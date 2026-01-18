Siempre dejo la tele en standby, ¿qué puede pasar?» : por qué tú podrías perderla en 2026

Las tormentas llegan sin pedir permiso y alteran lo que creías controlado en tu casa. La electricidad cambia de humor y se cobra víctimas.
Cuando el cielo ruge, las redes domésticas sufren altibajos que no se ven, pero que rompen equipos en segundos. Si nunca te ha pasado, es cuestión de tiempo. Y no, no hablamos del microondas ni de las lámparas: el mayor riesgo está donde miras cada noche.
El enemigo silencioso en el salón
Los televisores modernos —LED, QLED, OLED— llevan fuentes conmutadas y placas de control que trabajan con voltajes estables. Un pico de tensión o una caída brusca durante una tormenta genera estrés interno que los componentes no toleran. El resultado más habitual es que el televisor no vuelva a encender, muestre luces intermitentes o quede con la pantalla en negro.
Apagar con el mando no sirve: el televisor sigue unido a la red y a la antena. La única barrera real frente a la tormenta es desenchufar.
No hace falta un impacto directo. Un rayo a cientos de metros puede inducir miles de voltios en la instalación. Esa energía entra por la red eléctrica, por el cable de antena o por la red de datos. Y el primer damnificado suele ser el panel del salón.
Qué debes hacer antes y durante la tormenta
La prevención requiere minutos. El ahorro, a veces, cientos de euros.
- Desenchufa el televisor de la toma de corriente. No basta con dejarlo en standby.
- Retira el cable de antena o del televisor por cable. Es una autopista de sobretensiones.
- Quita los HDMI que vayan a consolas, barras de sonido y decodificadores. Un impulso puede viajar por el HDMI y dañar varios equipos a la vez.
- Desconecta módem, router y decodificador tanto del enchufe como de la línea de fibra/coaxial/telefónica.
- Si vas a salir o la tormenta es intensa, baja el interruptor general del cuadro eléctrico para aislar la vivienda.
- Asegúrate de que las conexiones y enchufes están secos. Evita manipularlos con suelos mojados.
Cuando hay actividad eléctrica, desconectar es la única protección del 100 %. Regletas y estabilizadores limitan daños menores, no un rayo cercano.
¿Protector, regleta o SAI? Lo que protege de verdad
Las soluciones comerciales reducen riesgos cotidianos, pero ninguna sustituye a desenchufar durante la tormenta. Aun así, conviene conocer su alcance para el resto del año.
|Solución
|Qué hace
|Rayo cercano
|Microcortes y picos moderados
|Precio orientativo
|Regleta con varistores
|Desvía sobretensiones transitorias pequeñas
|Baja protección
|Media
|Bajo
|Protector de sobretensión tipo 2 en cuadro
|Protege la instalación frente a picos comunes
|Media
|Alta
|Medio (requiere electricista)
|SAI/UPS interactivo u online
|Estabiliza, filtra y mantiene equipos encendidos
|Media-baja
|Muy alta
|Medio-alto
|Desconectar
|Aísla el equipo de la red y de la antena
|Muy alta
|Total
|Sin coste
En zonas con actividad eléctrica frecuente, una combinación funciona bien: protector de sobretensión en el cuadro + regleta con varistores certificados + SAI para router y equipos críticos. Aun así, cuando el radar anuncia tormenta fuerte, desenchufar sigue siendo la acción decisiva.
Qué se rompe y cuánto vas a pagar
En 2026, una avería por pico de tensión en televisores puede suponer entre el 40 y el 70 % del valor del equipo, según modelos y disponibilidad de repuestos. Las placas principales y las fuentes internas concentran la mayoría de fallos. Detrás del televisor, los más castigados son módems y routers, seguidos de decodificadores, consolas y equipos de audio.
La antena y la línea de datos son puertas de entrada. Protege el coaxial con adaptadores específicos y desconecta la fibra del router cuando el cielo se encienda.
La antena y el router, los coladeros
Muchas bajas llegan por el coaxial de TV y por la ONT/fibra. Un pulso viaja por estos cables y quema puertos, fuentes y chips. Soluciones útiles fuera de la tormenta: protecciones coaxiales y supresores de sobretensión para Ethernet en instalaciones con tramos largos o exteriores. Durante la tormenta, desenchufa.
Después de la tormenta: señales de daño y pasos a seguir
- El televisor no enciende, parpadea un led o se reinicia en bucle.
- Olor a quemado o chasquidos al conectar.
- Sin señal de antena o puertos HDMI que dejan de reconocer dispositivos.
- Router con luces fijas o sin sincronizar, pese a tener corriente.
Qué hacer si hay síntomas: desconecta todo, espera unos minutos y prueba en otra toma con un solo cable. Si persiste, no fuerces el equipo. Contacta con servicio técnico para diagnóstico y solicita un parte escrito. Haz fotos de daños visibles y revisa la póliza: muchas coberturas de hogar contemplan sobretensiones con franquicia.
Si tu seguro cubre daños eléctricos, pide informe técnico y factura desglosada. Acelera la indemnización y evita discusiones.
Mitos que te cuestan dinero
- “Si está apagado, está a salvo”: falso. Standby mantiene la electrónica conectada.
- “El microondas es lo primero que muere”: no suele ser el primero. La tele y el router caen antes por su electrónica sensible y por la antena/datos.
- “Una regleta buena me salva de todo”: reduce riesgos moderados. Frente a un rayo cercano, no hay garantías.
Cómo preparar tu casa si vives en zona de descargas
Pide a un instalador que revise la toma de tierra y valore un protector de sobretensión permanente en el cuadro. Si resides en vivienda unifamiliar, estudiar un sistema de puesta a tierra correcto y, si procede, soluciones externas de captación. En comunidades, conviene tratar el pararrayos y el estado de la antena colectiva.
Para el día a día, agrupa la electrónica sensible del salón en una regleta con protección y señal de “fin de vida” de varistores. Mantén el router y la ONT en un SAI pequeño: evita cortes de servicio y protege frente a altibajos. Y memoriza el protocolo de tormenta: desenchufa red, antena y datos hasta que el radar se calme.
Consejos extra para no quedarte incomunicado
- Guarda los cables de repuesto del router y un adaptador coaxial de protección en un cajón.
- Activa los datos móviles del teléfono como plan B de conexión si el router cae.
- Guarda copia de tus facturas de equipos y anota número de serie. Facilita reclamaciones y seguros.
Si quieres dimensionar tu riesgo, piensa en cuántas veces al año oyes truenos fuertes respecto a tu vivienda. Con dos o tres episodios intensos por temporada, compensa instalar protección en el cuadro y usar SAI en comunicaciones. A partir de ahí, el ahorro viene de un gesto simple cada vez que se oscurece: desconectar televisor, antena y router. Son segundos, y pueden evitar semanas de trámites y un gasto que querrías no haber conocido.