Siempre dudo al escribirlo» : la RAE zanja en 2025 si tú debes poner arcoíris o arco iris

Seguro que lo escribes a diario y aún dudas. La respuesta existe, pero la confusión sigue en la calle y en prensa.
Lo que escribimos condiciona cómo pensamos. Cuando una palabra se dice de dos formas y se ve escrita de dos maneras, nacen inseguridades. Con arcoíris y arco iris, el dilema se instaló en colegios, medios y chats. Este es el mapa claro para que tomes una decisión y la sostengas sin titubeos.
Qué dice la RAE hoy
La RAE y el Diccionario panhispánico de dudas (DPD) aceptan las dos grafías: arcoíris y arco iris. No constituyen error. Aun así, recomiendan priorizar la escritura en una sola palabra.
Las dos formas son válidas, pero la forma preferible es arcoíris por su ajuste a la pronunciación actual.
El criterio es fonético: en este tipo de compuestos, el primer elemento pierde fuerza y se vuelve átono. Muchos hablantes pronuncian la secuencia como una sola palabra, y la grafía unitaria refleja mejor ese comportamiento.
También lo respalda la Fundéu: la forma unitaria gana terreno en noticias, titulares y textos de uso general, porque evita vacilaciones y mantiene un estilo coherente.
Plural, concordancia y usos reales
Elegir una grafía implica elegir su plural. Aquí está la regla práctica que te ahorra correcciones de última hora:
|Forma
|¿Es correcta?
|Recomendación
|Plural
|Ejemplo
|arcoíris
|Sí
|Preferible
|los arcoíris (invariable)
|Hoy se vieron dos arcoíris sobre la costa.
|arco iris
|Sí
|Secundaria
|los arcos iris
|Se fotografiaron varios arcos iris tras la tormenta.
En textos actuales se leen combinaciones inconsistentes como “cordones arco iris” junto a “banderas arcoíris”. Esa oscilación confunde y resta claridad. Si te ciñes a arcoíris, ganarás uniformidad y evitarás dudas con el plural.
La tilde no se negocia
La palabra arcoíris siempre lleva tilde en la í. No depende del lugar de la frase ni del estilo del medio. Responde a una regla firme de acentuación por hiato: cuando una vocal abierta átona (a, e, o) se junta con una vocal cerrada tónica (í, ú), se produce un hiato y la cerrada debe acentuarse.
Hiato con cerrada tónica: la tilde recae en la í o la ú. Ejemplos: país, maíz, oído, búho, arcoíris.
La tilde indica la separación silábica correcta: ar-co-í-ris. Evita lecturas erróneas como “ar-cóiris” o “ar-coi-ris”.
Cómo escribirlo bien en contextos habituales
En titulares y redes
- Usa arcoíris para mantener una línea clara y moderna.
- En frases en plural, recuerda la invarianza: dos arcoíris, varios arcoíris.
- Evita mezclar grafías en el mismo texto: o todo arcoíris o todo arco iris.
En adjetivos compuestos y locuciones
Cuando funciona como adjetivo pospuesto, la forma unitaria resuelve dudas de concordancia:
- Cordones arcoíris en apoyo a la diversidad.
- Sombras de ojos arcoíris para carnaval.
- Un fenómeno doble: dos arcoíris simultáneos.
Por qué la forma unitaria se impone
El español tiende a lexicalizar muchos compuestos gráficos cuando su pronunciación ya actúa como una sola unidad. Ocurrió con rascacielos, paraguas, abrelatas o bocacalle. En esa familia, arcoíris encaja: un sustantivo compuesto que designa un concepto indivisible y que, al consolidarse, adopta la grafía en bloque.
El criterio no es caprichoso. La escritura unitaria:
- Reduce ambigüedades en la edición y en bases de datos.
- Evita desajustes con el plural y con adjetivos.
- Refleja cómo lo pronuncia la mayoría de hablantes en la conversación cotidiana.
Errores que siguen apareciendo y cómo corregirlos
Estos tropiezos son frecuentes en cartelería, publicidad y artículos de prensa. Aquí tienes la corrección inmediata:
- “Colores del arco iris” → “Colores del arcoíris”.
- “Desfile con varios arcos iris” → “Desfile con varios arcoíris”.
- “Cordones arco iris” → “Cordones arcoíris”.
Si dudas, une y acentúa: arcoíris. Funciona en singular y en plural sin cambiar la forma.
Guía rápida para centros educativos y equipos de comunicación
Implementa una pauta de estilo y evita vacilaciones en documentos, boletines y redes. Dos pasos bastan:
- Define arcoíris como forma preferida en tu libro de estilo.
- Establece reemplazos automáticos en tu editor para unificar variantes.
Si tu institución opta por la grafía en dos palabras, aplica su plural correcto (arcos iris) y revísalo de forma sistemática en títulos, pies de foto y etiquetas.
Más allá del arcoíris: otras dudas similares
La misma lógica acentual se aplica en compuestos y secuencias con hiato de cerrada tónica. Palabras como raíces, baúl y reúno mantienen tilde por la misma regla. En nomenclaturas técnicas o marcas, no pocas veces verás usos sin tilde; si no hay criterio propietario, aplica la ortografía general.
Con compuestos de sentido único, la unificación es tendencia. No es automático, pero el paso a una sola palabra suele consolidarse cuando el uso masivo lo respalda y los repertorios como el DPD lo registran con recomendación expresa.
Un truco de memoria útil
Piensa en dos preguntas: ¿lo pronuncio de un tirón? ¿La sílaba tónica cae en una cerrada? Si la respuesta es sí a ambas, escribe junto y coloca tilde en la cerrada: arcoíris. Este atajo reduce errores en directo, donde no hay tiempo para consultar manuales.
Información práctica para quien escribe a diario
- Corrección rápida: busca “arco iris” y sustituye por arcoíris con la función Reemplazar.
- Etiquetas y SEO: unifica en arcoíris para no dividir resultados por duplicado.
- Material docente: prepara fichas con ejemplos en singular y plural (un arcoíris / dos arcoíris).
Si trabajas con corpus o datos, registra ambas variantes como equivalentes y establece arcoíris como forma canónica. Si editas contenidos históricos, respeta la variante original y añade una nota de estilo. Y si escribes para audiencias internacionales, recuerda que la preferencia por la forma unitaria ya circula en España y en América, con plena comprensión en todos los países hispanohablantes.