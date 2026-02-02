Siempre que las pongo, la casa se me apaga» : dónde no debes colocar tus calas en 2026 y por qué

Muchos las compran por su elegancia y perfume sutil, pero el lugar donde las pones cambia el clima de tu hogar.
La tradición china, a través del Feng Shui, advierte que las calas no encajan en cualquier rincón. Si eliges mal, puedes afectar la energía de tu casa y tu descanso. Hay zonas concretas que conviene evitar y otras que potencian su belleza sin contratiempos.
Qué dice la tradición china sobre las calas
En el marco del Feng Shui, las calas —también llamadas lirios de agua— se asocian a una energía introspectiva. Este simbolismo, apreciado en arreglos y ceremonias, puede resultar denso si se instala en los espacios donde circula la vida diaria.
Por esa lectura energética, la tradición china desaconseja situarlas en áreas de uso continuo. Y aquí llega el aviso que muchos pasan por alto: ni en la cocina ni en el baño. En ambas estancias la humedad, la temperatura y los olores fluctúan, y ese vaivén intensifica la carga simbólica de la planta.
Si vas a tener calas dentro de casa, que sea en zonas de transición con el exterior o junto a ventanas y puertas que “respiren”.
Ni cocina ni baño: por qué evitar estas estancias
Más allá de lo simbólico, hay razones prácticas. En la cocina se concentran grasas en suspensión, corrientes calientes y cambios bruscos al encender hornillas u horno. La planta acumula residuos en las hojas y se estresa.
En el baño la humedad suele ser alta y a veces estancada. Las calas agradecen sustrato húmedo, pero no atmósferas saturadas y sin ventilación. Esa combinación favorece hongos en raíces y hojas.
|Ubicación
|Efecto energético sugerido
|Riesgo práctico
|Alternativa recomendada
|Cocina
|Agita y densifica el ambiente
|Grasas, calor, corrientes
|Pasillo hacia terraza o junto a puerta de salida
|Baño
|Estanca la energía
|Humedad alta y vapor
|Ventana luminosa con ventilación cruzada
|Dormitorio
|Interfiere con el descanso
|Exceso de humedad nocturna
|Distribuidor o recibidor con luz indirecta
|Salón
|Resta dinamismo social
|Focos de calor, tránsito
|Galería, balcón o mirador
|Terraza/balcón
|Flujo armónico hacia el exterior
|Sol directo si no hay sombra
|Semisombra, cortavientos suave
El mejor lugar para tus calas, según el Feng Shui
El sitio ideal son las zonas de transición con el exterior: terrazas, balcones, patios y porches. Ahí la energía asociada a las calas circula hacia fuera y no se acumula dentro.
- Colócalas en semisombra, protegidas del sol fuerte del mediodía.
- Evita rincones encerrados: necesitan aire en movimiento, pero sin corrientes agresivas.
- Si no tienes exterior, sitúalas a 80-120 cm de la puerta principal o junto a ventanas que se abren a diario.
- No bloquees el paso. Deja un hueco libre frente a la planta para facilitar el flujo visual y físico.
Una pauta útil si vives en piso interior
Coloca la maceta en un recibidor luminoso o en el tramo de pasillo que conduce a una puerta o balcón. Darles “salida” energética reduce su impacto en estancias de descanso o convivencia.
No hace falta renunciar a las calas: basta con moverlas hacia el borde de la vivienda para que luzcan y no saturen.
Cuidados que alargan su vida y mejoran la decoración
La Zantedeschia aethiopica es una planta de ribera. Le va el sustrato húmedo, la semisombra y el ambiente templado. Bien cuidada, regala espatas blancas firmes que elevan cualquier composición.
- Luz: abundante pero difusa. Evita sol directo en horas centrales.
- Riego: constante sin encharcar. Mantén el sustrato húmedo; deja secar 1-2 cm superficiales antes de volver a regar.
- Drenaje: imprescindible. Usa maceta con agujeros y plato; retira el exceso de agua a los 15 minutos.
- Temperatura: 15-24 °C estables. Protege de radiadores y aires acondicionados.
- Abonado: cada 20-30 días en temporada de crecimiento con fertilizante para plantas de flor.
- Reposo: tras la floración, reduce el riego durante 4-6 semanas para que recupere fuerzas.
- Limpieza: pasa un paño húmedo por las hojas para evitar polvo y favorecer la fotosíntesis.
Una señal que no falla
La cala “avisa” cuando tiene sed: si las hojas decaen, necesita agua. Si amarillean con base blanda, hay exceso de riego.
Errores frecuentes al decorar con calas
- Usar cubremacetas sin orificios: acumulan agua y pudren raíces.
- Exponerlas a sol directo pensando que “florecerán más”. Se queman las espatas.
- Pegarlas a la pared del fogón o a la ducha “por humedad”. No es la humedad que necesitan.
- Colocarlas en mesas de centro muy transitadas: se golpean y se estresan.
Estilismo: cómo integrarlas sin saturar
Las calas destacan en macetas de cerámica blanca, cemento claro o fibras naturales. Funcionan bien con texturas suaves y paletas neutras. En composición, combínalas con helechos o aspidistras para crear capas. Si las pones en exterior, una jardinera alargada en semisombra suaviza balcones estrechos.
Seguridad en casa y convivencia con mascotas
La cala contiene cristales de oxalato cálcico. Si se ingiere, puede irritar la boca de niños y mascotas. Sitúala fuera de su alcance y usa guantes al podar o trasplantar.
Si convives con gatos o perros curiosos, prioriza barandillas altas, estanterías fuera de salto o coloca barreras discretas.
Si ya las tienes en cocina o baño, qué hacer hoy mismo
- Mueve la maceta a un recibidor o pasillo con luz indirecta y ventilación.
- Limpia hojas con agua tibia para retirar grasa o cal depositada.
- Revisa raíces: si huelen mal o ves partes blandas, sanea y cambia el sustrato.
- Programa ventilaciones cortas diarias si siguen cerca de zonas húmedas.
Alternativas que sí funcionan en cocina y baño
Si quieres verde en esas estancias, hay especies más compatibles por energía y cuidados. Algunas opciones resistentes:
- Potus o pothos: tolera vapor moderado y luz media.
- Espatifilo (flor de paz): filtra olores y va bien en semisombra.
- Helecho de Boston: agradece humedad ambiental controlada.
- Sansevieria: estable y de bajo mantenimiento.
Una guía rápida de ubicación por objetivos
- Para embellecer sin cargar el ambiente: terrazas y balcones con sombra luminosa.
- Para marcar entradas: junto a puertas con paso fluido, sin bloquear.
- Para lucir flores en piso interior: miradores y ventanas con cortina ligera.
Un último apunte para ampliar miras: el Feng Shui es una guía cultural, no una regla cerrada. Si te atraen las calas por su presencia escultural, juega con su ubicación. Prueba durante una semana en un recibidor luminoso y otra junto a una ventana orientada al este. Anota cómo varían tu descanso, el olor de la estancia y la respuesta de la planta. Ese pequeño experimento te dará pistas claras sin perder su elegancia.
Si te preocupa el riego durante vacaciones, una bandeja con guijarros y agua —sin que toque la base de la maceta— mantiene la humedad ambiental sin encharcar. Y si buscas floración sostenida, alterna dos macetas: mientras una florece, la otra descansa. Rotarlas entre interior luminoso y exterior en semisombra ayuda tanto a la estética como al equilibrio del hogar.