¿Te lo estás perdiendo?» : vuelven los bloques del Faro de Alejandría y te van a sorprender

Imágenes submarinas, escáneres en 3D y bloques gigantes reactivan una conversación antigua sobre memoria, patrimonio y cómo lo miramos hoy.
Un equipo franco-egipcio ha sacado a la luz piezas colosales bajo el **Mediterráneo**. La operación suma ciencia, ingeniería y mucha paciencia para entender un icono de **Egipto** que parecía intocable.
Un hallazgo que sale del agua y cambia la investigación
Veintidós bloques arquitectónicos, algunos de hasta **80 toneladas**, han sido identificados y extraídos del fondo marino frente a **Alejandría**. Formaron parte del **Faro de Alejandría**, referencia de la navegación antigua y emblema urbano durante más de un milenio. Las piezas se integran en el programa **PHAROS**, una iniciativa que persigue levantar un **gemelo digital** del monumento para que cualquiera pueda recorrerlo como si siguiera en pie.
La campaña, coordinada por especialistas del **CNRS** junto a arqueólogos y buzos egipcios, ha priorizado elementos estructurales clave: dinteles y jambas de una puerta monumental, losas de cimentación y bloques singulares con marcas de cantero. Su conservación bajo arena y sedimentos ha permitido leer detalles que en superficie rara vez sobreviven.
Lo recuperado ofrece una radiografía directa del **Faro de Alejandría**: tipologías de piedra, anclajes, proporciones y huellas de talla que encajan con descripciones clásicas.
Qué piezas han aparecido y por qué importan
El valor no está solo en el tamaño. Cada bloque aporta información de ingeniería y uso. Los dinteles y jambas confirman la monumentalidad del acceso; las losas, el sistema de reparto de cargas; los fragmentos con rehundidos y muescas, el método de izado y encaje.
- Dinteles y jambas: dimensiones regulares que apuntan a una puerta de gran altura y a un módulo repetido en la base.
- Losas de cimentación: superficies pulidas para un asiento estable y cortes que guían el ensamblaje.
- Bloques con marcas: signos de cuadrilla y numeraciones antiguas que ayudan a ordenar el montaje virtual.
- Piezas masivas: algunos elementos superan varias decenas de toneladas, prueba de una logística sofisticada en el siglo III a. C.
La masa de los bloques —con ejemplares de hasta **80 toneladas**— obliga a revisar cómo se izó y ensambló la torre en la isla de **Faros**.
Del desastre sísmico a la era del gemelo digital
Levantado en el **siglo III a. C.** en la isla de Faros, el faro guio a los navegantes del puerto alejandrino con una torre que rondó los **100 metros**. Varios **terremotos** entre los siglos XIII y XIV precipitaron su ruina. Hacia **1477**, parte de sus piedras sirvieron para la fortaleza de **Qaitbay**, que aún guarda ecos del faro en su planta y aparejo.
|Año/época
|Hito
|Siglo III a. C.
|Construcción del **Faro de Alejandría** como señal principal del puerto
|1300 aprox.
|Secuencia de **terremotos** que provoca su colapso
|1477
|Reutilización de sillares en la fortaleza de **Qaitbay**
|2026
|Segunda fase de **PHAROS**: escaneo 3D y ensamblaje virtual bloque a bloque
Cómo se reconstruye lo que ya no existe
El equipo trabaja con escaneo tridimensional de alta resolución, **fotogrametría** y mapeo con sonar. Cada bloque se captura en 3D, se documenta su contexto de hallazgo y se indexa en una base con metadatos técnicos. Con esa nube de información, **Dassault Systèmes** elabora el montaje virtual, probando encajes y tensiones como en un taller digital.
La validación cruza fuentes: textos antiguos, monedas con iconografía del faro, registros de canteras y estudios geológicos. El resultado no será una única imagen, sino un modelo paramétrico con versiones. Así se podrán comparar hipótesis sobre rampas de construcción, inclinaciones de muros o el sistema que multiplicaba la luz.
El **gemelo digital** permitirá simular viento, oleaje, vibración sísmica y cargas para medir por qué la torre resistió siglos y cuándo empezó a fallar.
Una ventana para la gente y nuevas preguntas para la ciencia
La iniciativa contempla experiencias inmersivas accesibles desde móvil u ordenador. El visitante recorrerá estancias, subirá niveles y observará el juego de la luz sobre la piedra, con contextos narrativos breves y datos arqueológicos. En paralelo, un **documental de 90 minutos** sobre el proceso verá la luz en **2026** en France Télévisions, con divulgación de campo y laboratorio.
Quedan dudas sustanciales. ¿Reflejo mediante espejos pulidos o llama directa potenciada? ¿Qué combustible garantizaba continuidad sin saturar el fuste de humo? ¿Cómo se organizaban los turnos de mantenimiento en altura? El modelo servirá para someter cada hipótesis a pruebas medibles y comprensibles para el público.
Impacto local en Alejandría y gestión del patrimonio
Para **Alejandría**, la investigación suma atractivo cultural y marca de identidad. La recuperación se ha planificado con criterios de mínima intervención y protocolos de conservación en húmedo para evitar fracturas por choque térmico y cristalización de sales. También activa empleo cualificado: buzos arqueológicos, restauradores, documentalistas y guías.
El debate patrimonial se centra en una idea decisiva: conservar in situ lo que sea estable y extraer solo lo estratégico para investigación y difusión. La combinación de museo físico y visita virtual reduce la presión sobre el yacimiento y amplía el acceso global sin trasladar masas de público a zonas frágiles del litoral.
La digitalización no sustituye al original: lo protege, lo explica y limita la necesidad de mover piezas que funcionan mejor en su contexto submarino.
Lo que puedes esperar a corto plazo
En los próximos meses, **PHAROS** publicará las primeras vistas navegables del modelo y fichas abiertas de cada bloque. La prioridad será el conjunto de la base y los accesos, porque ahí se concentran las claves geométricas que condicionan toda la torre. Después llegarán test de iluminación y simulaciones sísmicas para distintos escenarios históricos.
- Primeras galerías 3D: recorrido basal, texturas de piedra y marcas de cantero.
- Comparativas con monedas antiguas para calibrar proporciones visibles desde el mar.
- Simulaciones de luz con distintas fuentes y alturas de llama.
- Publicación de datos técnicos para investigadores y docentes.
Cómo sacarle partido si eres lector curioso
Un **modelo 3D** es más útil si sabes qué mirar. Dos pistas prácticas: observa las juntas y los módulos repetidos. Si el número de filas por altura cuadra con los pesos de cada bloque, la hipótesis de montaje gana fuerza. Un ejercicio casero: compara la silueta del faro en monedas helenísticas con los perfiles renderizados; si la base y el primer cuerpo mantienen la misma relación, el ajuste geométrico va por buen camino.
Riesgos y ventajas para ti. Ventaja: acceso gratuito a materiales que antes se guardaban en informes técnicos. Riesgo: circularán recreaciones espectaculares no verificadas. Para distinguirlas, busca menciones a **CNRS**, **PHAROS** o **Dassault Systèmes** y comprueba si cada imagen viene acompañada de fichas de procedencia, medidas y fecha de captura.