Siempre pensé que era nuestro» : ¿y si el cangrejo del río de tu pueblo lo trajo Felipe II?

Un pequeño habitante de ríos y charcas reabre una grieta incómoda entre ciencia, leyes, tradición rural y gestión del agua.

Un nuevo trabajo científico cuestiona el relato aceptado sobre el **cangrejo de río ibérico** y obliga a repensar cómo lo protegemos, quién debe actuar y con qué prioridades.

La investigación que cambia el relato

Un estudio publicado en **Biological Conservation** y firmado por **Miguel Clavero** (Estación Biológica de **Doñana**, **EBD-CSIC**) y **Alicia Sempere Marín** (Universidad de Murcia) revisa documentos de 1563 a 1588 que detallan intentos reiterados de llevar cangrejos vivos a la corte española. La iniciativa partió del propio **Felipe II**, que quería poblar estanques de los Reales Sitios siguiendo una moda extendida en otras cortes europeas.

Tras varias expediciones fallidas con ejemplares traídos desde **Francia** y **Flandes**, en 1588 llegaron a Madrid cangrejos italianos procedentes de Toscana, identificados como Austropotamobius fulcisianus. Desde esos núcleos, los animales habrían saltado a arroyos y ríos peninsulares, hasta formar poblaciones que, siglos después, se considerarían “de aquí”.

El trabajo sostiene que el cangrejo presente en la península podría ser una **especie invasora** introducida por la monarquía hispánica del siglo XVI, lo que reubica su papel en la **conservación**.

Una moda cortesana con efectos duraderos

Los cangrejos en estanques reales eran un símbolo de distinción. Ese gesto aristocrático pudo precipitar un proceso silencioso: el paso de los estanques a cursos naturales, favorecido por traslocaciones humanas y escapes accidentales. El resultado sería un animal integrado en la cultura ribereña, la pesca recreativa y la cocina local, pero cuya historia genética apunta a un origen externo.

Qué dice la ley y qué te afecta

La **Ley 42/2007** del **Patrimonio Natural y de la Biodiversidad** define como exótica invasora a cualquier especie que, al establecerse fuera de su área original, actúe como agente de cambio y ponga en riesgo la diversidad nativa, por su expansión o por **contaminación genética**. Si el cangrejo que habita nuestros ríos procede de Italia, encajaría en esa definición, con efectos directos en su gestión.

Criterio Tratamiento actual Qué podría cambiar
Prioridad legal Figura como especie protegida en varias estrategias autonómicas. Revisión de su estatus y de los objetivos de **conservación**.
Gestión Vigilancia, mejora de hábitat y cría en cautividad en algunas zonas. Más **prevención**, **control** y posible **erradicación local** donde compita con fauna nativa.
Financiación Recursos orientados a reforzar poblaciones. Reasignación hacia restauración fluvial y control de invasoras.

La etiqueta cambia las obligaciones: las especies señaladas como exóticas priorizan **prevención**, **contención** y evaluación del **riesgo** ecológico.

Cómo te impacta si vives cerca de un río

  • Si pescas: limpia y seca bien botas, artes y cubos para evitar transportar hongos y larvas entre cuencas.
  • Si gestionas una finca ribereña: evita traslocaciones; no sueltes ejemplares vivos ni uses cangrejos como cebo.
  • Si educas o haces voluntariado: prioriza mensajes de **responsabilidad** y **no liberación** de fauna.
  • Si ves cangrejos enfermos: registra lugar y fecha; informa a los agentes ambientales de tu comunidad.

Una especie, muchas amenazas simultáneas

El debate sobre el origen se mezcla con problemas muy reales. La **peste del cangrejo** (**afanomicosis**, causada por Aphanomyces astaci) arrasa poblaciones europeas cuando llega a un río. El hongo viaja en agua, barro y equipos. Sin higiene estricta, salta de cuenca en cuenca.

Se suman presiones conocidas: sequías prolongadas, deterioro de la calidad del agua, encauzamientos, presas y la presencia de otros cangrejos foráneos como el **Procambarus clarkii** (rojo) o el cangrejo **señal** (Pacifastacus leniusculus), de mayor tamaño y alta competitividad. En este escenario, la etiqueta legal influye en dónde destinar esfuerzos y cómo reducir daños.

La **afanomicosis** no entiende de fronteras administrativas: la higiene de materiales y la gestión coordinada son la barrera más efectiva.

Qué pasos barajan las administraciones

La Estrategia vigente para el cangrejo establece un marco común en trece comunidades autónomas. Apuesta por coordinar **seguimiento**, **investigación aplicada**, mejora de **metodologías de muestreo** y **restauración de ecosistemas fluviales**. También impulsa la reducción de mortalidad de origen humano, la protección de hábitats y la limitación de la **propagación de cangrejos exóticos**.

Si prospera la revisión histórica, la hoja de ruta podría virarse hacia estas prioridades:

  • Evaluación de riesgo: mapas de sensibilidad por cuencas, con focos de contención prioritarios.
  • Vigilancia sanitaria: protocolos de muestreo rápido para detectar **peste del cangrejo** y otras patologías.
  • Gestión genética: análisis para distinguir linajes y evitar **contaminación genética** cruzada.
  • Control poblacional: medidas localizadas donde desplace a macroinvertebrados o anfibios nativos.
  • Restauración: caudales ecológicos, refugios de sombra y mejora de calidad del agua en tramos críticos.
  • Participación social: campañas claras sobre tenencia, transporte y liberación de fauna.

El reto no es culpar al pasado, sino decidir qué conservar hoy y con qué criterios, basados en **evidencia** y **transparencia**.

Preguntas abiertas para 2026

¿Debe una especie introducida hace más de cuatro siglos recibir trato de nativa por integración ecológica? ¿Qué peso asignar a su valor cultural frente a su impacto sobre comunidades de invertebrados y anfibios? La respuesta exigirá informes independientes, consultas públicas y una coordinación real entre confederaciones hidrográficas y consejerías autonómicas.

Pistas prácticas para ciudadanos y ayuntamientos

Identificar cangrejos con precisión no es trivial. En general, los exóticos como el **Procambarus clarkii** presentan tonos rojizos oscuros y espinas pronunciadas, mientras que los del complejo Austropotamobius muestran coloración pardo verdosa y pinzas más estilizadas. Si dudas, no manipules. Toma una foto clara del dorso y las pinzas y comunícala a los servicios ambientales.

Los municipios pueden actuar rápido con medidas de bajo coste: lavar con agua caliente los aperos de limpieza de cauces, señalizar puntos de acceso a ríos con normas de bioseguridad, y ofrecer talleres sobre **higiene de equipos** a clubes de pesca y asociaciones deportivas. Son gestos que cortan cadenas de contagio y evitan traslocaciones involuntarias.

Lo que viene si cambia la etiqueta

Si la clasificación oficial se modifica, el foco se movería a la **gestión del riesgo** y a priorizar tramos con mayor valor para especies nativas. Eso puede liberar recursos para proyectos de **restauración fluvial**, como recuperar meandros, reducir barreras y mejorar caudales de estiaje. También obligaría a revisar permisos, programas de cría y repoblaciones para alinear cada actuación con objetivos verificables.

El estudio de **EBD-CSIC** no cierra el debate, pero pone datos históricos sobre la mesa y plantea una decisión incómoda: mantener una narrativa identitaria o ajustar la **política de conservación** a la evidencia. Lo que ocurra afectará a pescadores, gestores del agua, ayuntamientos y a cualquiera que disfrute de un paseo por la ribera. Porque, detrás de un crustáceo discreto, se juegan las reglas con las que cuidamos nuestros ríos.

