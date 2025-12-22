Siempre veo ese canal, ¿ahora dónde estará?» : llega un nuevo canal el 1 de enero y tu TDT cambia

El primer zapeo del año no será igual. El dial que conoces se mueve y tu tele promete sorpresas desde enero.
Un operador con licencia nacional prepara un relevo en abierto y sin coste que reordena opciones de ocio en el salón. Afectará a quienes miran cine y series en la TDT.
Qué cambia en tu TDT a partir del 1 de enero
El 31 de diciembre de 2025 se despide Paramount Network de la TDT. En su hueco, el 1 de enero de 2026 arrancará un nuevo canal nacional impulsado por Squirrel Media a través de Net TV. La señal será en abierto, con cobertura nacional y gratis para los hogares.
La medida no exige suscripciones ni cambios de plataforma. Sí puede requerir una resintonización para que tu televisor fije el nuevo dial y ordene la parrilla.
El nuevo canal sustituye a Paramount Network en la frecuencia de Net TV y mantiene el acceso en abierto, sin coste extra.
Según la comunicación enviada a la CNMV, la oferta se orientará a ficción y buscará presencia también en las principales plataformas de televisión del país, ampliando su alcance más allá de la antena convencional.
Quién está detrás del nuevo canal
Squirrel Media controla el 75% de Net TV desde 2022, operación que le dio dos licencias nacionales de TDT, renovadas por el Gobierno hasta 2040. Una de ellas emite hoy el canal Squirrel; la otra la ocupaba Paramount Network, que deja libre la frecuencia para el nuevo proyecto.
Un operador con dos licencias hasta 2040
La renovación, efectiva desde junio de 2025, garantiza estabilidad regulatoria para planificar a largo plazo y competir con los grandes grupos. Net TV es el tercer operador privado de televisión en España, por detrás de Atresmedia y Mediaset.
Licencia renovada hasta 2040 y dos diales nacionales: el marco que permite el lanzamiento del nuevo canal de ficción.
El grupo Squirrel integra compañías de publicidad, contenidos, medios y servicios tecnológicos. Entre sus activos figuran Vértice Cine y diversas marcas de canales temáticos, pieza clave para nutrir un catálogo que alimente la parrilla con continuidad.
Lo que sabemos del contenido
La cadena ha confirmado un posicionamiento claro: ficción. Se programarán películas y series seleccionadas para asegurar variedad y atractivo, aprovechando el catálogo audiovisual del grupo y acuerdos de adquisición. No hay títulos anunciados, pero sí una hoja de ruta que busca una identidad diferenciada en cine y series.
- Cine de géneros variados: drama, acción, comedia, thriller, western, terror, animación y clásicos.
- Series internacionales y producciones de catálogo propio o licenciado.
- Ficción apta para diferentes franjas, con vocación generalista.
- Parrilla diseñada para facilitar la entrada de nuevos públicos sin perder a los cinéfilos habituales.
|Qué
|Estado
|Fecha de inicio
|1 de enero de 2026
|Acceso
|En abierto y gratis
|Distribución
|TDT nacional y principales plataformas de televisión
|Género
|Ficción (cine y series)
|Licencia
|Net TV, renovada hasta 2040
Impacto en la audiencia y en el mercado
El canal Squirrel, activo desde enero de 2025, compite hoy en la franja de canales minoritarios y ha marcado audiencias discretas. Esta nueva señal aspira a crecer sobre un terreno conocido: el consumo de cine en abierto, que mantiene tracción en fines de semana y prime time.
La salida de Paramount Network deja una audiencia fiel al cine de catálogo y al thriller clásico. Si la nueva cadena consolida una identidad reconocible y horarios estables, puede heredar parte de esa base. El reto será diferenciarse en un ecosistema con plataformas bajo demanda y una TDT que ya concentra ofertas temáticas similares.
Oportunidad clara: captar a los espectadores que pierden su canal de cine de referencia y ofrecerles un refugio inmediato en el mismo dial.
Qué debes hacer si no te aparece el canal el 1 de enero
Resintoniza y ordena tu lista
- Ejecuta una búsqueda automática de canales en tu televisor o receptor TDT.
- Si no aparece, prueba con la búsqueda manual y guarda los cambios.
- Reordena tu lista para colocar el nuevo canal donde te resulte más cómodo.
Comprueba tu equipo
- Si tu tele es antigua y no soporta TDT en alta definición, usa un receptor TDT HD externo.
- En comunidades de vecinos, si persiste el problema, contacta con el mantenedor de la antena colectiva.
No tendrás que pagar cuotas ni cambiar de operador. La recepción sigue siendo en abierto. En operadores de televisión de pago, la incorporación dependerá del alta del canal en sus diales y puede producirse en fechas próximas al lanzamiento.
Por qué llega ahora: estrategia y calendario
El reemplazo se apoya en una ventana regulatoria y en licencias ya renovadas. Con Net TV como matriz de la frecuencia, Squirrel Media gana margen para reconfigurar su porfolio y concentrarse en la ficción, un contenido con alta repetición y recorrido comercial. La fecha del 1 de enero de 2026 permite capitalizar el tirón de audiencia de Año Nuevo y simplificar la comunicación: nuevo año, nuevo canal.
Claves para el espectador
- No hay coste: es TDT en abierto.
- Habrá cine y series todos los días.
- Resintoniza si no aparece en tu lista.
- La señal ocupará el espacio que deja Paramount Network.
- El operador garantiza continuidad de emisiones al tener licencia hasta 2040.
Información útil para anticiparte
Cómo prever tu consumo
Si usas TDT para cine de sobremesa o prime time, anota tus horarios habituales. La nueva cadena buscará anclarlos con ciclos temáticos y pases repetidos. Un truco: guarda dos memorias de favoritos, una para cine y otra para series, y alterna según tu momento del día.
Qué puede mejorar en tu experiencia
La TDT en alta definición ofrece mejor imagen que antiguos receptores SD. Si todavía ves canales en baja calidad, un receptor HD barato cambia la experiencia. Activa subtítulos y control parental para horarios nocturnos; la ficción suele concentrar contenidos +13 o +16 en late night.