Siempre dejo la tele en standby, ¿qué puede pasar?" : por qué tú podrías perderla en 2026

Siempre dejo la tele en standby, ¿qué puede pasar?» : por qué tú podrías perderla en 2026

Noticias / Leave a Comment

Las tormentas llegan sin pedir permiso y alteran lo que creías controlado en tu casa. La electricidad cambia de humor y se cobra víctimas.

Cuando el cielo ruge, las redes domésticas sufren altibajos que no se ven, pero que rompen equipos en segundos. Si nunca te ha pasado, es cuestión de tiempo. Y no, no hablamos del microondas ni de las lámparas: el mayor riesgo está donde miras cada noche.

El enemigo silencioso en el salón

Los televisores modernos —LED, QLED, OLED— llevan fuentes conmutadas y placas de control que trabajan con voltajes estables. Un pico de tensión o una caída brusca durante una tormenta genera estrés interno que los componentes no toleran. El resultado más habitual es que el televisor no vuelva a encender, muestre luces intermitentes o quede con la pantalla en negro.

Apagar con el mando no sirve: el televisor sigue unido a la red y a la antena. La única barrera real frente a la tormenta es desenchufar.

No hace falta un impacto directo. Un rayo a cientos de metros puede inducir miles de voltios en la instalación. Esa energía entra por la red eléctrica, por el cable de antena o por la red de datos. Y el primer damnificado suele ser el panel del salón.

Qué debes hacer antes y durante la tormenta

La prevención requiere minutos. El ahorro, a veces, cientos de euros.

  • Desenchufa el televisor de la toma de corriente. No basta con dejarlo en standby.
  • Retira el cable de antena o del televisor por cable. Es una autopista de sobretensiones.
  • Quita los HDMI que vayan a consolas, barras de sonido y decodificadores. Un impulso puede viajar por el HDMI y dañar varios equipos a la vez.
  • Desconecta módem, router y decodificador tanto del enchufe como de la línea de fibra/coaxial/telefónica.
  • Si vas a salir o la tormenta es intensa, baja el interruptor general del cuadro eléctrico para aislar la vivienda.
  • Asegúrate de que las conexiones y enchufes están secos. Evita manipularlos con suelos mojados.

Cuando hay actividad eléctrica, desconectar es la única protección del 100 %. Regletas y estabilizadores limitan daños menores, no un rayo cercano.

¿Protector, regleta o SAI? Lo que protege de verdad

Las soluciones comerciales reducen riesgos cotidianos, pero ninguna sustituye a desenchufar durante la tormenta. Aun así, conviene conocer su alcance para el resto del año.

Solución Qué hace Rayo cercano Microcortes y picos moderados Precio orientativo
Regleta con varistores Desvía sobretensiones transitorias pequeñas Baja protección Media Bajo
Protector de sobretensión tipo 2 en cuadro Protege la instalación frente a picos comunes Media Alta Medio (requiere electricista)
SAI/UPS interactivo u online Estabiliza, filtra y mantiene equipos encendidos Media-baja Muy alta Medio-alto
Desconectar Aísla el equipo de la red y de la antena Muy alta Total Sin coste

En zonas con actividad eléctrica frecuente, una combinación funciona bien: protector de sobretensión en el cuadro + regleta con varistores certificados + SAI para router y equipos críticos. Aun así, cuando el radar anuncia tormenta fuerte, desenchufar sigue siendo la acción decisiva.

Qué se rompe y cuánto vas a pagar

En 2026, una avería por pico de tensión en televisores puede suponer entre el 40 y el 70 % del valor del equipo, según modelos y disponibilidad de repuestos. Las placas principales y las fuentes internas concentran la mayoría de fallos. Detrás del televisor, los más castigados son módems y routers, seguidos de decodificadores, consolas y equipos de audio.

La antena y la línea de datos son puertas de entrada. Protege el coaxial con adaptadores específicos y desconecta la fibra del router cuando el cielo se encienda.

La antena y el router, los coladeros

Muchas bajas llegan por el coaxial de TV y por la ONT/fibra. Un pulso viaja por estos cables y quema puertos, fuentes y chips. Soluciones útiles fuera de la tormenta: protecciones coaxiales y supresores de sobretensión para Ethernet en instalaciones con tramos largos o exteriores. Durante la tormenta, desenchufa.

Después de la tormenta: señales de daño y pasos a seguir

  • El televisor no enciende, parpadea un led o se reinicia en bucle.
  • Olor a quemado o chasquidos al conectar.
  • Sin señal de antena o puertos HDMI que dejan de reconocer dispositivos.
  • Router con luces fijas o sin sincronizar, pese a tener corriente.

Qué hacer si hay síntomas: desconecta todo, espera unos minutos y prueba en otra toma con un solo cable. Si persiste, no fuerces el equipo. Contacta con servicio técnico para diagnóstico y solicita un parte escrito. Haz fotos de daños visibles y revisa la póliza: muchas coberturas de hogar contemplan sobretensiones con franquicia.

Si tu seguro cubre daños eléctricos, pide informe técnico y factura desglosada. Acelera la indemnización y evita discusiones.

Mitos que te cuestan dinero

  • “Si está apagado, está a salvo”: falso. Standby mantiene la electrónica conectada.
  • “El microondas es lo primero que muere”: no suele ser el primero. La tele y el router caen antes por su electrónica sensible y por la antena/datos.
  • “Una regleta buena me salva de todo”: reduce riesgos moderados. Frente a un rayo cercano, no hay garantías.

Cómo preparar tu casa si vives en zona de descargas

Pide a un instalador que revise la toma de tierra y valore un protector de sobretensión permanente en el cuadro. Si resides en vivienda unifamiliar, estudiar un sistema de puesta a tierra correcto y, si procede, soluciones externas de captación. En comunidades, conviene tratar el pararrayos y el estado de la antena colectiva.

Para el día a día, agrupa la electrónica sensible del salón en una regleta con protección y señal de “fin de vida” de varistores. Mantén el router y la ONT en un SAI pequeño: evita cortes de servicio y protege frente a altibajos. Y memoriza el protocolo de tormenta: desenchufa red, antena y datos hasta que el radar se calme.

Consejos extra para no quedarte incomunicado

  • Guarda los cables de repuesto del router y un adaptador coaxial de protección en un cajón.
  • Activa los datos móviles del teléfono como plan B de conexión si el router cae.
  • Guarda copia de tus facturas de equipos y anota número de serie. Facilita reclamaciones y seguros.

Si quieres dimensionar tu riesgo, piensa en cuántas veces al año oyes truenos fuertes respecto a tu vivienda. Con dos o tres episodios intensos por temporada, compensa instalar protección en el cuadro y usar SAI en comunicaciones. A partir de ahí, el ahorro viene de un gesto simple cada vez que se oscurece: desconectar televisor, antena y router. Son segundos, y pueden evitar semanas de trámites y un gasto que querrías no haber conocido.

Must Read

Leave a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *