Siempre pienso que ventilar enfría la casa» : la solución gratis de la OCU contra humedad en 2025

Ventanas empañadas, olor a cerrado y paredes que se enfrían rápido. Tres pistas discretas que anticipan un problema mayor.
La OCU vuelve a poner el foco en un hábito que cuesta cero euros y cambia el aire de tu hogar. Un gesto breve, repetido a diario, frena la humedad, contiene los olores y protege tu salud respiratoria.
Qué propone la OCU y por qué funciona
El consejo es directo: ventilar cada día. Sin aparatos, sin pinturas especiales y sin compras impulsivas. Abrir bien las ventanas y crear corriente durante al menos 15 minutos renueva el aire, arrastra el vapor acumulado y reduce la condensación en superficies frías. El resultado se nota en paredes, textiles y vías respiratorias.
La vida diaria añade vapor al ambiente: cocinar, ducharse y hasta respirar. Un hogar de cuatro personas puede aportar entre 10 y 15 litros de agua al día al interior. Si ese vapor no sale, busca cualquier superficie fría para depositarse. Ahí nacen el moho y los ácaros.
La recomendación central de la OCU es gratuita y preventiva: abrir y cruzar ventanas a diario para cortar la humedad antes de que anide en paredes, muebles y tejidos.
Cómo ventilar sin pasar frío ni desperdiciar energía
Se trata de renovar el aire rápido y a favor del clima exterior. Unos minutos bien hechos son más efectivos que tener una ventana entreabierta durante horas.
Tiempo y frecuencia
- Invierno: ventila entre las 12:00 y las 15:00, cuando el aire está algo más seco. Diez o 15 minutos bastan si hay corriente.
- Verano: hazlo a primera hora y al atardecer. Evita abrir en las horas de más bochorno.
- Después de cocinar o ducharte: ventila de inmediato. Usa el extractor y deja la puerta entornada para acelerar la salida del vapor.
Zonas críticas
- Cocina, baño y dormitorio: son los focos de mayor humedad. Priorízalos.
- No tapes rejillas de aire ni fisuras de ventilación. Mantén libre el recorrido de la corriente.
- Evita pegar muebles grandes a paredes frías. Deja unos centímetros para que el aire circule.
Mejor un choque de aire corto y cruzado que una rendija abierta todo el día: renueva antes, seca más y enfría menos la casa.
Señales que te avisan a tiempo
La humedad avisa si sabes mirar. Estas señales suelen aparecer primero:
- Manchas oscuras o puntitos en esquinas, techos y detrás de muebles.
- Olor a moho que no se va, especialmente por la mañana.
- Condensación recurrente en cristales y marcos.
- Pintura que se abomba, yeso que se cuartea, paredes frías al tacto.
Controla el ambiente con un higrómetro. El rango saludable ronda el 40-60% de humedad relativa. Si sobrepasas ese límite, refuerza la ventilación y seca las estancias tras cada uso.
Apunta un objetivo: mantener la humedad relativa entre el 40% y el 60% para proteger tu respiración y los materiales de tu casa.
Cuando no es solo condensación: capilaridad y filtraciones
Si ventilar no basta, localiza el origen. No todo es vapor acumulado.
- Capilaridad: el agua sube desde el terreno por muros bajos. Suele dejar rodapiés hinchados y salitre.
- Filtraciones: entra agua por cubierta, fachada o juntas. A menudo aparecen cercos tras lluvias.
- Fugas: tuberías o desagües con pérdida. Dan manchas localizadas que crecen sin que llueva.
Haz un repaso periódico: canalones y bajantes tras lluvias, impermeabilización del tejado y sumideros en cubierta, grietas en fachada y estado del revestimiento cada pocos años. En suelos exteriores, comprueba el drenaje para que el agua no se estanque junto a la vivienda.
Acciones rápidas según la situación
|Situación
|Acción inmediata
|Vaho en cristales cada mañana
|Ventilación cruzada de 15 minutos al despertar y puerta del dormitorio entornada
|Baño sin ventana
|Extractor 10 minutos tras la ducha y puerta abierta después
|Cocción intensa
|Tapa ollas, activa el extractor y ventila al terminar
|Mancha persistente en un rincón
|Separa muebles, ventila a diario y revisa posible filtración
|Olor a moho en armarios
|Abre puertas a diario, coloca separadores de pared y renueva el aire
Errores que disparan la humedad
- Tender ropa dentro sin ventilar de inmediato.
- Cerrar cocina y baño tras usarlos, con el vapor atrapado.
- Sellar por completo las juntas de ventanas y tapar rejillas.
- Apoyar armarios grandes contra muros fríos sin holgura.
- Calentar mucho la casa pero sin renovar el aire cargado.
- Confiarlo todo a pinturas “antihumedad”: maquillan el síntoma, no resuelven la causa.
Un plan simple de 7 días para recuperar el control
- Día 1: medición con higrómetro en dormitorio, salón, cocina y baño.
- Día 2: rutina de corrientes de aire por la mañana y tras cada ducha o cocción.
- Día 3: despeja zócalos y separa muebles de paredes frías.
- Día 4: revisa burletes, rejillas y el tiro del extractor.
- Día 5: inspección visual de canalones, cubiertas y encuentros de fachada.
- Día 6: ventila armarios 10 minutos y renueva cajas húmedas.
- Día 7: reevalúa humedad relativa y ajusta horarios de ventilación.
Salud, confort y cartera: lo que te juegas
La humedad alta irrita las vías respiratorias y agrava asma y rinitis. También acelera el deterioro de pinturas, maderas y textiles. Mantener un aire interior limpio y relativamente seco mejora el descanso y reduce averías. Y tiene impacto económico: menos moho supone menos reparaciones y un uso más eficiente de la calefacción, porque un ambiente equilibrado se calienta mejor.
Cuándo pedir ayuda y qué puedes reclamar
Si detectas capilaridad, filtraciones o una fuga, toma fotos, anota fechas y avisa al administrador, al seguro o al propietario si estás de alquiler. Un informe técnico ayuda a delimitar responsabilidades y evita chapuzas repetidas. No retrases la llamada: el agua acumulada encarece cualquier arreglo.
Información práctica para ir un paso más allá
Secar la ropa en interior solo es viable si abres ventanas a la vez o usas extractor. Plantas y acuarios suman vapor: compensa con más ventilación. Si el higrómetro supera de forma sostenida el 65%, valora un deshumidificador como apoyo temporal, pero mantén el hábito diario de abrir y cruzar el aire. La combinación de medición, horarios inteligentes y corrientes cortas es el cimiento de una casa más sana.
Si hoy solo haces una cosa, que sea esta: abre dos puntos opuestos de la vivienda y deja que el aire cruce la casa durante 15 minutos.