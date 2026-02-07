Siempre dejo una marca en el cuello» : el truco de Lara Varo que borra el maquillaje de tu ropa

Tu camiseta clara, una prisa absurda y un roce en el cuello. Minutos después, la mancha marrón parece imposible.
La escena se repite tras cada maquillaje apresurado. Antes de rendirte o llevar la prenda a la tintorería, una técnica doméstica gana enteros entre quienes luchan contra estas marcas. Funciona con ropa del día a día y no exige productos caros.
Por qué se resisten las manchas de maquillaje
Las manchas de maquillaje combinan pigmentos muy concentrados con aceites, siliconas y ceras. Esa mezcla se adhiere a la fibra y no sale con un lavado rápido. Si aplicas agua caliente al principio, el aceite penetra más y la marca se fija.
Usa siempre agua fría al principio. El calor solo después de eliminar la mancha por completo.
El método de Lara Varo, paso a paso
La experta en limpieza Lara Varo recomienda un clásico del hogar español: el jabón Lagarto. Por su fórmula grasa y su poder tensioactivo, descompone el maquillaje sin maltratar la prenda.
Aplicación correcta con jabón Lagarto
- Humedecer en frío: moja solo la zona manchada con agua fría. Evita empapar toda la prenda.
- Frotado suave: pasa la pastilla de jabón directamente sobre la mancha. Haz círculos cortos sin retorcer la tela.
- Tiempo de acción: deja reposar 10-15 minutos. En tejidos delicados, reduce a 5 minutos.
- Aclarado en frío: enjuaga hasta que el agua salga clara. Si persiste, repite el proceso.
- Lavado final: mete la prenda en lavadora con detergente habitual. Programa corto y agua fría.
Si la mancha no desaparece por completo, no seques con calor. Repite el pretratamiento y vuelve a lavar.
Qué hacer según el tipo de maquillaje
No todas las fórmulas se comportan igual. Ajusta el pretratamiento para ganar eficacia y evitar daños.
- Base fluida: Lagarto directo y reposo. Si es muy grasa, añade una gota de lavavajillas sobre la espuma y masajea.
- Barra de labios: alto contenido en ceras. Quita el exceso con papel, aplica Lagarto y, si queda halo, una pizca de alcohol isopropílico o agua micelar en un algodón. Prueba antes en zona oculta.
- Polvos compactos: sacude en seco, sopla y usa un rodillo quitapelusas. Luego, enjuague frío y jabón suave.
- Mascara y delineador waterproof: mejor desmaquillante bifásico en bastoncillo, toques firmes, y después jabón Lagarto.
- Autobronceador: actúa muy rápido. Amoniaco diluido al 1% en agua fría, en toques, y finaliza con jabón. Ventila bien.
Tejidos: guía rápida
|Tejido
|Pretratamiento
|Agua
|Notas
|Algodón
|Lagarto y frotado suave
|Fría al inicio
|Admite segundo ciclo con oxígeno activo
|Poliéster
|Lagarto + gota de lavavajillas
|Fría
|Evita suavizante en la primera lavada
|Seda
|Espuma de Lagarto con esponja
|Fría, sin frotar
|Secado horizontal, prueba previa obligatoria
|Lana
|Jabón específico para lana
|Tibia, nunca caliente
|No retuerzas; presiona con toalla
|Vestidos con forro
|Trata desde el revés
|Fría, controlada
|Evita mojar zonas limpias
Si ya lavaste y la mancha sigue
Hay margen si actuaste sin pretratar. Humedece la zona, aplica Lagarto y deja reposar. Si persiste, mezcla oxígeno activo en agua fría y sumerge 30 minutos. Luego, lavado corto. Evita lejía en prendas de color: puede fijar el pigmento.
Un lápiz quitamanchas portátil gana tiempo fuera de casa. Actuar en los primeros 10 minutos marca la diferencia.
Errores que hacen más grande la mancha
- Frotar en seco y extender el pigmento hacia fibras limpias.
- Añadir calor con secador o plancha antes de eliminar el rastro.
- Usar lejía clorada sobre bases y labiales con color.
- Saturar de producto la prenda en vez de trabajar por capas.
- No probar en una costura interior cuando se usan disolventes.
Prevención que funciona en la vida real
Los técnicos de perfumería insisten en la prevención. Suma estos hábitos al ritual y reduce accidentes.
- Maquíllate antes de vestirte, sobre todo con prendas claras o de cuello alto.
- Coloca una toalla o capa fina sobre hombros al aplicar polvos o bronceador.
- Lleva toallitas o agua micelar en formato viaje para emergencias.
- Fija el maquillaje con spray sellador antes de ponerte la camisa.
- Usa un pañuelo fino para meter y sacar prendas de cuello estrecho sin rozar la piel.
- Revisa el cuello de la americana antes de salir; un rodillo adhesivo evita sustos.
Kit doméstico de emergencia
Un pequeño neceser en casa o en el trabajo evita carreras a la tintorería.
- Pieza de jabón Lagarto en caja ventilada.
- Mini lavavajillas para bases grasas.
- Agua micelar y bastoncillos para contornos precisos.
- Paño de microfibra blanco y una esponja suave.
- Rodillo quitapelusas y bolsas de malla para lavadora.
Más allá del truco: coste, tiempo y sostenibilidad
Una prenda manchada suele acabar en la tintorería. Con este método, el coste se reduce a céntimos y el tiempo activo ronda los 5 minutos. Además, minimizas lavados largos y alargas la vida de la ropa. El jabón Lagarto rinde bien, se aclara fácil y evita usar disolventes fuertes.
Si te preocupa el tejido, prioriza pruebas en zonas ocultas y, ante dudas, trata desde el revés. Para eventos, realiza un ensayo la víspera con una camiseta vieja y réplicas del maquillaje que usarás. Anticipar frena el drama de última hora.
La combinación ganadora: agua fría, jabón Lagarto y paciencia de 10 minutos. La mayoría de manchas cede con esa secuencia.
Cuándo pedir ayuda profesional
Acude a un servicio especializado si la prenda es de alto valor, si contiene mezclas delicadas como seda con elastano o encaje, o si la mancha suma varios días de oxidación. Lleva la prenda sin más intentos para no fijar el pigmento.
Con un protocolo claro y productos básicos, las marcas de maquillaje dejan de dictar tu vestidor. El método de Lara Varo marca una ruta sencilla de seguir y aplicable a casi cualquier armario doméstico.
1 thought on “Siempre dejo una marca en el cuello» : el truco de Lara Varo que borra el maquillaje de tu ropa”
Gracias por el truco. Lo probé tal cual: agua fría, jabón Lagarto y 10 min de paciencia, y la base salió del cuello de una camisa blanca. Funcionó de maravilla, de verdád. Casi la meto a la secadora sin querer… ahora ya sé que el calor fija la mancha.