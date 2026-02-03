¿solo por tener esta tele ya lo ves todo?» : giro de 180º en la tv y los canales que verán pocos

Tu mando sigue siendo el mismo, pero la parrilla ya no. La tele gratuita se mueve y te mira a ti.
Sin aplicaciones extra ni formularios, una oleada de contenidos aterriza directamente en los televisores de una marca concreta. La promesa suena tentadora: más variedad, cero cuotas y una experiencia inmediata. La pregunta es quién accede, cómo cambia tu día a día y qué esconden estos nuevos diales.
Qué cambia y quién puede verlo
El movimiento llega desde los televisores Samsung con la plataforma Samsung TV Plus integrada. Se suman más de 70 canales gratuitos a su oferta, que ya supera el centenar. Todo funciona bajo un modelo FAST (televisión gratuita financiada con publicidad): tú no pagas, las marcas sostienen la parrilla y la programación se ordena por temáticas.
Los nuevos canales solo se verán en televisores Samsung compatibles conectados a Internet y en regiones donde opera Samsung TV Plus.
La plataforma viene preinstalada en los modelos compatibles del fabricante. Al encender el televisor, basta con abrir la app TV Plus del propio sistema. No hay registro, ni contraseñas, ni tarjetas.
Una base que crece a gran velocidad
Samsung señala que ya supera los 100 millones de usuarios activos mensuales en el mundo. El empuje de nuevos diales encaja con una estrategia clara: reforzar la oferta con eventos en directo, propuestas interactivas y alianzas con canales conocidos.
Qué es Samsung TV Plus y por qué importa
Samsung TV Plus es un servicio de canales lineales gratuitos y contenido a la carta dentro del televisor. No exige descargas ni dispositivos externos. La interfaz se parece a la de una TDT ampliada con géneros al gusto, desde cine clásico a documentales o deportes minoritarios. Para el usuario, el valor está en la inmediatez; para la marca, en prolongar el uso del Smart TV y abrir un escaparate publicitario menos intrusivo que los cortes tradicionales.
Sin descargas, sin registros y gratis: desde la pantalla de inicio del televisor al canal en dos clics.
Los nuevos canales, por géneros
El refuerzo se nota en casi todas las categorías. Estos son los bloques que ganan empaque y algunos ejemplos que ya asoman en la guía:
- Comedia: humor ligero y formatos virales como FailArmy o Just For Laughs, además de selecciones temáticas “Made in Spain”.
- Crimen: true crime y ficción policial con nombres como Dateline 24/7, Forensic Files o Los asesinatos de Midsomer.
- Cine: diales por géneros (acción, romance, western, thriller, ciencia ficción) y marcas como Rakuten TV, Verdi o Runtime.
- Documentales: naturaleza, viajes y motores con BBC Earth, Top Gear, WaterBear o WildEarth.
- Deportes: motor, surf, tenis o fútbol con Red Bull TV, DFB Play TV, La Liga Inside, Rally.TV FAST+ o Teledeporte.
- Entretenimiento: realities, ciencia y lifestyle con MTV Originals, Mark Rober TV, Encantador de Perros o Xataka.
- Infantil: marcas reconocibles como Bob Esponja, Pocoyó, Baby Shark o Clan.
- Noticias: ventanas nacionales e internacionales con 24H, CNN en Español, Bloomberg TV+, DW o Sky News.
- Música: pop, retro y K-pop con Vevo Pop, Vevo Retro, Trace Latina, SMTOWN o NEW KPOP.
- Series y telenovelas: títulos como Baywatch, Mr Bean Animated, K-Drama+ o Todo Novelas.
- Viajes y cocina: de destinos a recetas con Viajes & Sabores o RTVE Cocina.
Requisitos de acceso: ¿eres de los que lo verán?
|Requisito
|Qué implica
|Televisor Samsung compatible
|Debe incluir Samsung TV Plus preinstalado en el sistema del Smart TV.
|Conexión a Internet
|Necesitas red estable para ver los diales en directo y el contenido a la carta.
|Disponibilidad por país
|El servicio funciona en regiones donde Samsung opera TV Plus; la oferta puede variar.
Si no se cumple uno de estos puntos, los nuevos diales no aparecerán o lo harán con limitaciones.
Cómo entrar y ordenar la parrilla
La navegación se hace desde el propio mando del televisor. En pocos pasos lo dejas a tu gusto:
- Abre la app TV Plus desde la pantalla principal del Smart TV.
- Pulsa el botón Lista o CH List del mando para ver los diales.
- Selecciona Editar (icono de lápiz) para bloquear canales, cambiarles el número o el nombre o eliminarlos.
- Guarda y regresa a la guía. Los cambios se aplican al instante.
Más de 120 canales en directo y miles de títulos a demanda, sin cuota mensual ni contratos.
Ventajas y límites que debes tener en cuenta
- Coste: el acceso es gratuito; la financiación llega por publicidad integrada en los canales.
- Facilidad: arranca sin registros. Ideal para usuarios que priorizan encender y ver.
- Control: al poder reordenar y bloquear diales, la experiencia se adapta a cada hogar.
- Calidad: la resolución depende de cada canal y de tu conexión. Con redes saturadas, verás cortes.
- Variación por país: algunos títulos cambian según licencias locales. No todos los diales llegan a todas partes.
¿Y si no tienes un televisor Samsung?
Si tu tele no es Samsung, el paquete íntegro de Samsung TV Plus no estará disponible. Existen alternativas: varias marcas integran sus propios servicios FAST y hay apps gratuitas con canales lineales. Un dispositivo externo (set-top box o stick) puede acercarte opciones similares, aunque la experiencia y el catálogo varían según acuerdos y regiones.
Claves prácticas para aprovechar los nuevos canales
- Conexión: si usas wifi, prioriza la banda de 5 GHz o conecta por cable para estabilizar el streaming.
- Perfiles familiares: usa el bloqueo de diales para filtrar contenidos no aptos para menores.
- Consumo de datos: en redes móviles compartidas, vigila el uso. El directo puede gastar más que el vídeo a demanda con ahorro de datos.
- Listas temáticas: agrupa deportes o infantiles en los primeros números para ir directo con el mando.
- Alertas: muchos diales emiten maratones o estrenos. Revisa la guía semanal y evita perder episodios.
Lo que hay detrás del giro
El auge de los canales gratuitos responde a una tendencia clara: usuarios cansados de acumular suscripciones, anunciantes que buscan inventario de vídeo y fabricantes que quieren que su tele siga en primer plano. Al sumar eventos en directo, franquicias conocidas y géneros de nicho, Samsung captura tiempo de pantalla sin fricción y abre vías de ingresos sin pedir una tarjeta.
¿Qué esperar en los próximos meses?
Más géneros especializados, mayor presencia de contenidos locales y pruebas con funcionalidades interactivas. Si tu televisor cumple los requisitos, ya formas parte de ese público que “lo ve todo” sin pagar más. Si no, conviene valorar si el próximo cambio de tele entraña ganar una parrilla gratuita que, canal a canal, compite con lo que antes solo se encontraba en plataformas de pago.