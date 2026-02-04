Siempre las pongo ahí porque hay luz» : el consejo de André Alonso que puede salvar tus plantas

Muchos hogares cuidan sus plantas con mimo y aun así ven hojas mustias, manchas y crecimiento detenido. El problema no siempre está donde crees.
Si te empeñas en acercarlas al vidrio “para que tengan más claridad”, quizá estés frenando su desarrollo. El divulgador André Alonso, conocido como La Reina Plantil, señala un error cotidiano que pasa desapercibido: cómo ubicamos las macetas en relación con la ventana y con la luz real que reciben.
Qué cuestiona André Alonso sobre la ventana
La escena es familiar: macetas alineadas junto al marco, pegadas a la pared. Parece lógico. Hay un ventanal, por tanto hay luz. Pero la física manda otra cosa. La luz útil entra en línea recta y baña lo que tiene delante. Lo que se sitúa a un lado, en el rincón, puede quedar casi en penumbra aunque el cristal sea enorme.
La luz que llega de la ventana es frontal. Si la planta queda en lateral, recibe menos fotones de los que necesita para crecer.
Alonso insiste en otro matiz que confunde a muchos aficionados: la etiqueta “planta de sombra” se diseñó pensando en exterior. En interior, “sombra” suele significar poca luz, y poca luz equivale a crecimiento débil, hojas pálidas y tallos que se estiran en busca de claridad.
Riesgos de pegar la maceta al cristal
Apoyar la planta sobre el vidrio añade problemas físicos que no ves a simple vista. El cristal funciona como un amplificador de condiciones que la planta sufre en silencio.
- Efecto lupa: el sol concentrado puede quemar bordes y puntas de hojas en pocas horas.
- Estrés térmico: en invierno el vidrio baja mucho de temperatura; en verano se recalienta. Ese vaivén daña tejidos.
- Falta de ventilación: el rincón entre pared y ventana acumula aire inmóvil. Favorece hongos y manchas.
- Deshidratación: el calor retenido acelera la evaporación del sustrato y desequilibra el riego.
Una hoja amarilla no siempre habla de riego. Muchas veces señala una ubicación que castiga con calor, frío o sombra lateral.
Cómo ubicar las plantas para que reciban luz útil
El criterio es simple y práctico: separa la planta de la ventana y orienta su follaje hacia la entrada de luz. Alonso recomienda mantener 20–30 centímetros de distancia respecto al cristal y evitar el ángulo muerto del lateral del marco.
También conviene considerar la orientación de tu hogar. No todas las ventanas aportan el mismo caudal lumínico ni a las mismas horas:
|Orientación
|Tipo de luz en interior
|Recomendación base
|Sur
|Mucha luz, picos de sol directo
|Filtra con visillos; separa 30 cm del cristal; ideal para cactus y suculentas
|Este
|Sol suave de mañana
|Ubicación versátil para monstera, ficus, pothos
|Oeste
|Sol intenso de tarde
|Vigila el calor veraniego; rota la maceta cada semana
|Norte
|Luz continua pero más débil
|Acerca a 20 cm y valora luces de crecimiento en invierno
Pequeños recursos marcan la diferencia: paredes claras que reflejan, visillos que difuminan, estantes abiertos que evitan sombras, y macetas elevadas para que el follaje “mire” hacia el frente iluminado.
Luces de crecimiento: cuándo sí
Si la vivienda no da más de sí, la tecnología ayuda. Una luz de crecimiento con espectro continuo (400–700 nm) y un fotoperiodo de 10–12 horas estabiliza el desarrollo en estancias oscuras. Colócala a 25–40 cm del dosel, según potencia, y revisa cada 7 días la respuesta de hojas y entrenudos. No hace falta crear un invernadero: basta con cubrir el déficit estacionario de luz.
Errores frecuentes que confunden al ojo humano
- “Hay mucha claridad” no equivale a luz suficiente. El ojo se adapta y engaña.
- Una ventana grande no basta si la planta está en el lateral o detrás del mueble.
- El sol de invierno entra más bajo y alcanza más profundo; en verano, el alero puede sombrear.
- Regar más no compensa falta de luz. Más agua sin fotosíntesis = raíces con riesgo de podredumbre.
Checklist rápido para auditar tu casa
Antes de mover la regadera, mueve la planta. Esta guía te sirve de mapa:
- Coloca la maceta a 20–30 cm del cristal y despeja los laterales del marco.
- Haz la prueba de la sombra: si tu mano proyecta un contorno nítido sobre la hoja a mediodía, hay buena luz; si no, reubica.
- Observa el crecimiento durante 15 días: entrenudos más cortos y hojas nuevas más firmes indican mejora.
- Gira la maceta un cuarto de vuelta cada semana para evitar inclinación por fototropismo.
- Usa un medidor de lux del móvil como referencia: 2.000–5.000 lux para la mayoría de plantas de interior; más de 10.000 lux para cactus bajo cristal.
Qué significa realmente “planta de sombra” en interior
En exterior, “sombra” puede ser bajo árboles con luz reflejada desde el cielo. En un salón, “sombra” suele ser un rincón con deficiencia lumínica. Esas plantas no mueren de inmediato, pero dejan de producir reservas. El resultado se nota en hojas más pequeñas, varas florales que no arrancan y tallos que se vuelven quebradizos. Incluso especies etiquetadas como “de sombra” agradecen horas de luz indirecta intensa junto a una ventana bien gestionada.
Cuándo cambiar el riego y cuándo no
Si mejoras la luz, la planta consumirá agua más rápido. Ajusta el riego a ese nuevo ritmo, no al calendario. Comprueba el sustrato con el dedo o una varilla, no con la vista. Si sigues viendo amarilleos pese a tener buena luz y una distancia segura del cristal, revisa ventilación, tamaño de maceta y drenaje.
Primero ubicación, luego riego, después abono. Ese orden evita el 80% de los problemas en plantas de interior.
Ejemplos prácticos de ubicación
- Monstera deliciosa: a 50–100 cm de una ventana este; filtra si hay sol directo fuerte en verano.
- Sansevieria: tolera poca luz, pero crece mejor con 2.000–3.000 lux; cerca del frente de una ventana norte.
- Calathea: rehúye el sol directo; frente de ventana brillante con visillo y humedad ambiental estable.
- Cactus: máxima luz posible. Ventana sur con separación de 30 cm y sustrato drenante.
Información útil para dar el siguiente paso
Dato clave que conviene manejar: el fototropismo es la respuesta de la planta a la dirección de la luz. Si siempre la tienes pegada al marco, crecerá hacia el lateral oscuro y acabará combándose. Prueba una semana de separación y orientación frontal y registra cambios con fotos. Notarás hojas nuevas más horizontales y color más intenso.
Otra actividad sencilla para afinar tu criterio: dibuja un plano de la sala y marca durante un día, cada dos horas, hasta dónde llega el sol y dónde hay luz indirecta fuerte. Ese mapa te dice dónde colocar cada especie. Evita radiadores bajo ventanas, que agravan el estrés térmico, y agrupa plantas de hoja fina para aumentar la humedad sin mojar en exceso. Si decides usar luces de crecimiento, programa un encendido estable y respeta “noches” oscuras para que la planta gestione su energía.
