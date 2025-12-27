Siempre apago todo y aún así se rompe» : el aparato que debes desenchufar si hay tormenta

Cuando suenan truenos, surgen dudas: qué aparato sufre más, qué cables quitar y qué protección sirve de verdad.
Las tormentas convierten la red doméstica en un terreno inestable. Los picos de tensión, los microcortes y las caídas bruscas recorren enchufes y cables aunque el rayo caiga lejos. En ese escenario, un equipo común en casa se lleva la peor parte y conviene actuar antes de que sea tarde.
El riesgo real no está donde crees
Mucha gente mira el microondas o las lámparas. Son visibles, hacen ruido, dan luz. Pero el enemigo silencioso llega por la electrónica delicada. La tormenta provoca picos de tensión y cambios súbitos de voltaje que golpean circuitos sensibles. Un solo pico fuerte basta para dejar un equipo muerto.
La clave no está en lo que más usas, sino en lo que peor tolera las variaciones. Y ese equipo está en el salón, conectado casi todo el día, y con placas finas que exigen estabilidad milimétrica.
El aparato que debes desconectar sin dudar
Por qué el televisor es el más frágil
El televisor moderno —LED, QLED, OLED— trabaja con fuentes conmutadas y placas que necesitan un suministro limpio. Un impulso cerca de la finca se traduce en sobretensiones transitorias que cruzan la entrada de alimentación y llegan a la placa principal. Ahí es donde se queman fuentes internas, condensadores y chips.
La reparación duele al bolsillo: en 2025, arreglar un TV que sufrió un pico puede costar entre un 30% y un 60% de su precio. En muchos casos, el servicio técnico aconseja sustituir la placa completa, y el presupuesto se dispara.
Qué cables también cortan la protección
No basta con apagar con el mando. El equipo sigue unido a la red. La protección real solo llega al desenchufar. Y conviene ir más allá:
- Retira el cable de antena o de televisión por cable.
- Desconecta los HDMI que vayan a consolas o decodificadores.
- Quita los cables de red si el TV está conectado por Ethernet.
Si hay actividad eléctrica, desenchufa el televisor y sus cables asociados. Es la única barrera total frente a un pico grave.
¿Sirven los protectores y los SAI?
Los regletas con interruptor no paran un rayo cercano. Un protector contra sobretensiones con varistores certificados ayuda con picos moderados, pero no blinda al 100% ante impulsos extremos. Un SAI de calidad aporta tiempo ante microcortes y suaviza fluctuaciones, aunque tampoco promete invulnerabilidad si el impacto es próximo.
El enfoque realista combina dos niveles: protección permanente y protocolo manual.
- Protección permanente: SPD tipo 2 en cuadro eléctrico y regletas con protección transitoria y toma de tierra verificada.
- Protocolo manual: ante aviso de tormenta, desenchufa TV, router, módem, consolas y quita la antena.
Ni el mejor SAI sustituye al gesto de sacar el enchufe cuando hay tormenta encima.
Otros equipos en la diana
La lista de afectados no termina en la televisión. El router y el módem reciben subidas tanto por la red eléctrica como por la línea de datos. Las consolas y los decodificadores integran fuentes sensibles. Equipos de audio de alta fidelidad sufren con los transitorios rápidos.
|Equipo
|Vía de riesgo
|Síntoma típico tras tormenta
|Protección mínima
|Televisor
|Red eléctrica, antena, HDMI
|No enciende o parpadea el LED
|Desenchufar y quitar antena
|Router / módem
|Red eléctrica y línea de datos
|Sin internet, luces fijas o sin sincronía
|Desenchufar y retirar cable de fibra/telefónico
|Consola
|Red eléctrica y HDMI
|No arranca, error de alimentación
|Desenchufar y liberar HDMI
|Equipo de audio
|Red eléctrica
|Ruidos, canal muerto, olor a quemado
|Regleta con protección y desconexión manual
Qué hacer antes, durante y después de la tormenta
Antes
- Instala un SPD en el cuadro eléctrico y revisa la toma de tierra.
- Usa regletas con protección de sobretensión y interruptor.
- Agrupa TV, router y consolas para desenchufar rápido.
Durante
- Apaga con el mando y desconecta el enchufe.
- Retira antena, HDMI y cables de red.
- No vuelvas a conectar hasta 30 minutos después de pasar la actividad eléctrica.
Después
- Verifica que no haya olor a quemado ni chasquidos internos.
- Comprueba que la pantalla encienda sin artefactos ni reinicios.
- Si algo falla, no insistas: desconecta y consulta el servicio técnico.
Costes, seguros y responsabilidades en 2025
Un pico fuerte puede arruinar un equipo que aún funciona perfecto. El precio de una placa nueva iguala a veces casi medio televisor. Revisa el seguro del hogar: muchas pólizas cubren surtensiones por tormenta, con franquicia. Guarda facturas y toma fotos del daño. Pregunta por la cobertura de equipos de red y por el límite por siniestro.
Si el problema vino por una incidencia en la red eléctrica, lamenta el equipo y solicita por escrito un parte a tu comercializadora o distribuidora. Aporta fechas, hora aproximada, y el informe del técnico. Cada caso se valora con sus pruebas, y conviene mantener los componentes dañados sin manipular.
Señales de que ya hubo daño
- Televisor: no arranca, LED en bucle, manchas o líneas en la imagen.
- Router/módem: luces encendidas sin sincronía, reinicios constantes, puerto WAN muerto.
- Consola: se apaga a los segundos, error de alimentación, fuente que hace clic.
Consejos extra para viviendas y comunidades
En casas unifamiliares, valora un pararrayos con sistema de baja resistencia a tierra y un plan de SPD tipo 1 y 2 coordinados. En pisos, la comunidad puede instalar protección en cabeceras y cuadros generales. Un instalador autorizado mide la resistencia de tierra y recomienda el escalado correcto de protección transitoria.
Para el día a día, crea un “kit de tormenta” junto a la tele: pequeña linterna, regleta accesible y etiquetas en los cables. Practica el gesto rápido: mano a enchufe, luego antena y HDMI. Ese minuto de prevención evita quedarte sin televisor, sin internet y sin partida guardada en la consola.
Si trabajas desde casa, considera un SAI line-interactive para el ordenador y el router. Gana tiempo para guardar, reducir riesgos por microcortes y apagar con orden. Para la tele, el plan sigue siendo el mismo cuando truena: desenchufar.