Siempre digo jabalís y me corrigen» : la duda que la RAE zanja y que tú también tienes en 2026

Lo usas en conversaciones, lo lees en carteles de caza y te genera dudas cada otoño y cada examen.
El plural de jabalí enfrenta costumbres y reglas. La RAE confirma la doble opción y orienta sobre cuál elegir según el contexto.
Qué dice realmente la RAE
La Real Academia Española avala dos plurales para el sustantivo jabalí: jabalíes y jabalís. Ambas formas son correctas. La elección depende del registro y de la situación comunicativa. En textos formales, académicos o institucionales, se recomienda jabalíes. En el habla cotidiana o estilos más sueltos, jabalís es frecuente y plenamente válido.
Dos plurales conviven sin conflicto: jabalíes para la norma culta; jabalís para registros coloquiales y divulgativos.
Esta coexistencia no es un capricho. Responde a la flexibilidad histórica del español con los sustantivos terminados en vocal tónica (-í, -ú), que admiten -es y -s como terminaciones de plural. La lengua culta prefiere -es; el uso popular consagra -s en muchos ámbitos.
Reglas prácticas con acento final
Para orientarte con rapidez, estas pautas cubren la mayoría de casos con palabras acabadas en -í o -ú:
|Terminación
|Plural recomendado
|Plural válido alternativo
|Ejemplos
|-í tónica
|-es (norma culta)
|-s
|jabalíes/jabalís, bisturíes/bisturís, carmesíes/carmesís
|-ú tónica
|-es (norma culta)
|-s
|tabúes/tabús, hindúes/hindús
|Gentilicios en -í
|-es
|-s
|israelíes/israelís, marroquíes/marroquís
|Extranjerismos asentados en -ú
|-s (forma única)
|—
|champús, menús
Ejemplos que te salvarán en una redacción
- Instrumentos y colores: bisturíes/bisturís, carmesíes/carmesís.
- Tabú cultural: tabúes/tabús. En documentos académicos, opta por tabúes.
- Gentilicios: israelíes, marroquíes en textos formales; con -s en contextos coloquiales.
- Palabras en -y tras vocal: reyes, leyes; incorporaciones recientes adaptan a veces -s: gais, jerséis.
Cuándo usar jabalíes y cuándo jabalís
Si redactas un informe técnico, una memoria escolar o un cartel de administración pública, elige jabalíes. Si cuentas una anécdota, firmas una columna desenfadada o subtitulas una publicación breve, jabalís encaja con naturalidad. La clave está en el registro y en la adecuación al público.
Necesitas una regla express: formalidad alta, jabalíes; tono conversacional, jabalís. Y ambas son correctas.
En medios de comunicación, muchas guías de estilo optan por jabalíes para homogeneizar la redacción. En redes sociales o foros, jabalís circula más por su economía y familiaridad. Ninguna de las dos formas altera el significado.
Más allá de jabalí: cómo se pluraliza el resto
El plural en español sigue patrones previsibles más allá de las vocales tónicas:
- Terminados en -s o -x agudos o monosílabos: añaden -es (compases, faxes); si no son agudos, suelen ser invariables (crisis, tórax).
- Terminados en -l, -r, -n, -d, -z, -j: plural con -es (panes, relojes, lápices).
- Terminados en vocal átona o en -e tónica: plural en -s (casas, estudiantes, taxis).
- Terminados en -a o -o tónicas: plural en -s (papás, sofás, dominós), con excepciones lexicalizadas.
- Latinismos adaptados: se ajustan a la regla general (ratios, déficits, vademécums), otros permanecen invariables según su uso.
Errores comunes que conviene evitar
- Formas híbridas como jabalíses: son incorrectas.
- Duplicar marcas de plural: taxises, crisisa, etc., son erróneas.
- Perder la tilde: jabalis o tabus deben llevar acento gráfico en singular y plural.
- Forzar -es en extranjerismos que solo admiten -s: menuses, champuses no son formas válidas.
Por qué conviven dos formas
El español heredó del contacto con otras lenguas y de su propia evolución una variación morfológica que tolera duplicidad de plurales en palabras agudas acabadas en -í y -ú. La preferencia por -es se consolidó en ámbitos cultos por analogía con otros plurales en consonante. La extensión de -s prosperó en el habla común por economía y ritmo prosódico. Ambas vías sobrevivieron y hoy coexisten con criterios de adecuación.
Guía rápida para no dudar en clase o en el trabajo
- ¿Texto formal o académico? Usa -es: jabalíes, bisturíes, tabúes.
- ¿Conversación, redes o estilo cercano? Acepta -s: jabalís, bisturís, tabús.
- ¿Gentilicios en -í? Prioriza -es en trabajos y exámenes: israelíes, marroquíes.
- ¿Extranjerismos asentados en -ú? Quédate con -s: menús, champús.
Qué pasa con nombres propios y apellidos
Los nombres de pila pueden pluralizarse cuando se alude a varios individuos: los Javieres, los Pablos. Los apellidos, por norma, permanecen invariables en plural: los García, los Fernández. Hay series históricas con plural tradicional: los Borbones, los Austrias.
Objetos simétricos y compuestos nominales
Algunos sustantivos designan objetos de partes simétricas y van en plural aunque se refieran a una unidad: gafas, tijeras, pantalones. En compuestos como coches cama u horas punta, marca el plural en el primer elemento. Son patrones asentados que conviene mantener para evitar discordancias.
Consejos de uso y trucos de memoria
- Prueba del registro: si el texto admite tratamientos, citas académicas o referencias normativas, escoge -es.
- Ritmo de lectura: en frases cortas y titulares, la forma en -s puede fluir mejor sin perder corrección.
- Corrección automática: añade al diccionario personal ambas variantes (jabalíes/jabalís) para evitar falsos positivos.
- Mnemotecnia rápida: “formalidad, -es; familiaridad, -s”. Funciona con la mayoría de agudas en -í/-ú.
Para docentes y estudiantes, una actividad útil es elaborar una lista propia con sustantivos frecuentes de su ámbito y decidir la forma preferida según el tipo de texto. El contraste entre informes, presentaciones y publicaciones informales ayuda a fijar el criterio. También conviene revisar gentilicios y tecnicismos del área de estudio para evitar vacilaciones en evaluaciones.
Si dudas durante una conversación, no te frenes: jabalís no te sacará del registro estándar. Si el texto se publica en una web institucional o en un trabajo de curso, decántate por jabalíes. La norma ampara ambas, y la elección consciente refuerza tu claridad y tu estilo.