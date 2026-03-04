¿Te acuerdas cuando creíamos que era imposible?» : nace libre en 2026 un quebrantahuesos por fin

Una montaña quieta, un cielo frío y un nido vigilado: así empezó este invierno un cambio que pocos veían venir.
Lo que hasta hace poco parecía un anhelo de naturalistas cobró forma en la vertiente soriana del Moncayo, donde un polluelo abrió el pico al mundo sin jaulas, sin cautiverio y con el horizonte del Sistema Ibérico por delante.
Qué ha pasado exactamente en el Moncayo
La escena se ha confirmado con datos y seguimiento técnico: nació en libertad una cría de quebrantahuesos en el área del Moncayo, el primer alumbramiento natural conocido allí tras más de un siglo. El hecho resume años de trabajo silencioso de agentes ambientales de Castilla y León y técnicos de Aragón, junto a la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), que combinan vigilancia del territorio, ciencia aplicada y acuerdos con el entorno rural.
Primer nacimiento en libertad en la zona en cien años, con seguimiento profesional y protocolos que priorizan la tranquilidad del nido.
El pollo, bautizado Moncayo, fue marcado con un emisor GPS para estudiar sus movimientos cuando abandone el nido. Esa información permitirá ajustar medidas de conservación, identificar corredores seguros y localizar riesgos en tiempo real.
|Fecha de eclosión
|Mediados de febrero de 2026
|Localización
|Vertiente soriana del Moncayo (Sistema Ibérico)
|Progenitores
|Macho sin marcas y hembra Ezka (marcada en Navarra en 2015)
|Nombre del pollo
|Moncayo
|Estado legal
|“En peligro de extinción” en el Catálogo Español de Especies Amenazadas
|Seguimiento
|Emisor GPS, toma de datos biométricos y vigilancia de la pareja reproductora
Detrás del éxito: vigilancia, calma y ciencia
La pareja reproductora —un macho sin marcas y la hembra Ezka— ocupó el territorio y logró sacar adelante la puesta. La eclosión a mediados de febrero marcó un punto de no retorno. A partir de ahí, cada jornada contó: minimizar molestias, asegurar alimento, y preparar la operación clave de marcaje para que el pollo lleve un GPS ligero y seguro.
La captura se realizó con protocolos de altura, intervención especializada y supervisión veterinaria, priorizando el bienestar del animal y la obtención de datos fiables. Tras varios intentos fallidos en 2020 y 2021, la constancia dio resultado. Queda ahora seguir su aprendizaje hasta el primer vuelo, etapa crítica que se extiende durante semanas.
Cooperación interadministrativa, apoyo científico y paciencia de campo: así se tradujo una aspiración en un registro biológico que cambia el mapa del Sistema Ibérico.
En paralelo, la mirada está puesta en una meta de protección: que la vertiente soriana del Moncayo obtenga la figura de Parque Natural. Eso blindaría hábitats clave, ordenaría usos recreativos y abriría inversiones estables en gestión de biodiversidad.
Por qué debería importarte: el papel del quebrantahuesos
El quebrantahuesos no es un ave cualquiera. Es un carroñero de especialización extrema: aprovecha los huesos, los fractura y recicla nutrientes que volverán al suelo de alta montaña. Reduce restos en el campo, limita focos potenciales de patógenos y actúa como “servicio de limpieza” natural. Donde regresa, se refuerza la salud ecológica del mosaico de roca, bosque y pasto.
- Ecosistema más sano: menos cadáveres abandonados, más nutrientes disponibles en el suelo.
- Sinergia con la ganadería: gestión de restos en muladares legales, útil para pastores y para la fauna necrófaga.
- Atractivo para el turismo responsable: observar una especie emblemática genera economía local si se organiza con criterios claros.
