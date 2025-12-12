Siempre pongo 'a basto' en los carteles" : la RAE te dice hoy si tú también te estás equivocando

Siempre pongo ‘a basto’ en los carteles» : la RAE te dice hoy si tú también te estás equivocando

Noticias / Leave a Comment

Un término cotidiano, usado en mercados y oficinas, se escribe de dos formas a oído. En una libreta, ambas caben.

La duda se cuela en listas de compra, notas internas y hasta titulares. La **RAE** interviene y marca la diferencia entre lo correcto y lo que nunca deberías escribir si hablas de **suministro** o **provisión**.

Qué responde la RAE: abasto, en una sola palabra

La forma aceptada para referirse al **suministro**, la **provisión** o el **aprovisionamiento** es **abasto**, todo junto. Funciona como **sustantivo**. Designa tanto la acción de proveer como los **bienes** con los que se provee, e incluso el lugar donde se concentra ese suministro, como en «**mercado de abastos**».

La norma es clara: cuando hablas de **proveer**, **suministrar** o del **suministro** en sí, escribe **abasto**. Separarlo rompe el sentido.

En cambio, **a basto** escrito por separado no sirve para hablar de provisiones ni de logística. Esa secuencia no figura con sentido de abastecimiento y nace de una confusión fonética: suena igual, pero no significa lo mismo.

Y la locución que todo el mundo usa: dar abasto

Además del nombre **abasto**, el idioma tiene la locución verbal **dar abasto**. Se usa para indicar que una persona o un sistema alcanza a cubrir la demanda prevista. Su forma negativa, **no dar abasto**, es muy frecuente y se escribe igual: junto y sin guion.

Si sientes que el día no te alcanza, lo dirás así: «No doy **abasto**».

Usos correctos, usos dudosos y ejemplos rápidos

Forma ¿Correcta? Categoría Sentido Ejemplo
abasto Sustantivo Suministro, provisión El abasto de medicamentos quedó asegurado.
dar abasto Locución verbal Alcanzar la demanda La plantilla no da abasto los lunes.
no dar abasto Locución verbal Insuficiencia de medios En rebajas no damos abasto.
a basto No No expresa suministro Incorrecto: «El a basto está garantizado».
abastos Plural Víveres o provisiones Faltan abastos en la despensa.
mercado de abastos Expresión fija Centro de suministro Trabaja en el mercado de abastos municipal.

Por qué se confunde tanto

La confusión nace de la **homofonía**: al hablar, **abasto** y **a basto** suenan igual en la mayoría de acentos. Además, existe el adjetivo **basto** con sentido de rudo o tosco, útil en contextos como «tejido **basto**», que alimenta el error de separarlo en la idea de suministro. Esa separación no pinta nada en el campo del **abastecimiento**.

Un truco para no fallar: si puedes sustituir la palabra por **suministro**, **provisión** o **aprovisionamiento**, entonces la forma correcta será **abasto**. Si la frase habla de capacidad para atender tareas, necesitas la locución **dar abasto**.

Ejemplos que te sacan de dudas al instante

  • «El **abasto** energético depende del gas almacenado». Correcto, habla de suministro.
  • «Los pediatras no dan **abasto** en temporada de bronquiolitis». Correcto, locución verbal.
  • «El a **basto** de frutas llega mañana». Incorrecto, debería ser «El **abasto** de frutas…».

Otros pares que la gente confunde y cambian el sentido

La **RAE** recuerda que varios pares suenan igual, pero no significan lo mismo. Una letra cambia la frase entera.

  • honda y onda: «preocupación honda» frente a «ondas de radio».
  • revelar y rebelar: «revelar datos» frente a «rebelar a un grupo».
  • vaya, valla y baya: «vaya a casa», «saltó la valla», «la baya es roja».

Lee la frase en voz baja y sustituye la palabra dudosa por un sinónimo. Si la frase aguanta, estás cerca del término correcto.

Consejos rápidos para escribir sin tropiezos

Consulta el **diccionario** cuando dudes. Crea una lista de **homófonos** peligrosos y pégala en tu escritorio. Antes de enviar un correo, busca **palabras clave** y confirma su **ortografía**. La memoria visual ayuda; subraya la forma que toque y repítela en voz alta: «a-ba-sto».

En textos administrativos o comerciales, especifica: «El **abasto** de X productos». En cartelería, evita abreviaturas que rompan la forma. Si la pieza exige rapidez, apuesta por sinónimos claros como **suministro** o **provisión**. La claridad reduce errores y ahorra tiempo de corrección.

Un apunte regional y profesional

En América y en España circula el giro **mercado de abastos** para el recinto donde se concentran víveres. También verás **abastos** en plural con sentido de **víveres**. En logística, «asegurar el **abasto**» describe la llegada estable de productos. En prensa, la locución **no dar abasto** retrata picos de demanda en hospitales, servicios públicos o comercio electrónico.

Pequeño banco de pruebas

Entrena la vista con estas frases. Identifica la forma válida y explica por qué.

  • «El **abasto** de agua se normalizó tras la lluvia».
  • «El equipo no da **abasto** con las incidencias».
  • «La fábrica programó el **abasto** de repuestos para enero».
  • «El a **basto** de harina depende del proveedor» (modifícala y corrígela).

Piensa en esta pregunta final: ¿hablo de cosas que llegan o de mi capacidad para atenderlas? La respuesta te dirá si usar **abasto** o **dar abasto**.

Si trabajas con inventarios, añade una columna llamada **abasto** en tu hoja de control y define umbrales. Al cruzar ese dato con **ventas** o **pedidos**, puedes anticipar picos y evitar el temido «no dar **abasto**». Un pequeño ajuste terminológico aclara informes, contratos y notas internas.

Quienes preparan oposiciones, informes o campañas también ganan precisión al fijar estas pautas. Menos ambigüedad, más credibilidad: **abasto** para el **suministro**; **dar abasto** para la **capacidad**; **a basto** queda fuera cuando hablamos de provisiones. Así blindas tu texto y te entienden a la primera.

Must Read

Leave a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *