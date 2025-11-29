¿Te imaginas 163 campos aquí?» : la gigafactoría en Valencia que te cambia el trabajo en 2026

Valencia recalcula su futuro industrial entre nuevas vías férreas, talento técnico y promesas de empleo que ya empiezan a mover el mercado.
En Sagunto avanza una pieza que reordena la movilidad eléctrica europea. No es solo una fábrica: es un nodo que une producción, logística y tecnología para celdas de **baterías**. Y exige decidir hoy cómo se formará la plantilla que mañana pondrá en marcha las líneas.
Qué se construye realmente en Sagunto
La planta de **PowerCo** en **Sagunto** nace con una inversión de **3.000 millones** y ocupa unas 130 hectáreas, una superficie comparable a **163 campos de fútbol**. El objetivo: fabricar celdas para vehículos del grupo **Volkswagen** y sus marcas asociadas. La obra reúne ya a unas 1.400 personas, con 300 empleos directos de la compañía en esta fase.
El plan fija septiembre de **2026** como punto de partida para la producción de celdas. La primera etapa se centrará en química **LFP** (litio ferrofosfato), con envíos a **Martorell** y **Landaben** para abastecer modelos eléctricos compactos. Después llegarán químicas **NMC** (níquel, manganeso y cobalto), y más adelante, celdas de **estado sólido**, clave para elevar densidad energética y reducir tiempos de carga.
Una plataforma industrial de 130 hectáreas, conectada por tren y pensada para flujos de materiales a gran escala, sitúa a Valencia en el mapa europeo de las celdas.
Un tamaño que obliga a reordenar el entorno
Un recinto de este tamaño condiciona accesos, tráfico pesado y servicios auxiliares. Por eso se prioriza el ferrocarril, la automatización interna y la centralización del almacenaje. El área logística ya levanta un edificio diseñado para operar a ritmo de gran fabricante, con recepción, preparación y expedición continuas.
El calendario hasta 2027
La producción inicial arrancará en septiembre de 2026, y el segundo bloque industrial se activará durante **2027**. Esa ampliación duplicará capacidad y permitirá diversificar químicas. El calendario encaja con la ofensiva de modelos eléctricos prevista por **Volkswagen** en España.
|Hito
|Fecha prevista
|Detalle
|Primeras celdas
|Septiembre de 2026
|Líneas LFP para modelos del grupo
|Segundo bloque
|2027
|Escalado de capacidad y nuevas químicas NMC
|Empleo directo
|Fase 1
|Alrededor de 500 incorporaciones en 2026
Cómo funcionará por dentro
El corazón de la planta estará en las **salas blancas**, donde la atmósfera controlada evita partículas y mantiene la temperatura en torno a 21 ºC con humedad mínima. En paralelo, las **salas secas** protegen materiales sensibles como electrolitos. La surcoreana K-Ensol acomete la construcción y puesta a punto de estos entornos, críticos para la calidad.
Dentro, la manipulación de materiales seguirá rutas cerradas, con vehículos autónomos y trazabilidad digital. Sensores y controles de calidad actuarán en tiempo real, un requisito para reducir mermas y garantizar la consistencia que demandan las plataformas de vehículos eléctricos.
Salas blancas y secas, automatización y control ambiental: así se asegura la precisión de cada celda que luego alimentará un motor eléctrico.
Logística y tren: eficiencia desde la puerta
La estrategia logística se apoya en la **red ferroviaria**. El diseño facilita que el tren sea el medio principal de entrada de materias y salida de producto. El centro logístico se prepara para un flujo diario de cientos de toneladas y un almacenaje de varios miles de palets, con procesos automatizados para ganar ritmo y seguridad.
- Red ferroviaria: prioridad para envíos a plantas europeas, menor huella de carbono.
- Centro logístico: capacidad de manejo diario de materiales críticos y líneas de preparación automatizadas.
- Almacenaje: unos 12.000 palets y trazabilidad completa de lote.
- Rutas internas: vehículos autónomos, menos tráfico pesado dentro del recinto.
Qué baterías se producirán y para quién
La química **LFP** ofrece robustez térmica, buena vida útil y coste contenido, ideal para turismos urbanos y flotas. La ruta hacia **NMC** busca más densidad energética y mayor autonomía en segmentos superiores. La hoja de ruta incluye **estado sólido**, que apunta a celdas más ligeras y seguras cuando madure su industrialización.
