elimina y reporta con rapidez a cuentas que compartan contenido dudoso.
Consejos finales que te ahorran disgustos y datos
Gestiona la descarga automática también por tipo de conexión. En itinerancia, desactívala por completo. Además de seguridad, ganarás en control del consumo de datos y del almacenamiento. Borra periódicamente la carpeta de descargas y los vídeos recibidos, y activa la herramienta para gestionar espacio dentro de WhatsApp.
Si trabajas con información sensible, separa entornos. Usa un perfil de trabajo o un segundo dispositivo para reducir el impacto de un incidente. Y recuerda: antes de abrir cualquier archivo, pregúntate si lo necesitas y verifica el origen. Esa pausa de cinco segundos evita muchos problemas.