Siempre se me mueren en el salón» : dónde poner tus geranios en 2026 según la tradición china

La ubicación pesa más de lo que crees. Mueves la maceta, cambia el ambiente. Y tu planta responde, para bien o para mal.
Los **geranios** lucen espectaculares en maceta y piden pocos cuidados. Aun así, la **tradición china** advierte que no encajan en cualquier rincón. Esta visión, inspirada en el **Feng Shui**, coloca el foco en la **energía** de la casa: puertas, **ventanas** y estancias clave pueden verse afectados si eliges mal el sitio. La estética importa, pero el flujo del **chi** manda.
Qué dice el Feng Shui de los geranios
Para el **Feng Shui**, cada planta modifica el entorno. En el caso de los **geranios**, su presencia se asocia a una **energía intensa**. Sus hojas carnosas y su porte compacto tienden a “retener” lo que circula. En espacios cerrados, esa cualidad puede traducirse en sensación de pesadez, cansancio o dispersión mental.
La recomendación central es clara: evita los geranios dentro de casa y, si los tienes, no los coloques en zonas por donde entra o se reparte el **chi**.
Esta interpretación no pretende ser científica. Aun así, muchos hogares combinan criterio decorativo con pautas de armonía para construir espacios más calmados. En esa mezcla, los geranios se reservan para el exterior.
Ni en la cocina ni pegados a las ventanas
Las estancias de actividad y descanso piden un **chi** ligero. La **cocina** trabaja el fuego real y simbólico; sumar una planta de energía densa puede sobreactivar el ambiente. El **dormitorio** reclama quietud; un estímulo intenso no ayuda a conciliar.
¿Y las **ventanas**? Son la “boca” de la casa. Bloquear o perturbar ese punto con un geranio vigoroso se considera un freno a la entrada de energía favorable. Tampoco conviene que invada el paso de la luz o el aire.
|Ubicación
|Motivo energético
|Riesgo práctico
|**Cocina**
|Exceso de “fuego” y actividad
|Olores y vapor que favorecen hongos
|**Dormitorio**
|Interfiere en el descanso
|Riego nocturno que aumenta humedad
|Junto a **ventanas**
|Interrumpe la entrada de **chi**
|Sombra, goteos y manchas en marcos
|Pasillos estrechos
|Obstruye circulación
|Golpes y roturas de maceta
Dónde sí: terrazas, balcones y jardines
El mejor lugar es el aire libre: **terraza**, **balcón** o jardín. Allí, su capacidad de absorción se integra con el entorno, sin saturar estancias. Además, el sol y la ventilación mejoran su salud.
Si tu casa tiene **balcón** o **terraza**, coloca los geranios en el perímetro, sin tapar barandillas ni puertas de acceso. Que acompañen, no que bloqueen.
En fachadas soleadas, el color vibrante de las flores activa el ánimo de la vivienda y refuerza el atractivo visual. En patios interiores, sitúalos en zonas ventiladas, evitando esquinas estancadas.
Si no tienes exterior: alternativas realistas
Si tu piso carece de exterior, la corriente tradicional sugiere disfrutar del geranio “desde fuera”: mantenerlo en la ventana, pero del lado de la calle (alféizar exterior seguro) o en zonas comunes si la comunidad lo permite.
Para el interior, busca plantas de **energía** más ligera: pothos, helechos, zamioculcas o una palma areca pequeña. Aportan verde, purifican sensorialmente el ambiente y no densifican tanto el espacio.
Claves prácticas para que el geranio prospere fuera
- Luz: mínimo 4-6 horas de sol suave. En olas de calor, filtra con toldo.
- Riego: deja secar los primeros centímetros del sustrato. Evita encharcar el plato.
- Sustrato: mezcla universal con buen drenaje. Añade perlita o arena.
- Poda: retira flores pasadas y hojas dañadas para estimular nuevas varas.
- Plagas: vigila mosca blanca y pulgón. Actúa pronto con jabón potásico.
- Frío: si bajan de 5 ºC, resguárdalos pegados a un muro cálido o usa manta térmica.
Cómo encajar los geranios en el mapa bagua
Quien aplica **Feng Shui** suele usar el bagua para orientar decisiones. Con geranios, la pauta es exteriorizar su ímpetu:
- Fachada sur: colores rojos o fucsias potencian el área de “reconocimiento”. Colócalos fuera, sin tapar la puerta.
- Este y sureste del balcón: favorecen vitalidad y crecimiento. Buenos para tonos rosados o blancos.
- Evita alinearlos con el eje entrada-pasillo: no crees un “muro” vegetal.
Si te seduce el rojo dentro de casa, recurre a textiles o arte, y deja los **geranios** en el exterior. Mantienes la intención sin sobrecargar el **chi** del salón.
Errores habituales que te cuestan hojas y flores
Más allá de la parte energética, hay fallos frecuentes que debilitan la planta y refuerzan la sensación de “no me funcionan en casa”.
- Maceta sin agujeros: raíz asfixiada y hongos. Prioriza drenaje generoso.
- Sombras al mediodía: floración pobre. Cambia a un punto con luz directa suave.
- Abono tardío: aporta fertilizante equilibrado cada 15 días en temporada.
- Corrientes constantes: deshidratan. Ventila, sí, pero sin chorro directo.
Prueba 7 días: saca el geranio al **balcón**, deja secar entre riegos y limpia flores marchitas. Observa cómo responde.
Apuntes útiles que quizá no sabías
Convivencia y seguridad: en comunidades, respeta el peso que admite la barandilla y coloca platos recogeaguas para no mojar a vecinos. Los geranios (Pelargonium) contienen compuestos que pueden resultar molestos para mascotas. Si convives con perros o gatos curiosos, mantenlos fuera de su alcance.
Estética inteligente: combina geranios con aromáticas al exterior (romero, tomillo). Aportan contraste de textura, atraen polinizadores y ayudan a ventilar el conjunto. En maceteros colgantes, usa sujeciones metálicas certificadas y revisa tornillos cada temporada.
¿Sin presupuesto para renovar jardineras? Reutiliza cajas de fruta con un fondo de malla y geotextil. Logras drenaje, aire en las raíces y un efecto rústico que aligera visualmente el borde del **balcón**.
Si te interesa balancear **energía** y salud vegetal, crea una “franja de transición”: geranios hacia el borde exterior y, más cerca de la puerta, plantas de hoja fina que suavicen el paso. El ojo lo agradece y el **chi** circula sin obstáculos.