Siempre la ropa sale húmeda y pago más» : ¿cometes el fallo con la secadora que infla tu luz?

El frío aprieta, la humedad se instala y los aparatos trabajan a destajo. El bolsillo nota primero ese cambio silencioso.
Entre ellos, la **secadora** gana protagonismo. Su comodidad es indiscutible, pero un hábito descuidado puede convertir cada ciclo en un pequeño agujero en tu cuenta de **luz**.
El error silencioso que multiplica tu consumo
Expertos en mantenimiento lo ven a diario: usar la **secadora** con el **filtro de pelusas** sucio. Parece menor, pero altera todo el proceso. El aparato necesita expulsar aire húmedo y sustituirlo por aire caliente. Si la rejilla se obstruye, la humedad no sale bien, la ropa sigue húmeda y la máquina prolonga el programa. Resultado: ciclos más largos, más **kWh** y un trabajo extra para motor y resistencias.
Ese esfuerzo no solo encarece cada colada. También eleva la temperatura interna, acelera el desgaste de componentes y acorta la vida útil. Servicios técnicos estiman que un filtro sucio puede elevar el **consumo** de un ciclo entre un 10% y un 30%, según modelo, carga y ambiente.
Diez segundos al final del programa, limpiando el **filtro de pelusas**, ahorran **euros** y evitan averías.
Cómo limpiar el filtro sin perder tiempo
- Abre la puerta y localiza el **filtro** en el marco inferior o en el tambor.
- Extrae y retira la capa de pelusas con la mano o un paño seco, sin dejar restos en las esquinas.
- Si la malla está pegajosa, usa un cepillo suave o aclara con agua templada solo si el fabricante lo permite.
- Seca bien la pieza antes de montarla para no introducir humedad en el circuito.
- Aspira el hueco de inserción: suele acumular fibras invisibles que frenan el flujo de aire.
- Coloca el **filtro** y cierra. Listo para el próximo ciclo.
Otros fallos que te cuestan dinero
Programas y sensores mal utilizados
Las secadoras modernas ajustan el tiempo con **sensores de humedad**. Si eliges un programa equivocado, el equipo se “confunde” y alarga el ciclo. Para **algodón**, **sintéticos**, **toallas** o **delicados**, usa el **programa adecuado** y el nivel de secado que necesitas (armario, plancha). El modo rápido no siempre ahorra **energía**; el modo eco tarda más, pero gasta menos **kWh**.
Cargas y humedad inicial
La **carga** determina el rendimiento. Si llenas el tambor hasta comprimir la ropa, el aire no circula y la humedad se queda dentro. Tampoco conviene quedarse corto: el espacio vacío desaprovecha calor. Un buen indicador es que la ropa se mueva libremente sin apelmazarse.
Entrar con prendas casi chorreando es otro error. La secadora elimina humedad residual, no sustituye el **centrifugado**. Activa en la lavadora 1.000–1.400 rpm cuando la prenda lo permita. La diferencia de **kWh** por ciclo es notable.
Más centrifugado en la lavadora, menos tiempo de secado. Ahorro doble: minutos y **kWh**.
Ubicación y ventilación del espacio
La sala cuenta. En modelos de **evacuación** y **condensación**, una habitación cerrada y húmeda frena el rendimiento. Si el aire exterior está cargado de vapor o muy caliente, la máquina trabaja más. Ventila, separa la secadora de paredes y limpia rejillas de entrada y salida de aire.
Pelotas de secado y otros aliados
Las pelotas de lana o silicona reducen la **estática**, separan las prendas y evitan que se apelmacen. Gracias a ese flujo de aire, el ciclo se acorta de forma natural. Dos o tres unidades bastan para una carga media.
Cuánto te cuesta ese descuido
Un ejemplo orientativo ayuda a dimensionar el problema. Supongamos un ciclo medio de 3,0 **kWh**. Con el **filtro** sucio, puede subir a 4,0 **kWh**. Diferencia: 1,0 **kWh**. Si pagas 0,25 €/kWh, cada descuido añade 0,25 € por ciclo. Con 12 ciclos al mes, son 3 €; al año, 36 €. Y eso sin contar el desgaste: una resistencia o un motor fatigados pueden traducirse en reparaciones de más de 100 €.
|Tipo de secadora
|Consumo típico por ciclo
|Puntos clave de ahorro
|Evacuación
|3,5–5,0 kWh
|Ventilación de sala, **cargas** correctas, filtro impecable
|Condensación
|3,0–4,5 kWh
|Limpieza de **filtro** y condensador, programa adecuado
|Bomba de calor
|1,2–2,5 kWh
|Mantenimiento de intercambiador, **sensores** calibrados, horas valle
Checklist exprés antes de pulsar inicio
- Filtro limpio y hueco aspirado.
- Prendas bien centrifugadas y desenredadas.
- Programa y nivel de secado acordes al tejido.
- Tambor lleno, pero sin compactar la ropa.
- Pelotas de secado listas si hay toallas o prendas gruesas.
- Puerta y juntas secas; sala ventilada.
Mantenimiento que alarga la vida del equipo
Además del **filtro de pelusas** tras cada uso, conviene revisar mensualmente el condensador o intercambiador según el tipo de secadora. En modelos de **bomba de calor**, un intercambiador sucio eleva tiempos y consumo. Limpia el depósito y el desagüe para evitar malos olores. Comprueba el estado de la junta de la puerta: si pierde, entra humedad ambiente y el ciclo se alarga. Un repaso trimestral a las rejillas y al zócalo evita acumulaciones de polvo que bloquean el flujo de aire.
Consejos extra para pagar menos sin renunciar a la comodidad
Si estás pensando en comprar o renovar, fija la atención en la **etiqueta energética** y en la carga real que necesitas. Una **secadora de bomba de calor** A+++ suele salir más cara, pero su gasto en **kWh** cae de forma notable y la amortización llega con un uso regular. Activa el inicio diferido para aprovechar horas valle, o usa un enchufe inteligente que integre la **tarifa** en tu rutina diaria. Evita los programas muy calientes para prendas sintéticas: además de gastar más, aumentan la estática y acortan la vida del tejido.
En días muy húmedos, mezcla. Seca en máquina sábanas y toallas, y deja al aire prendas finas. Si tiendes dentro, usa un deshumidificador para no disparar la condensación de la vivienda. Y ten presente la seguridad: la **pelusa** es inflamable. Mantener limpia la máquina reduce riesgos y puede ser condición en algunas pólizas de **seguro del hogar**.
La combinación de **filtro limpio**, buena **ventilación**, **programa adecuado** y cargas equilibradas recorta tiempo, **consumo** y averías.