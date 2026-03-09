Siempre lo digo y no sé de dónde sale» : el refrán de Castilla-La Mancha que repites sin querer

Una frase corre de boca en boca entre vendimias y matanzas. La pronuncias sin pensarlo. Fuera de la región, casi nadie la ubica.
La conversación se enciende en una barra, en una cocina o en una cuadrilla de campo y alguien suelta el dicho. Tú asientes, te ríes, la repites. Ese **refrán** nació en **Castilla-La Mancha**, guarda el calendario agrícola y hoy circula en redes como si fuera nuevo. No lo es. Es una huella cultural que sigue viva.
Un refrán que viaja de la matanza a TikTok
El giro que está dando que hablar es claro y rotundo: «Por **San Martín**, mata tu gorrín y destapa tu vinín». Resume una doble costumbre rural. Marca el arranque de la **matanza** tradicional del cerdo y la apertura del primer **vino** de la temporada. En los pueblos de **Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo** se oye sin cesar cuando llega noviembre. En otras zonas de España, muchos lo escuchan, sonríen y no terminan de atar los cabos.
Un refrán es una sentencia breve de uso popular que condensa experiencia colectiva y marca una guía de actuación.
¿Por qué este dicho engancha tanto hoy? Porque habla de tiempos oportunos. Recuerda que cada cosa tiene su momento. Y en un país que vive entre prisas, un recordatorio práctico sobre el ritmo de la naturaleza suena casi subversivo.
Dónde nació y por qué se mantiene
El 11 de noviembre, festividad de **San Martín**, señalaba históricamente el punto de partida de la matanza del cerdo. Las temperaturas bajaban, la carne se conservaba mejor y el trabajo de toda la familia se organizaba alrededor de esa fecha. A la vez, las bodegas de la llanura manchega destapaban tinajas para catar el vino joven. De ahí el «gorrín» y el «vinín». Dos diminutivos con afecto costumbrista que hoy sobreviven como guiño identitario.
En **Castilla-La Mancha** el refranero no es un adorno. Es herramienta. Se usa para cerrar discusiones, para poner plazos, para agradecer una buena temporada o para advertir de que llegó la hora de actuar. Y a diferencia de «**ancha es Castilla**», conocido en todo el país, esta formulación se queda, sobre todo, en la meseta sur.
|Refrán o variante
|Significado rápido
|Cuándo se usa hoy
|Por San Martín, mata tu gorrín y destapa tu vinín
|Ha llegado el momento oportuno
|Para iniciar un proyecto, cerrar un trato o celebrar un hito
|A cada cerdo le llega su San Martín
|La mala acción acaba teniendo castigo
|Como aviso cuando alguien actúa sin ética
|Quien mata su cochino temprano, buen invierno y mal verano
|Lo precipitado trae consecuencias
|Para criticar prisas o atajos
El calendario agrícola marcó el lenguaje: noviembre ordenaba la despensa, la bodega y, de paso, la conversación.
Cómo lo usan los manchegos hoy
La frase ya no vive solo en patios y plazas. También aparece en estados de WhatsApp, pies de foto y vídeos cortos. Se usa con ironía, pero conserva su propósito práctico: señalar el instante adecuado. Cuando un equipo lanza producto en otoño, cuando una cooperativa abre cata al público o cuando una peña organiza su fiesta, el «San Martín» emerge como eslogan espontáneo.
- En trabajo: «Por San Martín» para fijar una fecha realista y no quemar al equipo.
- En familia: para animar a arrancar reformas, mudanzas o trámites que llevan meses pendientes.
- En comercio local: para anunciar la llegada del vino joven o de embutidos recién curados.
- En redes: como remate humorístico cuando, por fin, llega lo prometido.
Relación con otros dichos de la zona
El refrán convive con veteranos del habla manchega, algunos más extendidos y otros casi secretos. «**Con pan y vino se anda el camino**» refuerza la idea de sustento y medida, tan ligada a la ruta de ventas, cañadas y molinos. «**Muchos pocos hacen un mucho**» aparece en juntas vecinales, cooperativas y asociaciones, donde la economía solidaria sigue pesando. Y «**Arrieros somos y en el camino nos encontraremos**» recuerda que la región, cruce de rutas, valora la reputación compartida.
“Ancha es Castilla” y por qué este no es “otro más”
«**Ancha es Castilla**» triunfó como metáfora de libertad para moverse y actuar. El dicho de **San Martín** no habla de libertad, habla de **oportunidad**. Donde el primero invita a hacer sin trabas, el segundo te pide elegir el momento. Esa diferencia explica por qué uno se popularizó en tertulias de toda España y el otro late con fuerza en la conversación cotidiana de la Mancha.
Lengua, territorio y turismo
La **Ruta del Quijote** ha convertido palabras y paisajes en reclamo. Consuegra, Campo de Criptana, El Toboso, Almagro, Alcázar de San Juan, Belmonte o Puerto Lápice suenan a literatura, pero también a mercados, fiestas y bodegas. Tras un año de cifras récord para el sector, las visitas rurales han multiplicado las ocasiones en que foráneos oyen el refrán, preguntan su sentido y se lo llevan a casa.
Las palabras viajan con las personas: quien pisa molino, mercado y bodega, regresa con un dicho nuevo en la boca.
Guía rápida para incorporarlo sin meter la pata
Usarlo con tino aporta color y precisión al habla diaria. Estas pautas ayudan:
- Contexto: ideal para marcar plazos o celebrar un hito, no para presionar ni amenazar.
- Tono: mejor festivo o cómplice. Funciona en ambientes informales, falla en comunicaciones serias.
- Adaptación: si no hay confianza, basta con «llegó San Martín» para aludir al momento oportuno.
- Variación: combina con otros refranes de medida y tiempo, como «a su tiempo, maduran las uvas».
Claves culturales que conviene tener presentes
El dicho arrastra oficios y calendarios de la vida rural. Al usarlo, conectas con una memoria compartida. Esa es su fuerza. También su límite. En ámbitos sensibles, evita la variante que habla del castigo; puedes optar por la de oportunidad. Si te dedicas a educación, comunicación o ventas, integrar refranes locales mejora la cercanía, siempre que no suene forzado.
Para ir más allá
La **RAE** diferencia entre **refrán** y «dicho» en matices, pero en la calle se mezclan. Si te interesa el tema, prueba a recopilar expresiones que oigas en pueblos manchegos y anota cuándo se usan. Verás patrones: agrícolas, meteorológicos, comerciales y festivos. Convertir esa observación en actividad educativa funciona muy bien con adolescentes y con mayores en talleres de memoria.
Y si tienes raíces en **Castilla-La Mancha**, haz la prueba esta semana: pregunta en tu familia por «San Martín». Te contarán recetas, anécdotas de bodega y, casi seguro, una historia de cuándo «llegó la hora». Ese es el lugar exacto donde los refranes dejan de ser folclore y se vuelven brújula cotidiana.