Amenazas reales y cómo se están atajando
Su retorno no está garantizado. Persisten riesgos concretos: el veneno ilegal, las colisiones con tendidos eléctricos, la perturbación en nidos por actividades recreativas, y la escasez de alimento cuando la gestión de los restos ganaderos no está clara. Frente a eso, las administraciones y la FCQ aplican medidas: campañas antiveneno, señalización y corrección de líneas peligrosas, puntos de alimentación controlada, y comunicación con clubes de montaña y fotógrafos.
La clave no es solo criar un pollo, sino garantizar que su dispersión juvenil cuente con paisajes seguros y alimento predecible.
Qué puedes hacer tú si visitas la zona
El visitante forma parte de la ecuación. Un gesto prudente multiplica las opciones de que Moncayo vuele y se asiente en el territorio.
- Mantén distancia de cortados y nidos activos; si el ave te mira repetidamente o se inquieta, te has acercado demasiado.
- Prohibido el dron en áreas de cría: causa estrés y puede provocar el abandono del nido.
- Perros atados en sendas cercanas a cortados y muladares.
- No dejes restos de comida ni materiales; alteran el comportamiento de la fauna.
- Reporta observaciones de aves marcadas a los agentes medioambientales de Soria o al 112 si detectas un riesgo evidente.
Un calendario para seguir desde casa
Tras la eclosión, el polluelo depende del aporte constante de alimento y de la incubación alterna para mantener la temperatura. Más adelante, ensayará el aleteo en el borde del nido y, cuando el plumaje esté formado, se lanzará al primer vuelo. Desde entonces, el GPS permitirá conocer sus rutas, descansaderos y zonas de alimentación. La información se traducirá en decisiones: dónde restringir actividades temporales, qué laderas requieren señalización, y cómo conectar valles con pasos seguros.
Lo que viene ahora para Moncayo y para la especie
Si el seguimiento confirma vuelos regulares entre barrancos y collados del Sistema Ibérico, se abrirá un corredor que hace una década parecía implausible. El aprendizaje del joven —qué come, por dónde cruza, cómo responde al viento y a la presencia humana— servirá para replicar protocolos en otras sierras. La posible declaración de Parque Natural en la vertiente soriana aportaría estabilidad jurídica y medios para ordenar senderos, controlar drones y formar a guías locales.
La coordinación entre Aragón y Castilla y León será decisiva para enlazar colonias pirenaicas con nuevas parejas en el oeste. Si el flujo de juveniles prospera, la especie ganará resiliencia. También el medio rural: menos conflictos, más oportunidades para una visita que busca naturaleza bien cuidada y relatos de retorno.
Claves rápidas para entender mejor este regreso
- Qué come: mayoritariamente huesos, que puede soltar desde altura para fracturarlos en pedreras.
- Dónde cría: cortados y cuevas en pared, lejos de molestias y con viento favorable para el despegue.
- Qué aporta: saneamiento natural, reciclaje de calcio y fósforo, atractivo para observadores de aves.
- Por qué el GPS importa: permite detectar amenazas, optimizar rutas de vigilancia y evaluar el uso del hábitat.
Información útil para ampliar la mirada
Si trabajas con ganado en zonas de montaña, infórmate sobre la red de muladares legales: ordenan la retirada de restos, evitan sanciones y sostienen a todo el gremio de necrófagas, del quebrantahuesos al buitre leonado. Si eres aficionado a la fotografía, planifica con turismo responsable: hides autorizados, distancias de seguridad y temporadas sin vuelos de dron cerca de cortados. Y si haces montaña, integra en tu logística un plan B por si un sendero pasa cerca de un nido activo: dar la vuelta también es una forma de cuidar el territorio.
El nacimiento de Moncayo no cierra ninguna historia; abre otra. Con cada dato del GPS, con cada conversación entre agentes y vecinos, con cada fin de semana sin molestias en los cortados, la especie suma opciones. Esa es la diferencia entre un hecho aislado y una tendencia: convertir un hito en una costumbre del paisaje que vuelva a ser nuestra.