«Entramos por casualidad y no hemos vuelto a salir» : el rincón de Logroño que arrasó en los premios 2025

En una esquina discreta del centro de Logroño, una enoteca joven llena sus mesas con curiosos, vecinos y viajeros de fin de semana.
El movimiento no es casualidad: detrás hay un proyecto que mezcla formación, cata y calle, y que empieza a marcar la agenda vinícola de Rioja.
Un premio que llega con un año de vida
La enoteca Baco Vinos y Experiencias, en pleno Logroño, ha sido reconocida como Mejor Tienda de Vino Especializada de España en los International Wine Challenge Industry Awards Spain 2025, celebrados en Madrid. El jurado valoró su carácter cercano, el ritmo de actividades y su forma de traducir el lenguaje del vino a experiencias participativas.
El proyecto nació hace apenas un año y ya compitió con nombres asentados: Vila Vins (Ibiza) y Enoteca Barolo (Madrid). El reconocimiento llega justo en su primer aniversario, una fecha simbólica para un negocio que empezó sin ruido y que ha ganado comunidad a base de calendario, escucha activa y pedagogía útil.
La distinción “Mejor Tienda de Vino Especializada de España (IWC 2025)” premia un modelo que une venta, cata guiada y formación con enfoque práctico.
Quién está detrás: el plan de Juanjo Muñoz
Al frente se sitúa Juanjo Muñoz, joven emprendedor que ha diseñado un plan nítido: divulgación sin jerga, talleres periódicos y enoturismo dentro y fuera del local. Su objetivo apunta a algo muy concreto: que cualquier persona, independientemente del nivel, pueda entender por qué le gusta un vino y cómo repetir la experiencia.
- Formación modular: sesiones cortas que abordan aroma, servicio, conservación y maridaje sin tecnicismos.
- Degustaciones guiadas: catas temáticas por estilos, zonas o variedades, con contexto y comparación.
- Experiencias fuera del local: salidas a viñedo y recorridos urbanos que conectan copa y territorio.
- Selección curada: bodegas de Rioja y otras denominaciones, con foco en productores con relato.
- Comunidad activa: agenda abierta y comunicación directa con clientes fieles y visitantes puntuales.
Dónde está y qué ofrece el espacio
Baco funciona en la calle Marqués de Murrieta 5, un eje céntrico con flujo constante. El local integra tres capas: venta con asesoramiento, degustación por copas o en cata, y formación estructurada. El equipo no persigue impresionar; busca que el cliente entienda el porqué del vino que se lleva a casa.
|Dirección
|Calle Marqués de Murrieta 5, Logroño
|Año de apertura
|2024
|Premio
|Mejor Tienda de Vino Especializada de España (IWC Industry Awards Spain 2025)
|Fundador
|Juanjo Muñoz
|Áreas
|Venta, degustación, formación
|Finalistas
|Vila Vins (Ibiza) y Enoteca Barolo (Madrid)
Logroño suma un polo más para el visitante del vino: formación breve, catas comparativas y un mostrador que orienta sin prisas.
Por qué ganó frente a rivales de Ibiza y Madrid
El jurado puso el foco en tres rasgos. Primero, la proximidad: un equipo que escucha, pregunta y ajusta recomendaciones a presupuesto y ocasión. Segundo, el dinamismo: un calendario vivo que alterna regiones, estilos y formatos para mantener el interés. Tercero, la participación: sesiones donde el público compara, anota y decide, lejos del monólogo técnico.
Este enfoque reduce barreras de entrada. Muchos clientes llegan por curiosidad y repiten porque aprenden a identificar sensaciones, temperaturas de servicio o el porqué de un maridaje. La compra se vuelve más segura y se pierde el miedo a preguntar.
Impacto en Rioja y en el consumidor
La capital riojana ya contaba con rutas de bares, cocinas tradicionales y una oferta de bodegas cercana. La pieza que faltaba en algunos barrios era un espacio que conectara venta y formación con un lenguaje común. El premio a Baco refuerza el atractivo de Logroño como ciudad que educa y no solo sirve copas.
Para el cliente, el beneficio es directo: mejor elección, menos compras por etiqueta y más criterio. Para las bodegas pequeñas, una plataforma que cuenta su historia y coloca sus vinos frente a un público que busca algo más que una puntuación.
Cómo aprovechar una visita si eres principiante
- Llega con una referencia: situación de consumo (cena, aperitivo) y presupuesto. Acelera la recomendación.
- Pide dos estilos opuestos en cata: blanco joven frente a fermentado en barrica; tinto joven frente a crianza.
- Anota tres cosas: aroma dominante, textura en boca y sensación final. Repite el ejercicio con cada vino.
- Solicita una guía de servicio: temperatura, tipo de copa y tiempo de oxigenación para cada botella.
- Haz una compra comparativa: dos botellas del mismo precio con perfiles distintos para entrenar el paladar.
La formación breve y constante consolida hábitos: servir a la temperatura adecuada mejora un vino tanto como gastar más.
Claves de un modelo que suma comunidad
El éxito de Baco no depende solo de un catálogo bien seleccionado. Crece porque articula rituales: miércoles de introducción, viernes de temáticas avanzadas, sábados de experiencias fuera del local. Cada cita se convierte en un punto de encuentro donde clientes se recomiendan vinos entre sí.
El equipo evita tecnicismos superfluos y aporta contexto útil: mapa, clima, variedad y estilo de bodega. La gente sale con argumentos claros para repetir una compra o explorar otra zona. El efecto colateral favorece a la hostelería cercana y al comercio de barrio.
Qué son los IWC Industry Awards Spain
Los International Wine Challenge Industry Awards Spain reconocen a tiendas, proyectos y profesionales que elevan la cultura del vino. No juzgan botellas; valoran el conjunto: oferta, servicio, formación, comunicación y experiencia de cliente. La edición de 2025, la décima, consolida el foco en modelos que forman a nuevos públicos.
Ideas prácticas para tu próxima compra
- Formula tu objetivo: vino para copa diaria, para regalo o para guardar. Cambia el consejo y el estilo.
- Pregunta por añadas recientes y por elaboraciones alternativas (blancos con lías, tintos de parcela, espumosos de método tradicional).
- Solicita una mini cata de dos vinos antes de decidir cuando el local lo permita.
- Añade un vino de otra región junto a tu Rioja favorito: comparar educa más que cualquier ficha.
Para quienes viajan a Logroño con poco tiempo, la dirección de Marqués de Murrieta 5 ofrece una ruta compacta: asesoramiento, copa orientada y botella para llevar. En fechas señaladas, el calendario de talleres temáticos permite reservar plaza y convertir una tarde en una clase práctica de 60 minutos.
Si quieres replicar la experiencia en casa, prepara una cata comparativa con tres botellas: un blanco joven, un tinto de crianza y un vino de otra zona. Sirve cada uno a su temperatura, usa copas similares y toma notas cortas. Ese ejercicio te dará criterio para tu próxima visita a Baco Vinos y Experiencias o a cualquier tienda especializada.