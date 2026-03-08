Siempre me quedan gomosos» : la mezcla de harinas de Pablo Suárez para que crujan y no chupen grasa

Cuando los calamares decepcionan en la mesa, un cocinero gallego irrumpe en redes y abre un debate casero.
El vídeo circula de móvil en móvil y se comenta en las barras: ¿por qué algunos calamares fritos salen blandos, aceitosos o pesados? El gallego Pablo Suárez comparte su método y la conversación se enciende porque promete algo simple y medible: un rebozado crujiente que no enmascara el sabor ni se humedece al minuto.
Quién es Pablo Suárez y por qué su truco arrasa
Suárez, conocido en redes como @poesiadefogon, defiende una idea clara: la textura manda. No hay efecto restaurante sin control de humedad, corte y mezcla de harinas. Su guía, grabada paso a paso, encaja con las rutinas de cualquier cocina doméstica y evita pasos superfluos. El enfoque conquista porque es replicable en una sartén corriente y no pide ingredientes raros.
El punto de inflexión está en una mezcla de harinas que reduce la grasa, fija el calor y crea un crujido fino.
La proporción de harinas que marca la diferencia
El eje del método es combinar harina de trigo con harina de garbanzo. La primera aporta estructura y un dorado amable; la segunda, menos absorción de aceite y una corteza seca que aguanta unos minutos sin reblandecer.
Una proporción práctica para casa es 70 % trigo y 30 % garbanzo. En calamares más tiernos o finos, puede subirse el garbanzo hasta el 40 % para controlar la humedad. En piezas grandes, bajar al 20 % ayuda a no endurecer.
|Corte del calamar
|Proporción sugerida
|Resultado esperado
|Anillas finas (1–1,5 cm)
|60 % trigo / 40 % garbanzo
|Crujiente ligero y rápido
|Anillas estándar (≈2 cm)
|70 % trigo / 30 % garbanzo
|Equilibrio entre jugo y crujido
|Tiras gruesas o pota
|80 % trigo / 20 % garbanzo
|Menos rigidez, dorado uniforme
La harina de garbanzo reduce la absorción de grasa y acelera la deshidratación superficial: menos aceite, más crujido.
Pasos clave para unos calamares que crujen
El proceso arranca en el producto. Pide calamar limpio en pescadería o límpialo en casa sin dejar restos de piel interior. El corte, en anillas de unos dos centímetros, homogeneiza la cocción. Tras el corte, seca con papel hasta eliminar el brillo. Esa humedad libre ablanda cualquier rebozado.
- Seca bien y salpimenta justo antes del rebozado, no con antelación.
- Enharina en la mezcla y sacude el exceso para evitar grumos.
- Fríe en tandas cortas para no bajar la temperatura del aceite.
- Escurre sobre papel absorbente y sirve de inmediato.
La fritura: temperaturas y tiempos que funcionan en casa
Suárez insiste: el aceite debe entrar muy caliente. Un termómetro doméstico facilita la repetición del resultado. Apunta estos rangos:
Trabaja entre 175 °C y 190 °C; por debajo, el calamar chupa grasa; por encima, se oscurece sin cocinar el interior.
Con anillas estándar, 60–90 segundos bastan. El aceite ideal es oliva suave o girasol alto oleico por su estabilidad. La señal casera, si no hay termómetro: la mezcla de harina cae y borbotea al instante sin quemarse; un trocito de pan dora en 40–45 segundos.
Errores habituales y cómo evitarlos
Los fallos se repiten y arruinan el plato. Estas correcciones marcan la diferencia desde la primera fritura:
- Harina húmeda: seca el calamar y usa un bol amplio para rebozar sin compactar.
- Demasiada carga en la sartén: cocina en lotes pequeños para mantener el calor.
- Reposo en la bandeja: siempre papel y rejilla; el vapor reblandece el crujido.
- Sal temprana: sala justo antes; la sal previa suelta agua.
Por qué funciona la mezcla: una breve explicación
La harina de garbanzo concentra proteínas y almidón que gelifican rápido. Esa capa fina actúa como escudo: el agua interna sale en forma de vapor y levanta el rebozado, mientras el aceite penetra menos. La harina de trigo aporta elasticidad y un dorado uniforme. El equilibrio evita una corteza dura o un mordisco correoso.
La salsa que suma sin tapar: mayonesa de lima
Para acompañar, la mayonesa de lima refresca sin invadir. Un huevo, aceite, una pizca de mostaza, zumo de lima y sal. Batidora de mano desde el fondo hacia arriba hasta ligar. La acidez corta la grasa percibida y despierta el sabor del calamar. Si prefieres menos intensidad, ralla solo media lima y ajusta la sal.
Ácido cítrico y crujido fino se entienden bien: el contraste limpia el paladar y permite comer más sin pesadez.
Variantes útiles si no hay harina de garbanzo
Si falta el garbanzo, una combinación alternativa puede salvar el rebozado: trigo y maíz fino (80/20) para un crujido ligero; trigo y arroz (70/30) para un bocado muy seco. Para celíacos, mezcla arroz y garbanzo (60/40) y mantén la misma lógica de fritura.
Trucos extra para adelantarte a los problemas
- Guarda las anillas ya enharinadas 10 minutos en la nevera; ese reposo afianza la capa.
- Si el calamar es muy firme, un remojo breve en leche fría (15 minutos) suaviza fibras antes de secar.
- Usa una rejilla sobre la bandeja para que el aire circule y el crujiente no se humedezca.
- Evita tapaderas o cubreplatos: el vapor destruye la corteza al instante.
Guía rápida para ajustar a tu cocina
¿Sartén pequeña? Reduce la cantidad por tanda y mantén el fuego alto. ¿Cocina eléctrica que tarda en recuperar calor? Da un minuto entre tandas. ¿Aceite con olor fuerte? Renueva el tercio superior y filtra el resto con un colador fino cuando se enfríe.
Si el primer lote sale pálido, sube 10 °C; si se oscurece sin crujir, baja 10 °C y aligera la harina de garbanzo.
Más allá del plato: compra, seguridad y ahorro
Elige calamar nacional cuando el precio acompaña y, si el presupuesto aprieta, la pota bien tratada rinde parecido con un corte más fino. Mantén la cadena de frío, seca siempre antes de rebozar y no reutilices el aceite más de dos o tres frituras; el sabor se degrada y la oxidación sube. Si el aceite de oliva está caro, el alto oleico da estabilidad sin disparar el coste.
Aplicaciones y variantes que amplían el recurso
La misma mezcla de harinas funciona en boquerones, chocos y verduras de temporada. Ajusta el grosor y la sal para cada producto. En tapas, una pizca de pimentón o ajo en polvo dentro de la mezcla cambia el registro sin perder ligereza. Y si quieres guardar un paso, pesa las harinas, agítalas en un tarro y deja la mezcla lista para la semana.