Los primeros envíos abastecerán a **Martorell** y **Landaben**, enclaves clave para la electrificación en España. Centralizar la producción de celdas en **Valencia** acorta la cadena de suministro y reduce riesgos logísticos, un punto sensible tras las disrupciones recientes.
Localizar la cadena de valor de la celda en Europa refuerza competitividad, resiliencia y control del coste energético del kilovatio-hora.
Empleo y formación: quién puede optar ya
La planta demandará perfiles diversos. Se valoran competencias técnicas, capacidad para operar en entornos limpios y orientación a procesos estandarizados. También harán falta perfiles de datos y mantenimiento para asegurar disponibilidad 24/7.
- Operación de líneas: técnicos de fabricación, calidad y metrología en ambientes controlados.
- Mantenimiento: mecatrónica, eléctrica, neumática y programación de PLC.
- Logística: planificación, gestión de materiales, AGV y trazabilidad.
- Datos y software: analítica de procesos, sistemas MES y control estadístico.
- Prevención y ambiental: seguridad de procesos, atmósferas inertes y gestión de residuos.
Si buscas posicionarte, prioriza certificaciones en lean manufacturing, control de calidad, ISO 14644 para salas limpias y formación en químicas **LFP** y **NMC**. El dominio de inglés técnico abre opciones en compras y procesos globales del grupo.
Sostenibilidad y huella ambiental
**Sostenibilidad** no es un adorno en esta obra. La planta persigue minimizar consumos energéticos, gestionar residuos y cerrar ciclos de materiales. La automatización reduce errores y optimiza cada lote. La conexión por tren limita emisiones del transporte y alivia el tráfico pesado de carretera.
La gestión del agua y el tratamiento de solventes marcarán la diferencia. Reutilización de corrientes internas, recuperación de calor y contratos de energía renovable se situarán en el centro del modelo operativo para sostener el coste por celda y la huella ambiental.
Riesgos y preguntas que aún planean
Hay variables a vigilar: la volatilidad del precio eléctrico, los cuellos de botella en materias activas y la disponibilidad de talento especializado. También pesan los ritmos de demanda del coche eléctrico y la competencia de otros fabricantes europeos y asiáticos.
- Energía: contratos estables y autoconsumo marcarán el coste del kilovatio-hora fabricado.
- Materiales: alianzas de suministro para litio, fosfato, níquel o manganeso darán resiliencia.
- Normativa: requisitos europeos de contenido local y reciclaje condicionarán el diseño del proceso.
- Talento: programas de FP y universidad serán decisivos para cubrir turnos y escalado en 2027.
Qué cambia para ti si vives o trabajas cerca
Si resides en **Valencia** o el Camp de Morvedre, notarás más movimiento en accesos y una oferta creciente de empleo técnico. A corto plazo, las pymes industriales pueden entrar como proveedoras de utillaje, mantenimiento, embalaje técnico y servicios de calibración. Las academias y centros de FP tienen una oportunidad para lanzar módulos específicos de procesos de celda.
Si te interesa optar a un puesto, prepara un itinerario rápido: certificaciones de seguridad para atmósferas controladas, curso de manipulación de químicos de batería y prácticas en calidad o logística avanzada. Un currículum con proyectos de mejora de proceso, OEE y reducción de mermas te pondrá por delante en la selección.
Claves que conviene retener
- 3.000 millones invertidos y obra avanzada con más de 1.400 personas.
- Inicio de producción en 2026, ampliación en 2027.
- Primera fase con química LFP; evolución a NMC y, después, estado sólido.
- Envíos previstos a Martorell y Landaben por **red ferroviaria**.
- Impacto laboral: alrededor de 500 nuevas incorporaciones en 2026 y más de 3.000 empleos directos a medio plazo.
Para las familias, esta escala industrial suele atraer servicios sanitarios, vivienda en alquiler y nueva oferta educativa. Para el tejido empresarial, la proximidad a **PowerCo** puede reducir plazos de suministro y abrir contratos a tres años. Quienes se muevan rápido con certificaciones, calidad y precios sostenibles ganarán preferencia en la lista de proveedores.
En tecnología de celdas, conviene entender bien las diferencias entre **LFP** y **NMC**: coste y durabilidad frente a densidad de energía y autonomía. Según el uso, una u otra química marcará el precio final del vehículo. Con **Sagunto** en marcha, esa decisión se tomará a pocos kilómetros de tu casa.