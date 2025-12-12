Siempre pongo ‘a basto’ en los carteles» : la RAE te dice hoy si tú también te estás equivocando

Un término cotidiano, usado en mercados y oficinas, se escribe de dos formas a oído. En una libreta, ambas caben.
La duda se cuela en listas de compra, notas internas y hasta titulares. La **RAE** interviene y marca la diferencia entre lo correcto y lo que nunca deberías escribir si hablas de **suministro** o **provisión**.
Qué responde la RAE: abasto, en una sola palabra
La forma aceptada para referirse al **suministro**, la **provisión** o el **aprovisionamiento** es **abasto**, todo junto. Funciona como **sustantivo**. Designa tanto la acción de proveer como los **bienes** con los que se provee, e incluso el lugar donde se concentra ese suministro, como en «**mercado de abastos**».
La norma es clara: cuando hablas de **proveer**, **suministrar** o del **suministro** en sí, escribe **abasto**. Separarlo rompe el sentido.
En cambio, **a basto** escrito por separado no sirve para hablar de provisiones ni de logística. Esa secuencia no figura con sentido de abastecimiento y nace de una confusión fonética: suena igual, pero no significa lo mismo.
Y la locución que todo el mundo usa: dar abasto
Además del nombre **abasto**, el idioma tiene la locución verbal **dar abasto**. Se usa para indicar que una persona o un sistema alcanza a cubrir la demanda prevista. Su forma negativa, **no dar abasto**, es muy frecuente y se escribe igual: junto y sin guion.
Si sientes que el día no te alcanza, lo dirás así: «No doy **abasto**».
Usos correctos, usos dudosos y ejemplos rápidos
|Forma
|¿Correcta?
|Categoría
|Sentido
|Ejemplo
|abasto
|Sí
|Sustantivo
|Suministro, provisión
|El abasto de medicamentos quedó asegurado.
|dar abasto
|Sí
|Locución verbal
|Alcanzar la demanda
|La plantilla no da abasto los lunes.
|no dar abasto
|Sí
|Locución verbal
|Insuficiencia de medios
|En rebajas no damos abasto.
|a basto
|No
|—
|No expresa suministro
|Incorrecto: «El a basto está garantizado».
|abastos
|Sí
|Plural
|Víveres o provisiones
|Faltan abastos en la despensa.
|mercado de abastos
|Sí
|Expresión fija
|Centro de suministro
|Trabaja en el mercado de abastos municipal.
Por qué se confunde tanto
La confusión nace de la **homofonía**: al hablar, **abasto** y **a basto** suenan igual en la mayoría de acentos. Además, existe el adjetivo **basto** con sentido de rudo o tosco, útil en contextos como «tejido **basto**», que alimenta el error de separarlo en la idea de suministro. Esa separación no pinta nada en el campo del **abastecimiento**.
Un truco para no fallar: si puedes sustituir la palabra por **suministro**, **provisión** o **aprovisionamiento**, entonces la forma correcta será **abasto**. Si la frase habla de capacidad para atender tareas, necesitas la locución **dar abasto**.
Ejemplos que te sacan de dudas al instante
- «El **abasto** energético depende del gas almacenado». Correcto, habla de suministro.
- «Los pediatras no dan **abasto** en temporada de bronquiolitis». Correcto, locución verbal.
- «El a **basto** de frutas llega mañana». Incorrecto, debería ser «El **abasto** de frutas…».
Otros pares que la gente confunde y cambian el sentido
La **RAE** recuerda que varios pares suenan igual, pero no significan lo mismo. Una letra cambia la frase entera.
- honda y onda: «preocupación honda» frente a «ondas de radio».
- revelar y rebelar: «revelar datos» frente a «rebelar a un grupo».
- vaya, valla y baya: «vaya a casa», «saltó la valla», «la baya es roja».
Lee la frase en voz baja y sustituye la palabra dudosa por un sinónimo. Si la frase aguanta, estás cerca del término correcto.
Consejos rápidos para escribir sin tropiezos
Consulta el **diccionario** cuando dudes. Crea una lista de **homófonos** peligrosos y pégala en tu escritorio. Antes de enviar un correo, busca **palabras clave** y confirma su **ortografía**. La memoria visual ayuda; subraya la forma que toque y repítela en voz alta: «a-ba-sto».
En textos administrativos o comerciales, especifica: «El **abasto** de X productos». En cartelería, evita abreviaturas que rompan la forma. Si la pieza exige rapidez, apuesta por sinónimos claros como **suministro** o **provisión**. La claridad reduce errores y ahorra tiempo de corrección.
Un apunte regional y profesional
En América y en España circula el giro **mercado de abastos** para el recinto donde se concentran víveres. También verás **abastos** en plural con sentido de **víveres**. En logística, «asegurar el **abasto**» describe la llegada estable de productos. En prensa, la locución **no dar abasto** retrata picos de demanda en hospitales, servicios públicos o comercio electrónico.
Pequeño banco de pruebas
Entrena la vista con estas frases. Identifica la forma válida y explica por qué.
- «El **abasto** de agua se normalizó tras la lluvia».
- «El equipo no da **abasto** con las incidencias».
- «La fábrica programó el **abasto** de repuestos para enero».
- «El a **basto** de harina depende del proveedor» (modifícala y corrígela).
Piensa en esta pregunta final: ¿hablo de cosas que llegan o de mi capacidad para atenderlas? La respuesta te dirá si usar **abasto** o **dar abasto**.
Si trabajas con inventarios, añade una columna llamada **abasto** en tu hoja de control y define umbrales. Al cruzar ese dato con **ventas** o **pedidos**, puedes anticipar picos y evitar el temido «no dar **abasto**». Un pequeño ajuste terminológico aclara informes, contratos y notas internas.
Quienes preparan oposiciones, informes o campañas también ganan precisión al fijar estas pautas. Menos ambigüedad, más credibilidad: **abasto** para el **suministro**; **dar abasto** para la **capacidad**; **a basto** queda fuera cuando hablamos de provisiones. Así blindas tu texto y te entienden a la primera.