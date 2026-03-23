¿Te imaginas oír 1930 en directo?» : la cinta sonora más antigua de la Semana Santa aparece en EEUU

Hay sonidos que creías perdidos y calles que ya no existen como entonces. Cuando vuelven, cambian tu mirada para siempre.
Un hallazgo lejos de Sevilla devuelve marcha, bullicio y nervios de víspera a una ciudad que se pensaba solo en fotografías. Ahora, esas voces rescatadas viajan casi cien años para interpelarte a ti.
Un hallazgo que devuelve la voz a las procesiones
Dos investigadores, Jesús Romero Dorado y Enrique Guevara Pérez, localizaron en la Universidad de Carolina del Sur la que se considera la película sonora más antigua de la Semana Santa de Sevilla. El material procede de los fondos de la cadena Fox y lo filmó el camarógrafo Fréderic Fesneau, entonces corresponsal en Europa. Su cámara captó escenas destinadas a noticiarios cinematográficos que cruzaron el Atlántico rumbo a Nueva York.
Más de una hora de metraje, con sonido en 1930 y 1931 y una filmación de 1927 en silencio, reescribe la cronología audiovisual de la Semana Santa sevillana.
El conjunto incluye imágenes con sonido de 1930 y 1931 y otra bobina de 1927 sin registro sonoro. Según los responsables del estudio, se trata del documento sonoro más antiguo, de mayor extensión y con mejor definición conocido hasta ahora sobre la celebración.
- Localización: archivo de la Universidad de Carolina del Sur.
- Procedencia: fondos de la cadena Fox de noticiarios.
- Autoría de campo: camarógrafo Fréderic Fesneau.
- Años representados: 1927 (mudo), 1930 y 1931 (sonoro).
- Duración: más de una hora de grabaciones.
Imágenes y sonidos que desmontan tópicos
El valor no es solo cronológico. Las cintas permiten escuchar marchas, saetas, toques de trompeta y el rumor denso de las calles. También se cuelan pregones de vendedores ambulantes y comentarios espontáneos de espectadores. Ese murmullo, ausente en las películas mudas, restituye atmósferas y ritmos olvidados.
El sonido revela la Sevilla que no se ve: acentos, silencios, aplausos a paso cambiado y el metal tembloroso de las bandas en esquinas estrechas.
En lo visual, la cámara enseña una ciudad que convivía con sus procesiones de manera distinta a hoy. Tranvías que atraviesan la circulación de cofradías, palcos con públicos muy mezclados y la presencia del rey Alfonso XIII en uno de sus últimos años antes del exilio. El metraje traza un paisaje urbano y social que ayuda a entender cómo se vivía la Semana Santa a comienzos del siglo XX.
|Qué se oye
|Qué se ve
|Marchas procesionales con metales y tambores
|Tranvías compartiendo calle con los cortejos
|Saetas que interrumpen y aceleran el pulso
|Palcos con distintos estratos sociales
|Vendedores ambulantes y comentarios del público
|Autoridades y el rey Alfonso XIII presenciando los desfiles
Hermandades reconocibles en el metraje
El conjunto documenta diez hermandades y 21 pasos procesionales. Entre las más reconocibles aparecen:
- La Macarena
- San Benito
- San Bernardo
- La Cena
- San Esteban
- Los Negritos
- La O
- El Cachorro
- La Trinidad
- y otras cofradías de la época
De la bobina a la pantalla: el camino de la preservación
La universidad estadounidense no solo custodió las bobinas. Autorizó y facilitó su digitalización para asegurar conservación y acceso público. Gracias a ese trabajo, la película pudo proyectarse en Sevilla durante la Cuaresma, en un ciclo del Consejo de Hermandades y Cofradías. La colaboración académica y el impulso de los investigadores han permitido que la ciudad se escuche a sí misma con voz de 1930.
La digitalización estabiliza la imagen, limpia el sonido y evita el deterioro de soportes frágiles, clave si las bobinas contienen compuestos inflamables o ya presentan vinagre.
Detrás hay procesos técnicos y decisiones curatoriales: revisión del estado físico, escaneado a alta resolución, sincronización del audio, correcciones de velocidad y limpieza de ruidos sin borrar la textura original. Cada paso añade contexto y protege un patrimonio frágil que, durante décadas, caminó al filo del olvido.
Por qué este documento cambia la mirada sobre Sevilla
El hallazgo aporta capas de lectura. Para la historiografía, fija un antes y un después en la cronología del cine sonoro cofrade. Para la musicología, ofrece marcas de tempo, instrumentación y dinámicas imposibles de deducir de fuentes escritas. Para los estudios urbanos, registra movilidad, usos del espacio y convivencia entre lo sagrado y lo cotidiano. Y para la memoria colectiva, abre una ventana sensible que corrige recuerdos idealizados.
Claves para entender su valor patrimonial
- Testimonio sonoro directo: voces y ambientes completan la imagen.
- Contexto urbano: tranvías, comercios y circulación revelan la ciudad real.
- Iconografía: detalles de pasos, flores y hábitos que cambiaron con las décadas.
- Técnica histórica: composición de bandas, afinaciones y timbres originales.
Qué puedes hacer tú: ver, escuchar, cuidar
Si surge una nueva proyección, acércate con otros oídos. Identifica timbres de metales, compases que empujan el andar del paso y silencios que ordenan la calle. Fíjate en cuándo aplaude el público, cómo irrumpen las saetas y qué comentarios se cuelan en el micrófono. Esa escucha activa te ayudará a distinguir estilos de interpretación y a leer mejor la relación entre música y calle.
Si conservas películas antiguas en casa, actúa con prudencia. No las proyectes ni las limpies por tu cuenta. Guarda las bobinas en un lugar fresco, seco y ventilado, anota cualquier olor extraño o deformación y contacta con un archivo municipal, una filmoteca o una universidad. Muchas instituciones cuentan con programas de rescate y digitalización que respetan la titularidad familiar y suman esas imágenes a la memoria compartida.
Para cofradías y bandas, disponer de material como este permite revisar repertorios, tempos y disposiciones de plantilla. También abre la puerta a proyectos educativos: talleres de escucha histórica, análisis comparado con grabaciones actuales o rutas urbanas que sigan los encuadres de 1930 para entender cómo cambió la ciudad.
La memoria sonora no es un adorno: es una fuente primaria que permite datar usos, prácticas y emociones colectivas.
Queda camino por delante: catalogar cada plano, identificar voces y lugares, contrastar con hemerotecas y recoger testimonios de familias que reconozcan escenas. Es la mejor forma de que esta película sonora más antigua de la Semana Santa de Sevilla deje de ser un milagro aislado y se convierta en un punto de partida para investigar, enseñar y, sobre todo, escuchar con criterio el pasado que vuelve.