Soltar en otoño es más fácil que en primavera: el motivo emocional detrás

Soltar duele menos cuando las hojas caen y el aire huele a regreso. En primavera prometemos empezar, en otoño aceptamos terminar. Hay un motivo emocional, y el calendario del cuerpo lo susurra sin pedir permiso.
El otro día, en un parque con bancos fríos y niños estrenando mochilas, vi a una mujer abrir una bolsa y sacar cartas, recibos, una bufanda que olía a otra casa, y de uno en uno los fue dejando en un contenedor verde mientras el viento arrastraba hojas como si practicara con ella una coreografía discreta, y pensé que había algo de ceremonia silenciosa en su gesto, como si la ciudad entera hubiera decidido que ya era hora de dejar ir lo que pesaba y no servía, que la luz más baja y la tarde más corta nos empujan a cerrar, a ordenar, a guardar a buen recaudo lo que sí nos pertenece, y a agradecer lo que no volvió. Me repetí: tal vez el otoño nos da permiso. Y esa idea se me quedó. Era una pista.
Por qué el otoño nos empuja a soltar sin tanta resistencia
El cuerpo cambia de marcha cuando baja la luz, y con él cambia nuestro ánimo para hablar en serio con lo que duele y pesa, porque septiembre trae listas escritas a lápiz, cajas de mudanza, uniformes lavados, un calendario que se reinicia sin fiesta pero con un orden nuevo que pide sitio en la mesa, y al pedir sitio nos obliga a elegir qué se queda y qué se va, y en esa elección aparece una valentía tranquila que en abril parece más nerviosa, más afectada por la promesa de lo que empieza, menos disponible para la despedida que exige pausa. **Otoño no grita novedades: susurra cierres dignos.** Y ese susurro, curiosamente, se oye mejor que el entusiasmo primaveral que todo lo pinta brillante.
Laura me contó que pospuso tres veces una ruptura, primero en mayo porque “cómo voy a romper si todo florece”, luego en junio porque las vacaciones podían arreglarlo, y al final en octubre, con la lluvia abriendo el día, se sentó en una cafetería, pidió un café con leche y dijo “hasta aquí” sin odio ni épica, regresó a casa, abrió el armario, dejó una bolsa para donar, y durmió por fin de un tirón, y no es ciencia dura pero sí estadística íntima: su terapeuta tenía la agenda llena en septiembre y octubre de gente que no empezaba cosas, que las cerraba, que se despedía de trabajos, pisos, patrones, y al contármelo me vino la imagen de un bosque sabio haciendo sitio en el suelo para la semilla de enero. Todos hemos vivido ese momento en el que algo se cae solo porque ya tocaba.
Hay razones biológicas suaves y razones culturales muy claras: con menos horas de luz el cerebro produce melatonina antes, el cuerpo pide recogimiento y calma, y esa calma es el terreno fértil donde la toma de decisiones no se pelea tanto con el ruido de fuera, mientras la cultura del “nuevo curso” crea un hito mental que activa el efecto comienzo-fresco al revés, porque no es empezar por empezar sino empezar tras barrer, y el barrido de otoño tiene una lógica ancestral, la cosecha se guarda, lo que no sirve se transforma en compost, y el lenguaje emocional del cierre se vuelve más amable, más narrativo, más fácil de explicar a uno mismo sin armar un drama innecesario. El cerebro ama las historias, y el otoño le da un final legible.
Cómo soltar en otoño sin romperte por dentro
Hazlo como un gesto, no como una batalla: el “ritual de la hoja” funciona porque da forma visible a algo invisible, escribe en una hoja lo que dejas ir, otra para lo que se queda, y otra para lo que revisarás en enero, dobla la primera y déjala bajo una piedra del parque o déjala en un cajón que no miras jamás, tira la tercera a mediados de noviembre si ya perdió sentido, y atiende la segunda con cariño, y si eres de acción, la técnica de 25 minutos con temporizador para vaciar cajones te enseñará rápido que el músculo de soltar se calienta con series cortas, como el cuerpo antes de correr, sin épicas ni castigos.
Lo que más cuesta es confundir soltar con abandonar, o creer que para soltar hay que odiar primero, cuando a veces es al revés, se suelta mejor desde el agradecimiento pequeño y la respiración sin prisa, y otra trampa habitual es querer hacerlo todo en un fin de semana con música alta y bolsas negras gigantes, lo cual suena bien y cansa mucho; Seamos honestos: nadie hace esto todos los días. Mejor microduelos, dos llamadas incómodas en la misma tarde, una caja cada jueves, un correo que cierra un tema pendiente y luego paseo largo, y si te rompes un poco, que sea para reconstruir, no para castigarte por sentir.
Hay palabras que ayudan solo si no las forzamos, y en otoño suelen salir más despacio y con más peso específico, como piedras lisas.
“Soltar no es perder: es decidir qué peso te acompaña y cuál te hunde”, me dijo una psicóloga que trabaja en un centro de barrio con paredes color crema y una cafetera que nunca descansa.
En ese espíritu, un encuadre sencillo puede sostenerte en las semanas de cambio:
- Define un “para qué” de una línea: corto, verdadero, anclado en tu vida diaria.
- Elige tres acciones mínimas y medibles para este mes.
- Programa un recordatorio amable, no un grito, a mitad de semana.
- Comparte con alguien lo que sueltas y lo que ganas con ello.
Lo que abre la puerta cuando algo se va
Otoño tiene fama de melancolía y quizá por eso le creemos cuando nos pide cerrar, y cuando le creemos aparece un espacio nuevo del que nadie habla demasiado porque no se ve en fotos, sí en la paz con la que te lavas los dientes o en el silencio que dejas entrar antes de dormir, y no se trata de ser minimalista ni de vivir en una cabaña, se trata de afinar el oído para escuchar qué ya no sostiene y qué sí, y ahí, en esa afinación, la vida cotidiana se vuelve un poco más tuya. **Lo curioso es que cuanto más sueltas, menos miedo hace el próximo inicio.** Hay despedidas que se sienten como abrir ventanas, y hay ventanas que solo se abren cuando dejas de empujar la puerta equivocada. Tal vez por eso el otoño no es triste, es honesto, y la honestidad, en tiempos de ruido, se parece bastante a la libertad.
|Punto clave
|Detalle
|Interes para el lector
|Efecto “nuevo curso”
|Septiembre crea un hito mental que facilita decisiones de cierre.
|Entender por qué ahora cuesta menos decir adiós.
|Biología de la luz
|Menos horas de sol, más recogimiento, mejor foco interno.
|Usar el cuerpo a favor en lugar de luchar contra él.
|Rituales pequeños
|Gestos de 25 minutos, listas en tres columnas, microduelos.
|Aplicar métodos concretos y sostenibles sin drama.
FAQ :
- ¿Por qué siento más calma para cerrar cosas en otoño?La luz baja el ritmo biológico y el “nuevo curso” ordena la mente, así aparece una calma útil para decidir.
- ¿Soltar en otoño evita la tristeza?No la evita, la hace transitable; la melancolía se vuelve un puente, no un pozo.
- ¿Qué puedo soltar además de objetos?Rutinas que ya no encajan, compromisos por inercia, conversaciones pendientes, expectativas ajenas.
- ¿Cómo sé si estoy abandonando y no soltando?Si te vas para no sentir, es huida; si decides tras escuchar lo que necesitas, es soltar.
- ¿Y si en primavera me arrepiento?Revisar no cancela lo hecho; puedes ajustar sin negar que en otoño te cuidaste mejor.