Siempre uso lejía y vuelve el moho" : el truco de pintores que cambia cómo quitas la humedad

Siempre uso lejía y vuelve el moho» : el truco de pintores que cambia cómo quitas la humedad

Noticias / Leave a Comment

Las manchas regresan, el olor carga el ambiente y la pintura se abre. La humedad no perdona a ninguna casa ni bolsillo.

Muchos hogares combaten el problema con productos agresivos que prometen rapidez. Los pintores, sin embargo, están girando el timón hacia un método doméstico más seguro y constante.

Ni amoniaco ni lejía: por qué conviene cambiar de táctica

La **humedad** en paredes no es solo estética. Favorece **moho**, desencadena alergias y acelera el desgaste de la **pintura**. La **lejía** y el **amoniaco** arrasan manchas, pero dejan tres peajes: vapores irritantes, decoloraciones y un efecto rebote si la pared sigue húmeda.

No mezcles nunca lejía con amoniaco: generan gases tóxicos que pueden dañar vías respiratorias y ojos.

Los profesionales priorizan un enfoque menos corrosivo y más sostenible: limpiar, secar y corregir el exceso de agua en el ambiente. La clave está en actuar sobre la superficie sin agravar el soporte y, acto seguido, reducir la **condensación** o cerrar las **filtraciones**.

El truco que recomiendan los pintores

El consenso entre cuadrillas de pintura es claro: **vinagre blanco** como base de limpieza y **bicarbonato de sodio** como refuerzo. El vinagre, por su acidez, funciona como **desinfectante** y antifúngico suave; el bicarbonato ayuda a **desincrustar** y neutraliza **olores**.

Paso a paso y dosis orientativas

  • Prepara un pulverizador con 1 parte de **vinagre blanco** y 1 parte de **agua**. Para manchas persistentes, usa vinagre sin diluir.
  • Rocía la zona con moho hasta humedecer la capa superficial. No empapes el yeso.
  • Espera 20–30 minutos para que el ácido actúe sobre las esporas.
  • Espolvorea **bicarbonato** sobre una esponja húmeda y frota con pasadas cortas, sin rasgar la **pintura**.
  • Retira restos con un paño limpio. Ventila 15 minutos o usa un ventilador apuntando a la pared.

Prueba siempre en un rincón poco visible. En piedras calizas o mármol, evita el vinagre: el ácido puede matizar el brillo.

Superficies y precauciones

  • En **pinturas plásticas** lavables, limpia con suavidad para no abrir poros.
  • En **yeso** desnudo, aplica menos líquido y seca rápido para no ablandar el soporte.
  • En **juntas** de baño, combina limpieza con un sellado posterior si el moho vuelve.
  • Usa guantes y ventila. Si notas irritación, interrumpe la tarea.

Cómo evitar que vuelva

La limpieza borra el síntoma; el control de **humedad** frena el problema. Objetivo: mantener la **humedad relativa** entre 40% y 60% y la superficie de pared por encima del punto de rocío.

Humedad relativa ideal en casa: 40–60%. Mídela con un higrómetro básico y anota picos por estancias.

Ventilación y temperatura

  • Abre ventanas 10–15 minutos al día y cruza corrientes. En baños, activa el extractor durante y después de la ducha.
  • No pegues armarios a muros fríos: deja 5–7 cm para que circule el aire.
  • Evita secar ropa en interiores; si no hay alternativa, usa **deshumidificador** cercano.
  • Mantén temperatura estable. Pared fría + aire cálido y húmedo = **condensación**.

Diagnostica el tipo de humedad

  • **Condensación**: gotas en ventanas, moho en esquinas y detrás de muebles. Solución: ventilación, aislar puentes térmicos y deshumidificar.
  • **Filtración**: manchas localizadas tras lluvias o muros orientados al exterior. Solución: sellados, canalones, impermeabilización.
  • **Capilaridad**: cercos que suben desde zócalos. Solución: barrera antihumedad, drenajes, intervención técnica.

Qué método te conviene según el problema

Método Ventajas Limitaciones
Vinagre + bicarbonato Limpiador suave, bajo coste, respeta la pintura No corrige filtraciones ni capilaridad
Lejía Actúa rápido sobre manchas oscuras Vapores, decoloración, efecto rebote si hay humedad
Amoniaco Desengrasa superficies lavables Irrita; nunca mezclar con lejía; poco efecto duradero en moho
Deshumidificador Baja **humedad** ambiental, útil en **condensación** No limpia manchas; consumo eléctrico (0,2–0,3 kWh/h aprox.)

Pinturas y sellados que ayudan

Tras sanear, muchos pintores aplican **pinturas antihumedad** o con aditivos **antimoho**. En cocinas y baños, una capa impermeable y lavable alarga la vida de la pared. En fachadas o cubiertas expuestas, conviene reforzar con **impermeabilizantes** y sellar grietas antes de la temporada de lluvias.

Si la mancha reaparece en menos de dos semanas, revisa origen: podría haber **filtración** o una pared que no alcanza temperatura de confort.

Guía rápida de actuación en casa

  • Comprueba **humedad relativa** con un higrómetro económico.
  • Localiza puentes térmicos: esquinas frías, muros norte, dinteles.
  • Limpia con **vinagre blanco** y refuerza con **bicarbonato** en manchas rebeldes.
  • Ventila y separa muebles de muros fríos.
  • Valora **deshumidificador** si la **condensación** es persistente.
  • Planifica pintura con aditivo **antimoho** en zonas críticas.

Cuándo llamar a un profesional

Si detectas **capilaridad** en zócalos, desprendimientos del revoque, olor a humedad constante o halos que crecen tras cada lluvia, pide una inspección. Las soluciones pueden ir desde inyecciones de barrera química a drenajes perimetrales o aislamiento interior con paneles específicos. Retrasarlo encarece la reparación y puede afectar a la **salud** de personas sensibles.

Más ideas prácticas para que no se dispare tu presupuesto

Un plan de 30 días da resultados medibles: registra con el móvil tu **humedad** cada noche, reduce el secado de ropa en interior a la mitad, usa el extractor del baño y aplica el tratamiento con **vinagre** dos veces la primera semana y una la segunda. Si el higrómetro baja a la franja 40–60% y no aparecen nuevas manchas, consolida hábitos. Si no, ajusta con un **deshumidificador** programado en modo eco.

Para pisos de alquiler, prioriza medidas reversibles: burletes en ventanas, separadores de muebles, recipientes con **bicarbonato** o cloruro cálcico en armarios, y limpieza periódica con vinagre. Si la pared se enfría por falta de aislamiento, valora láminas térmicas en radiadores o cortinas más densas que reduzcan el choque de aire húmedo contra el muro.

Must Read

Leave a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *