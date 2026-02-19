Siempre subo el termostato y sigo con frío" : los fontaneros te dan el truco para tu radiador

Siempre subo el termostato y sigo con frío» : los fontaneros te dan el truco para tu radiador

Noticias / Leave a Comment

Las facturas aprietan, el frío no afloja y, aun así, tu casa tarda en calentarse. Hay una explicación doméstica.

Varios profesionales consultados apuntan a un gesto cotidiano que muchos pasamos por alto. No requiere herramientas especiales ni purgar los radiadores. Es rápido, barato y puede cambiar cómo sientes el calor en casa desde hoy mismo.

Por qué los fontaneros hablan de polvo y no de purgar

Cuando los radiadores no rinden, solemos pensar en aire en el circuito. A veces ocurre. Pero los fontaneros insisten en otra causa frecuente: la acumulación de polvo y pelusas. Ese manto reduce la convección, impide que el aire circule entre las aletas y roba calor al ambiente. Resultado: subes el termostato, aumenta el consumo y la calefacción sigue sin responder.

La combinación de polvo y grasa crea una barrera térmica. Un radiador limpio mejora la eficiencia y acelera el tiempo de calentamiento.

Antes de tocar llaves de purga, recomiendan empezar por lo más sencillo: una buena limpieza. Si el radiador calienta de forma uniforme pero “le cuesta”, la suciedad suele estar detrás.

El truco paso a paso que mejora tu calefacción sin purgar

Antes de empezar: apaga la calefacción y espera a que el radiador esté frío. Protege el suelo con un paño.

  • Preparación: retira objetos cercanos y separa cortinas o muebles que bloqueen el flujo de aire.
  • Despega el polvo: usa el secador en modo aire (mejor templado) como soplador desde arriba hacia abajo. Dirige el chorro a las aletas y rincones.
  • Aspira a fondo: con boquilla estrecha, recorre interior, rejillas, juntas y la parte inferior. Repite hasta que no caiga suciedad.
  • Alcanza lo oculto: pasa un cepillo alargado para radiadores. Si no tienes, improvisa con un paño de microfibra o un calcetín atado a un alambre recto.
  • Limpieza superficial: aplica un paño ligeramente humedecido en agua tibia con jabón suave. En manchas resistentes, recurre a soluciones domésticas (ver más abajo).
  • Secado y repaso: seca con un trapo limpio. Vuelve a aspirar el suelo para eliminar restos.

Este proceso libera el paso del aire, optimiza la transferencia térmica y reduce los ciclos de encendido de la caldera. Notarás que la temperatura objetivo se alcanza antes, sin tocar el termostato.

Productos caseros que funcionan

  • Agua tibia jabonosa: mezcla agua y unas gotas de jabón líquido. Quita suciedad sin dañar pintura ni acabados.
  • Vinagre blanco diluido: ideal contra grasa y marcas. Aplícalo con un paño húmedo, aclara y seca.
  • Bicarbonato con limón: útil en zonas con polvo incrustado. Frota suave con un cepillo de dientes viejo.
  • Piedra de arcilla: ayuda a devolver brillo a radiadores de hierro fundido amarilleados.
  • Pasta de dientes: un toque en rejillas de radiadores de diseño mejora el acabado. Retira bien los restos.

Evita empapar. La limpieza es superficial: humedad controlada, paños escurridos y nada de goteos sobre válvulas o conexiones.

Pequeños cambios de uso que suman

  • Libera el frente del radiador: sofás, cubreradiadores macizos o cortinas largas bloquean la convección y atrapan calor.
  • Paneles reflectantes: detrás del radiador en muros exteriores, devuelven el calor a la habitación.
  • Ventilación inteligente: diez minutos de golpe con la calefacción apagada. Evita mantener ventanas entreabiertas.
  • Ajusta el termostato: estabiliza el confort entre 19 y 21 °C y evita subidas bruscas que disparan el consumo.
  • Válvulas termostáticas: regula habitación a habitación según uso real.
  • Ropa húmeda: no la seques sobre los radiadores. Aumenta la humedad y reduce el intercambio térmico.

Un mueble pegado al radiador puede restar una parte importante del calor útil. Deja espacio para que el aire circule.

Señales para no purgar y cuándo llamar al profesional

Situación Qué hacer
Radiador calienta uniforme, sin ruidos Prioriza limpieza y despeja el paso del aire
Parte superior fría y gorgoteos Puede haber aire: valora purgar con cuidado o consulta a un técnico
Consumo alto y encendidos frecuentes Revisa termostato, ubicación del sensor y presión de caldera
Calor desigual entre estancias Posible desbalanceo: ajusta caudales o pide equilibrado hidráulico

Si tras limpiar notas olor a polvo quemado durante horas, manchas de óxido, fugas o válvulas atascadas, conviene pedir revisión. Un mantenimiento anual evita averías y asegura eficiencia.

Seguridad básica mientras limpias

  • Apaga la caldera y espera a que los radiadores estén fríos.
  • No mojes mandos, cabezales termostáticos ni conexiones eléctricas cercanas.
  • Usa guantes finos y mantén a niños y mascotas alejados durante la tarea.

Un ejemplo práctico para situarte

En un piso de dos habitaciones, el salón tarda en alcanzar 21 °C. Tras una limpieza profunda de las aletas, el aire circula mejor y el termostato deja de forzar picos. La habitación llega a la temperatura objetivo en menos tiempo y la caldera reduce ciclos. No hubo que purgar: solo eliminar polvo y liberar obstáculos.

Comprobaciones rápidas en casa

  • Papel que baila: acerca un ticket a la rejilla superior con el radiador caliente. Si apenas se mueve, falta flujo de aire; limpia y despeja.
  • Test de la mano: recorre de abajo arriba. Si notas homogeneidad, es buena señal. Si el tercio superior permanece claramente frío y oyes burbujeo, valora la purga.
  • Vista y olfato: pelusas visibles y olor persistente a polvo quemado apuntan a suciedad acumulada.

Cuándo repetir y cuánto tiempo dedicar

En temporada de uso, una limpieza ligera cada dos o tres semanas mantiene el rendimiento. Reserva 15 a 20 minutos por radiador para una puesta a punto completa. Antes de cada invierno, un repaso a fondo reduce ruidos y favorece la eficiencia del sistema.

Este truco encaja con otras medidas de ahorro: burletes en ventanas, persianas bajadas de noche y alfombras en suelos fríos. Combinadas, estabilizan la temperatura sin subir el consumo y alargan la vida útil de los radiadores y la caldera.

Must Read

Leave a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *