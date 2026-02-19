Siempre subo el termostato y sigo con frío» : los fontaneros te dan el truco para tu radiador

Las facturas aprietan, el frío no afloja y, aun así, tu casa tarda en calentarse. Hay una explicación doméstica.
Varios profesionales consultados apuntan a un gesto cotidiano que muchos pasamos por alto. No requiere herramientas especiales ni purgar los radiadores. Es rápido, barato y puede cambiar cómo sientes el calor en casa desde hoy mismo.
Por qué los fontaneros hablan de polvo y no de purgar
Cuando los radiadores no rinden, solemos pensar en aire en el circuito. A veces ocurre. Pero los fontaneros insisten en otra causa frecuente: la acumulación de polvo y pelusas. Ese manto reduce la convección, impide que el aire circule entre las aletas y roba calor al ambiente. Resultado: subes el termostato, aumenta el consumo y la calefacción sigue sin responder.
La combinación de polvo y grasa crea una barrera térmica. Un radiador limpio mejora la eficiencia y acelera el tiempo de calentamiento.
Antes de tocar llaves de purga, recomiendan empezar por lo más sencillo: una buena limpieza. Si el radiador calienta de forma uniforme pero “le cuesta”, la suciedad suele estar detrás.
El truco paso a paso que mejora tu calefacción sin purgar
Antes de empezar: apaga la calefacción y espera a que el radiador esté frío. Protege el suelo con un paño.
- Preparación: retira objetos cercanos y separa cortinas o muebles que bloqueen el flujo de aire.
- Despega el polvo: usa el secador en modo aire (mejor templado) como soplador desde arriba hacia abajo. Dirige el chorro a las aletas y rincones.
- Aspira a fondo: con boquilla estrecha, recorre interior, rejillas, juntas y la parte inferior. Repite hasta que no caiga suciedad.
- Alcanza lo oculto: pasa un cepillo alargado para radiadores. Si no tienes, improvisa con un paño de microfibra o un calcetín atado a un alambre recto.
- Limpieza superficial: aplica un paño ligeramente humedecido en agua tibia con jabón suave. En manchas resistentes, recurre a soluciones domésticas (ver más abajo).
- Secado y repaso: seca con un trapo limpio. Vuelve a aspirar el suelo para eliminar restos.
Este proceso libera el paso del aire, optimiza la transferencia térmica y reduce los ciclos de encendido de la caldera. Notarás que la temperatura objetivo se alcanza antes, sin tocar el termostato.
Productos caseros que funcionan
- Agua tibia jabonosa: mezcla agua y unas gotas de jabón líquido. Quita suciedad sin dañar pintura ni acabados.
- Vinagre blanco diluido: ideal contra grasa y marcas. Aplícalo con un paño húmedo, aclara y seca.
- Bicarbonato con limón: útil en zonas con polvo incrustado. Frota suave con un cepillo de dientes viejo.
- Piedra de arcilla: ayuda a devolver brillo a radiadores de hierro fundido amarilleados.
- Pasta de dientes: un toque en rejillas de radiadores de diseño mejora el acabado. Retira bien los restos.
Evita empapar. La limpieza es superficial: humedad controlada, paños escurridos y nada de goteos sobre válvulas o conexiones.
Pequeños cambios de uso que suman
- Libera el frente del radiador: sofás, cubreradiadores macizos o cortinas largas bloquean la convección y atrapan calor.
- Paneles reflectantes: detrás del radiador en muros exteriores, devuelven el calor a la habitación.
- Ventilación inteligente: diez minutos de golpe con la calefacción apagada. Evita mantener ventanas entreabiertas.
- Ajusta el termostato: estabiliza el confort entre 19 y 21 °C y evita subidas bruscas que disparan el consumo.
- Válvulas termostáticas: regula habitación a habitación según uso real.
- Ropa húmeda: no la seques sobre los radiadores. Aumenta la humedad y reduce el intercambio térmico.
Un mueble pegado al radiador puede restar una parte importante del calor útil. Deja espacio para que el aire circule.
Señales para no purgar y cuándo llamar al profesional
|Situación
|Qué hacer
|Radiador calienta uniforme, sin ruidos
|Prioriza limpieza y despeja el paso del aire
|Parte superior fría y gorgoteos
|Puede haber aire: valora purgar con cuidado o consulta a un técnico
|Consumo alto y encendidos frecuentes
|Revisa termostato, ubicación del sensor y presión de caldera
|Calor desigual entre estancias
|Posible desbalanceo: ajusta caudales o pide equilibrado hidráulico
Si tras limpiar notas olor a polvo quemado durante horas, manchas de óxido, fugas o válvulas atascadas, conviene pedir revisión. Un mantenimiento anual evita averías y asegura eficiencia.
Seguridad básica mientras limpias
- Apaga la caldera y espera a que los radiadores estén fríos.
- No mojes mandos, cabezales termostáticos ni conexiones eléctricas cercanas.
- Usa guantes finos y mantén a niños y mascotas alejados durante la tarea.
Un ejemplo práctico para situarte
En un piso de dos habitaciones, el salón tarda en alcanzar 21 °C. Tras una limpieza profunda de las aletas, el aire circula mejor y el termostato deja de forzar picos. La habitación llega a la temperatura objetivo en menos tiempo y la caldera reduce ciclos. No hubo que purgar: solo eliminar polvo y liberar obstáculos.
Comprobaciones rápidas en casa
- Papel que baila: acerca un ticket a la rejilla superior con el radiador caliente. Si apenas se mueve, falta flujo de aire; limpia y despeja.
- Test de la mano: recorre de abajo arriba. Si notas homogeneidad, es buena señal. Si el tercio superior permanece claramente frío y oyes burbujeo, valora la purga.
- Vista y olfato: pelusas visibles y olor persistente a polvo quemado apuntan a suciedad acumulada.
Cuándo repetir y cuánto tiempo dedicar
En temporada de uso, una limpieza ligera cada dos o tres semanas mantiene el rendimiento. Reserva 15 a 20 minutos por radiador para una puesta a punto completa. Antes de cada invierno, un repaso a fondo reduce ruidos y favorece la eficiencia del sistema.
Este truco encaja con otras medidas de ahorro: burletes en ventanas, persianas bajadas de noche y alfombras en suelos fríos. Combinadas, estabilizan la temperatura sin subir el consumo y alargan la vida útil de los radiadores y la caldera.