Siempre pago de más por lavarlo» : el truco de Pía Nieto para tu edredón en la lavadora hoy

La primavera llega con cambio de ropa de cama y una pregunta incómoda: qué hacer con ese nórdico voluminoso sin gastar de más.
Muchos asumen que solo la tintorería lo deja perfecto, pero un método doméstico, sencillo y seguro, está ganando terreno entre quienes quieren ahorrar sin renunciar a la higiene.
El consejo que te evita la tintorería
La organizadora y experta en limpieza Pía Nieto populariza una pauta clara para lavar el edredón en casa con resultados fiables. La clave está en identificar el tipo de relleno y adaptar el ciclo. Con los sintéticos, la lavadora funciona muy bien; con las plumas, la gestión del secado marca la diferencia.
Lava en agua fría, usa detergente suave y mete pelotas de tenis en el tambor para mantener el volumen del relleno.
Relleno sintético o natural: no es lo mismo
Antes de tocar botones, busca la etiqueta de cuidado. Ahí verás si el relleno es sintético (microfibra o poliéster) o natural (plumas o plumón) y qué admite el tejido exterior.
|Tipo de relleno
|Lavado
|Riesgos
|Truco clave
|Sintético
|Ciclo corto o sintéticos, agua fría, detergente suave
|Apelmazamiento si se sobrecarga la lavadora
|Añadir pelotas de tenis y lavar el edredón solo
|Natural (plumas/plumón)
|Lavado delicado y secado prolongado; evitar temperaturas altas
|Rotura de cañones y olor a humedad si no se seca bien
|Varios ciclos de secado con pelotas, aireado al sol
Paso a paso: así se lava un edredón en lavadora
Este es el itinerario que recomienda la especialista y que respalda la buena práctica doméstica:
- Sacude el edredón al aire libre para quitar polvo y ácaros superficiales.
- Localiza manchas y trátalas antes con quitamanchas o un desengrasante suave.
- Elige detergente suave; si te gusta, añade una cucharada de jabón natural. Evita blanqueadores.
- Puedes sustituir el suavizante por un chorrito de vinagre blanco en el compartimento, ayuda a desodorizar y a aclarar.
- Lava el edredón sin otras prendas para que el agua circule bien.
- Programa ciclo de sintéticos o delicado, con agua fría y centrifugado medio-bajo.
- Mete dos o tres pelotas de tenis envueltas en calcetines limpios para esponjar el relleno.
Un edredón por lavado, temperatura baja y pelotas de secado: tres gestos que reducen apelmazado, olores y arrugas.
Secado y guardado: lo que marca la diferencia
Al terminar el programa, evita colgarlo de una esquina. Extiéndelo en una superficie plana o en un tendedero grande para que el peso se reparta. Si hay sol, mejor por su efecto desodorizante. Ve dándole la vuelta cada cierto tiempo para un secado uniforme. Con plumas, alterna periodos de aire libre y pasadas de secadora con pelotas de tenis para romper grumos.
Una vez seco al cien por cien, guárdalo en bolsas transpirables, nunca en fundas herméticas, para evitar moho y malos olores. Añade una bolsita de algodón con lavanda o cedro para ahuyentar insectos.
Si no cabe en la lavadora: opción en bañera
Cuando el nórdico no entra en el tambor, el plan B funciona si se hace sin prisas:
- Llena la bañera con agua fría o tibia y añade detergente suave para delicados.
- Introduce el edredón, presiona para que se empape y deja actuar 15-30 minutos.
- Agita con movimientos suaves para desprender la suciedad.
- Vacía y aclara con agua limpia hasta que no salgan residuos de detergente.
- Escurre presionando con las manos, sin retorcer, y seca como en el método anterior.
Lo que dice la OCU
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) coincide en dos puntos clave: usar detergente suave y evitar blanqueadores y suavizantes potentes, que pueden dejar restos y provocar irritaciones en pieles sensibles.
Menos química, más aclarado y secado completo: el trinomio que reduce alergias y alarga la vida del edredón.
Por qué este método te ahorra tiempo y dinero
Lavar en casa evita desplazamientos y esperas. Además, reduces el gasto recurrente de la tintorería y controlas qué productos tocan tu ropa de cama. Eso sí, conviene valorar la capacidad de la lavadora: si tu tambor es amplio, la circulación del agua será uniforme y el relleno conservará el volumen. Ante la duda, consulta el manual del fabricante y prioriza seguridad del equipo.
Errores comunes que estropean el edredón
- Usar agua caliente con rellenos sintéticos: acelera la pérdida de forma.
- Abusar del suavizante: deja residuos y reduce la transpirabilidad.
- Secar colgado de una única pinza: el relleno migra y aparecen bultos.
- No aclarar bien: quedan restos que atraen polvo y causan olores.
- Guardar en plástico cerrado: riesgo de humedad y moho.
Frecuencia, manchas difíciles y alergias
Con funda nórdica, un edredón suele necesitar lavado profundo entre una y dos veces al año. Si hay alergias, aumenta el aireado al sol y aspira la superficie de vez en cuando con el accesorio textil del aspirador. Para manchas de grasa, un quitamanchas enzimático funciona bien; para sudor o amarilleo, aplica una solución de agua fría con un poco de vinagre blanco, deja actuar y aclara a fondo.
Consejos extra para un resultado profesional en casa
- Antes de lavar, revisa costuras y zonas debilitadas para evitar desgarros.
- Distribuye el relleno con palmaditas al finalizar cada fase de secado.
- Si usas secadora, elige baja temperatura y varias tandas cortas con pelotas de secado.
- Una vez al mes, airea el edredón 30 minutos para mantenerlo fresco sin lavarlo.
¿Cuándo cambiarlo y cómo elegir el próximo?
Si el tejido está roto, el relleno se fuga o hay manchas irreversibles, quizá tocaría renovar. Para el próximo, valora el tog o gramaje según tu clima y si necesitas tejidos antialérgicos. Los sintéticos actuales aíslan bien, se lavan con facilidad y secan rápido. Las plumas, si están bien cuidadas, ofrecen gran confort térmico con menos peso.
Una última idea para tu bolsillo
Comparar costes ayuda a decidir: el lavado doméstico implica agua, electricidad y detergente, mientras que la tintorería suma mano de obra y logística. Si haces el proceso un día soleado y aprovechas el secado exterior, reduces consumo, mantienes el control del proceso y alargas la vida de tu edredón.