Tenemos hasta ese día para preparar nuestras plantas»: lo que harás si quieres que sigan vivas

Queda una ventana corta antes del cambio de estación. Tus macetas ya lo notan y tu salón también: algo se acelera.
El calendario aprieta y el verde doméstico despierta. Si vives con plantas en casa o en el balcón, marzo decide cómo será su temporada. El horticultor y divulgador André Alonso lanza un aviso útil: ahora se planifica, no se improvisa. Te contamos cómo convertir estas semanas en tu mejor aliado.
Marzo, el mes que activa tu jungla urbana
Con más horas de luz y un repunte de temperatura, las plantas de interior pasan a crecimiento activo. Eso significa más fotosíntesis, mayor transpiración y sustratos que se secan antes. Cambia el ritmo de cuidados: observa, ajusta y anticipa.
Marzo marca el punto de inflexión: si calibras riego, abono y trasplantes ahora, el resto del año fluye.
Alonso resume seis frentes para no llegar tarde: revisar raíces, planificar trasplantes, retomar abonado, ajustar riego, limpiar hojas y vigilar plagas. La clave está en aplicar cada paso según el estado real de la maceta, no por costumbre.
Riego inteligente: más frecuente, pero siempre comprobado
Más luz equivale a mayor consumo de agua, pero no a riegos automáticos. Mete un dedo o un palillo y verifica el sustrato. Si la capa media sigue húmeda, espera. El exceso de agua asfixia raíces y dispara hongos.
- En días nublados o fríos, prioriza la sequedad casi completa del sustrato antes de regar.
- Mejor riegos profundos y espaciados que “chorreos” frecuentes.
- Vacía el plato inferior: el agua estancada es un imán para cochinilla y podredumbres.
Más luz no autoriza el riego diario: autoriza medir humedad con rigor y regar cuando toca.
Trasplante sin sustos: el tamaño sí importa
Si el cepellón se ha “comido” la maceta o asoman raíces por los drenajes, toca actuar. Evita el salto a una maceta gigante. Un tamaño sobredimensionado retiene demasiada humedad y descompensa la aireación.
Aplica la regla que recomiendan los profesionales:
Mantén una proporción aproximada del 80 % de raíces y 20 % de sustrato dentro del tiesto. Así controlas el agua y el oxígeno.
Elige un sustrato aireado: mezcla fibra de coco o turba con perlita y algo de corteza. Aporta drenaje y reduce riesgos de pudrición. Tras el trasplante, riega solo para asentar el medio y deja que la planta recupere antes de fertilizar.
Checklist de marzo, explicado en 6 pasos
- Raíces: desmolda la maceta; si ves espiralización densa, planifica trasplante y descompacta con suavidad.
- Abonado: reanuda con dosis bajas y sube gradualmente. Nitrógeno para hoja, fósforo para raíz, potasio para vigor.
- Riego: incrementa levemente la frecuencia, siempre tras medir el sustrato.
- Limpieza: hojas sin polvo = más fotosíntesis. Usa paño húmedo y, si procede, una gota de jabón potásico.
- Plagas: vigila trips, ácaros y cochinilla. Detectar pronto ahorra tratamientos largos.
- Tutores: guía monsteras, filodendros y pothos ahora; la arquitectura que marques durará toda la temporada.
Abonado que suma, no que quema
Tras el parón invernal, muchas plantas agradecen nutrientes. Empieza con un fertilizante equilibrado y sube la dosis cada dos o tres riegos, no de golpe. Observa respuesta: color de hoja, ritmo de brotación, firmeza de pecíolos.
|Señal en la planta
|Posible causa
|Acción recomendada
|Hojas pálidas y brotes débiles
|Falta de nitrógeno
|Abono rico en N, dosis baja y progresiva
|Puntas quemadas
|Exceso de sales
|Lavar sustrato y espaciar el abonado
|Flores que no cuajan
|Bajo potasio
|Fórmula con K y más luz
Menos es más: microdosis regulares superan al atracón de nutrientes, sobre todo en interior.
Podas y limpiezas que reactivan el crecimiento
Retira hojas amarillas, rotas o con manchas. Podar activa y ordena la energía hacia brotes nuevos. Aprovecha para sanear ramas cruzadas y evitar refugios de plagas. Tras la poda, desinfecta la herramienta y vigila los cortes durante una semana.
Plagas de temporada: cómo adelantarte
El aumento de calor despierta a trips, ácaros y cochinilla. Revisa el envés de las hojas, brotes tiernos y zonas cercanas al nervio central. Señales: punteado plateado, telillas finas, melaza pegajosa.
- Prevención: duchas templadas ocasionales y ventilación sin corrientes frías.
- Primeros auxilios: jabón potásico o aceite de neem en ciclos cortos, siguiendo etiqueta.
- Control continuo: alterna productos para evitar resistencias y refuerza la higiene del entorno.
Atajos que funcionan en casas reales
Si cultivas alocasias, espera signos claros de crecimiento antes de abonar fuerte; son sensibles a sales. Las monsteras agradecen tutores de musgo húmedo y luz brillante indirecta. Los pothos toleran algo de descuido, pero ganan densidad con podas ligeras y esquejes replantados en la misma maceta.
Planifica por estancias: acerca a las ventanas las especies más luminosas y rota las macetas un cuarto de vuelta cada semana para evitar inclinaciones. Una báscula de cocina te ayuda a objetivar el riego: pesa la maceta seca y la húmeda; riega cuando se acerque al peso “seco”.
El día D de la primavera y cómo llegar a tiempo
Con el arranque oficial de la estación, el margen se estrecha. Ajusta tu rutina en dos bloques semanales: un día para inspección y limpieza, otro para riego y abonado si procede. Cierra marzo con trasplantes hechos y tutores colocados; abril servirá para consolidar brotes y ritmo.
Organiza tu agenda verde: inspección visual, medición de humedad, riego profundo, abonado gradual y registro de cambios.
Información extra para anticiparte mejor
Un medidor sencillo de humedad o un palillo cumplen la misma función: validar el punto de riego. Si convives con calefacción, coloca bandejas con arlita húmeda o humidificador cerca de especies tropicales, siempre evitando encharcar. Ventila por la mañana para renovar aire y reducir ácaros.
¿Dudas con el trasplante? Simula primero: saca la planta, descompacta un poco el cepellón y prueba la nueva maceta sin añadir sustrato. Si baila, es grande; si entra justa con dos dedos de margen, aciertas. Para balcones, prioriza contenedores altos con buen drenaje y riegos de primera hora para evitar golpes de calor en primavera avanzada.