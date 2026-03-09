Siempre pierdo calcetines en la lavadora» : el truco de la OCU que notarás en el primer lavado

Tu colada puede oler bien y salir peor de lo que crees. Las prisas, la mezcla de tejidos y algún error común hacen el resto.
Hay una forma sencilla de evitar prendas apagadas, toallas acartonadas y calcetines “desaparecidos”. La propone la OCU y se aplica antes de pulsar el botón de inicio. No requiere productos caros ni ciclos extra. Apenas un minuto de preparación que, según los expertos en consumo, se nota desde el primer lavado.
Qué propone la OCU y por qué te conviene
La recomendación central de la OCU es tan simple como efectiva: clasificar la ropa por color, tejido y temperatura admitida en la etiqueta. Evita mezclar prendas pequeñas con piezas grandes y dosifica bien detergente y suavizante según la dureza del agua y la suciedad.
Separar por color y temperatura, usar redecilla para prendas menudas y ajustar el detergente: tres gestos que mejoran el lavado y cuidan el electrodoméstico.
El objetivo es doble: lograr ropa más limpia y prolongar la vida de la lavadora. Mezclar colores y tejidos dispares favorece transferencias, bolitas, roturas de fibras y lavados ineficaces. El exceso de jabón deja residuos, provoca olores y taponamientos en gomas y filtros.
Separar bien la colada: más limpio y menos averías
Empezar por la etiqueta evita disgustos. Ese icono de la “cubeta” indica la temperatura máxima; una mano sugiere lavado a mano; las rayas bajo la cubeta marcan centrifugado más corto.
- Color: blancos con blancos; colores claros por un lado; oscuros por otro.
- Tejido: algodón y resistentes juntos; sintéticos y mezclas en cargas aparte; lana y delicados en su programa.
- Tamaño: evita que sábanas “engullan” calcetines. Usa redecilla para lencería y prendas pequeñas.
- Suciedad: prendas muy sucias requieren ciclo y dosificación diferentes. No las mezcles con camisas poco usadas.
La lencería y los calcetines en redecilla no se pierden ni se enganchan en sábanas o camisas grandes.
Tratamiento de manchas: antes del tambor
Lavar con la mancha “a pelo” suele fijarla por el calor y el centrifugado. Humedece, aplica quitamanchas o un poco de detergente líquido sobre la zona y respeta la temperatura máxima que marca la prenda. Evitarás aureolas y transferencias a otras telas.
Dosificación del detergente y del suavizante
La regla es clara: cantidad ajustada a dureza del agua y nivel de suciedad. Poco jabón limpia mal; demasiado deja restos que apelmazan toallas, favorecen el mal olor y acumulan biofilm en la máquina.
- Agua blanda: menos dosis. La espuma cunde más.
- Agua dura: un poco más de dosis o productos específicos para cal.
- Suavizante: moderado y, si te preocupa la absorción, evita usarlo en toallas.
Comprueba la escala del envase y ajusta. Si ves restos en el cajetín o tacto jabonoso al salir, estás sobredosificando.
Paso a paso para el primer lavado sin sorpresas
- Lee la etiqueta y separa por color, tejido y temperatura admitida.
- Cierra cremalleras, corchetes y botones para evitar enganchones.
- Pretrata manchas antes de cargar el tambor.
- Elige agua fría o templada (hasta 40 ºC) para la mayoría de colores.
- Selecciona programa largo para algodón resistente; programa corto o sintéticos para fibras delicadas o mezclas.
- Usa redecilla para calcetines y lencería, y bolsas para prendas muy delicadas.
- Retira la colada nada más terminar para evitar malos olores y arrugas.
Guía rápida de temperaturas y programas
|Prenda/tejido
|Temperatura orientativa
|Programa
|Notas
|Algodón blanco resistente
|40–60 ºC (según etiqueta)
|Largo/algodón
|Manchas fuertes admiten 60 ºC si lo permite
|Color oscuro
|20–30 ºC
|Rápido/sintéticos
|Usa detergente para color, sin blanqueantes ópticos
|Sintéticos y mezclas
|30–40 ºC
|Sintéticos/corto
|Menos centrifugado para evitar arrugas
|Lana y delicados
|Frío–30 ºC
|Delicados/lana
|Bolsa protectora y poco giro
|Ropa de cama y toallas
|40–60 ºC
|Algodón
|Secado completo para cortar el mal olor
Cómo cuidar la lavadora para que dure más
Un aparato limpio lava mejor. La OCU recuerda limpiar la máquina una o dos veces al mes para evitar moho y depósitos.
- Cajetín: extrae y lava con agua caliente. Retira geles secos.
- Gomas: seca tras cada uso; elimina pelusas y restos.
- Filtro de desagüe: revisa mensualmente; retira monedas, horquillas o pelusas.
- Tambor: ejecuta un ciclo de mantenimiento en vacío a 60–90 ºC con la dosis normal de detergente.
- Puerta: déjala entreabierta para ventilar y reducir olores.
Exceso de detergente y falta de ventilación son la combinación perfecta para malos olores y averías prematuras.
¿Por qué lo notarás desde el primer lavado?
La separación correcta evita transferencias de tinte y mejora la acción del detergente. Las prendas salen con tacto más suelto, los oscuros mantienen brillo y las toallas recuperan esponjosidad al eliminar restos de jabón. Además, la bolsa para calcetines elimina el clásico “desparejado”.
Dudas frecuentes y consejos extra
¿Suavizante sí o no? Aporta tacto y perfume, pero puede reducir la absorción en toallas. Úsalo con moderación y evita en prendas técnicas o deportivas, donde bloquea membranas y favorece el olor a sudor.
¿Agua fría o caliente? Temperaturas bajas protegen colores y consumen menos energía. Reserva 60 ºC para ropa blanca muy sucia o textiles que lo especifiquen. La temperatura no sustituye al pretratamiento de manchas.
¿Cuánta carga? Deja un “puño” de espacio en la parte superior del tambor. Cargar en exceso empeora el enjuague; cargar de menos desperdicia agua y energía.
Ropa deportiva: da la vuelta a camisetas técnicas, usa poco detergente y evita suavizante. Seca al aire para preservar elasticidad.
Un gesto que suma en tu factura y en tu armario
Clasificar y dosificar ahorra tiempo, evita repeticiones de lavado y reduce consumo. Con agua templada y dosis ajustada en zonas de agua dura, el equipo funciona sin sobreesfuerzos y la colada sale limpia a la primera. Menos releídos del programa, menos bolitas y menos devoluciones a la cesta.
Si quieres afinar más, prueba con pequeñas “pruebas A/B” en casa: una colada con dosis estándar y otra con un 20% menos. Compara olor, tacto y enjuague. Ajusta hasta que no queden restos en el cajetín ni en las prendas y observa si tu zona pide una formulación específica para cal. Con esa puesta a punto, el truco de la OCU deja de ser teoría y se convierte en hábito que se nota desde el primer lavado.