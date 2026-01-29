Siempre he puesto las fotos en la mesilla» : ¿y si el feng shui dice que ahí te perjudican en 2026?

Tus fotos guardan recuerdos y también mueven energía. Colocarlas sin criterio puede alterar tu ánimo, tu descanso y tu convivencia.
Con la vuelta a la rutina, muchos hogares revisan marcos, estantes y paredes. Una guía práctica basada en principios de feng shui reordena dónde poner imágenes para mejorar el ambiente y evitar roces silenciosos en casa.
Ni en el dormitorio ni en el baño: por qué esa costumbre te resta equilibrio
Las fotografías activan emociones. Esa activación en el dormitorio interfiere con el descanso y la intimidad de la pareja. El consejo es claro: en esa estancia, mejor imágenes de la pareja o piezas neutras; evita retratos de hijos, amigos o familia extensa. El baño concentra humedad, movimiento de agua y una energía fluctuante que dispersa recuerdos y vínculos; no conviene usarlo como galería.
Regla rápida: nada de fotos en el baño y, en el dormitorio, solo imágenes de la pareja o motivos serenos.
Qué dicen los principios del feng shui sobre las fotos
Las fotos son activadores de chi. Ubicarlas en espacios de convivencia refuerza la unión. En áreas de paso, dinamizan. Cerca del fuego o en rincones fríos, tensan o apagan la atmósfera. La altura, la luz y el número de piezas también modifican el efecto.
El lugar con mejor chi en la mayoría de hogares
El salón concentra encuentros y conversaciones. Exhibir fotos familiares aquí nutre la pertenencia. El comedor acompaña la abundancia y la idea de compartir; imágenes de celebraciones o comidas comunes amplifican esa intención.
Si solo puedes elegir un sitio, apuesta por salón o comedor: allí las fotos sostienen la convivencia y la abundancia.
Espacios que conviene evitar o tratar con cuidado
- Cocina: admite pocas fotos y lejos del horno o la placa. El fuego intensifica tensiones si “quema” retratos.
- Chimenea: no coloques marcos encima ni al lado. El exceso de calor alimenta discusiones soterradas.
- Pasillos y escaleras: funcionan bien si alineas las fotos en horizontal. Evita seguir el ritmo de los peldaños.
- Sótanos, lavaderos y rincones oscuros: la falta de luz y ventilación enfría recuerdos y apaga el ánimo.
Mapa práctico por estancias
|Estancia
|Recomendado
|Evitar
|Beneficio
|Salón
|Galería familiar a altura de ojos, luz indirecta
|Pared detrás de sofá muy alto o corrientes de aire
|Cohesión y conversación fluida
|Comedor
|Escenas de familia reunida, marcos cálidos
|Fotos solitarias o de conflicto
|Abundancia y gratitud al comer
|Cocina
|Dos o tres fotos discretas, lejos del fuego
|Frente a horno o fogones
|Lazos cotidianos sin tensión
|Dormitorio
|Solo pareja o motivos serenos
|Niños, familia extensa y amigos
|Intimidad y descanso reparador
|Pasillos
|Línea horizontal limpia, buena iluminación
|Amontonamiento y alturas variables
|Movimiento amable del chi
|Chimenea
|Pared cercana alternativa
|Repisa o laterales directos
|Menos discusiones y nerviosismo
|Baño
|Obras neutras, sin recuerdos personales
|Cualquier foto familiar
|Higiene energética
Cómo colgar y agrupar: pequeñas decisiones que cambian el ambiente
Una buena foto mal colocada pierde efecto. Atender a medidas, luz y materiales marca la diferencia. Prioriza paredes con luz natural suave. Evita reflejos directos del sol o de lámparas. Mantén la altura de ojos (aprox. 145–155 cm desde el suelo al centro de la imagen) para facilitar una lectura cómoda. Agrupa en números impares para aportar ritmo. Deja aire a los lados: una pared saturada genera ruido.
Altura de ojos, luz suave, números impares y aire entre marcos: cuatro reglas simples para que tus fotos respiren.
Bagua en dos minutos: orientaciones útiles si quieres afinar
Si aplicas el mapa bagua (sobre el plano de tu vivienda, con la puerta de entrada en el sector inferior), coloca:
- Retratos familiares en el Este (familia y salud) o en el Noreste si representan aprendizaje o viajes significativos.
- Imágenes de pareja en el Suroeste (relaciones). Evita fotos de exparejas en cualquier zona activa.
- Logros o hitos personales en el Norte (carrera) o Noroeste (ayudas y mentores).
No fuerces la brújula si te complica. Prioriza que el conjunto se vea coherente y que los temas encajen con el uso de cada estancia.
Marcos y materiales: qué transmite cada elemento
El material también comunica. La madera favorece vínculos y calidez. El metal ordena y aporta enfoque si buscas sobriedad. El vidrio muy expuesto aumenta brillo; úsalo con mesura. Los colores de los marcos deben acompañar la pared: tonos cálidos para comedor y salón, neutros en pasillos, suaves en dormitorio. Evita marcos rotos o con grietas: transmiten desgaste.
Excepciones y matices según tu situación
- Vives solo: elige una foto tuya que te haga sentir bien y ubícala en salón o estudio. Evita autorretratos tristes.
- Familia numerosa: alterna fotos de grupo y retratos, rota cada semestre para que todos se sientan presentes.
- Pareja con teletrabajo: separa el espacio laboral de la galería familiar para no mezclar foco con nostalgia.
Errores frecuentes que disparan tensión sin que lo notes
- Colgar sobre la chimenea o frente a la placa de cocina.
- Amontonar en escaleras siguiendo la pendiente de los peldaños.
- Usar fotos en rincones oscuros o sin ventilación.
- Dejar imágenes dañadas, torcidas o con polvo: el hogar percibe ese descuido.
Rutina de cuidado y rotación para 2026
Pon fecha a tus paredes. Revisa cada seis meses: limpia marcos, endereza, cambia una imagen, añade otra. Esa rotación mueve el chi sin obras. Si imprimes nuevas fotos, controla el balance: por cada dos incorporaciones, retira una. Así evitas saturación.
¿Qué pasa con lo digital? Los marcos electrónicos concentran demasiadas imágenes y cambian rápido; úsalos lejos del dormitorio y no como pieza principal. Un par de fotos físicas bien elegidas comunica mejor que un pase infinito.
Menos es más: selecciona con intención, rota por temporadas y mantén impecables los marcos que se quedan.
Consejos finales para acertar a la primera
- Elige tres temas guía: familia, viajes que inspiran y momentos de celebración.
- Dibuja en papel la pared y decide alturas antes de taladrar.
- Usa colgadores nivelados y tacos adecuados al material del muro.
- Prueba primero en el suelo la composición y saca una foto; corrige y, después, cuelga.
Una idea extra que suma sin gastar
Crea una “barra de temporada” en un aparador del salón: cinco marcos pequeños que cambias cada estación. Invita a la familia a elegir las imágenes. Activas participación, renuevas recuerdos y mantienes el espacio vivo sin llenar paredes.
Riesgos y ventajas de mover todas tus fotos hoy
Recolocar sin plan puede dejar agujeros, tensión y sensación de vacío. Va mejor por fases: primero retira lo que claramente sobra, luego reubica lo valioso, y al final piensa en nuevas impresiones. La ventaja es clara: más calma en el dormitorio, más unión en salón y comedor, y una casa que te acompaña en 2026 con intención y equilibrio.