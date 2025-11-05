¿Tienes 40 años cotizados y piensas jubilarte antes? La Seguridad Social avisa: habrá recortes

La jubilación anticipada vuelve al foco. Muchos trabajadores con largas carreras miran el calendario y se preguntan qué les conviene.
La **Seguridad Social** ha confirmado que seguirá aplicando **recortes** a las **pensiones** de quienes elijan la **jubilación anticipada** incluso con **40 años cotizados** o más. La ministra **Elma Saiz** rechazó en el **Congreso de los Diputados** eliminar los **coeficientes reductores**, propuesta impulsada por **Podemos** con el apoyo de la asociación **ASJUBI**. El debate enfrenta el objetivo de prolongar la vida laboral con las expectativas de quienes han cotizado durante décadas.
Qué ha confirmado el ministerio
En el último pleno del Congreso, la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dejó claro que la **normativa vigente** se mantiene. No habrá cambios para quienes se retiran antes de la edad ordinaria si su decisión no está vinculada a la **penosidad, toxicidad o peligrosidad** del trabajo.
La **jubilación anticipada voluntaria** seguirá con **coeficientes reductores** permanentes. Se aplican por cada mes o trimestre de adelanto respecto a la edad legal.
Saiz defendió que las reformas de la pasada legislatura ya incorporan medidas suficientes y que siguen las recomendaciones del **Pacto de Toledo**, centradas en alargar las carreras laborales y reforzar la sostenibilidad del sistema.
La posición del Gobierno y el Pacto de Toledo
El Ejecutivo recuerda que la última **reforma** introdujo coeficientes más granulares y ligados a dos variables: el tiempo de **adelanto** y la **carrera de cotización**. El diseño busca ajustar el incentivo: cuanto antes se solicite y menor sea la cotización acumulada, mayor será la **penalización**. Si se acredita una carrera amplia y se adelanta poco, el recorte disminuye.
A quién afecta este recorte
Las reglas impactan a los **trabajadores** que optan por el retiro antes de la edad ordinaria por decisión propia y no por causas ajenas.
- Quien pide **jubilación anticipada voluntaria** asumirá un **recorte** definitivo en su pensión.
- Quien accede por **causas involuntarias** puede tener reglas diferentes, pero también existe **penalización**.
- Quien procede de trabajos con **penosidad** reconocida se rige por normas específicas, distintas a la anticipada común.
- Contar con **40 años cotizados** reduce el recorte, pero no lo elimina según la **normativa vigente**.
Regla clave: a mayor **cotización** y menor **adelanto**, menor **recorte**; a menor cotización y mayor adelanto, mayor reducción de la **pensión**.
Cómo funcionan los coeficientes reductores
Los **coeficientes reductores** son porcentajes que se aplican de forma acumulada por cada mes de adelanto. Actúan sobre la cuantía reconocida y tienen efecto para toda la vida de la pensión. El ajuste no desaparece al cumplir la edad ordinaria.
Qué variables pesan más
- Meses de adelanto: cada mes cuenta. Un adelanto corto recorta menos que uno largo.
- Carrera de cotización: más años cotizados tienden a suavizar el coeficiente, sin llegar a anularlo.
- Base reguladora y tope: la base calculada y los límites vigentes condicionan el resultado final en euros.
La combinación de ambas variables determina el recorte final. Dos trabajadores con la misma edad pueden percibir reducciones distintas si su **vida laboral** y su **base reguladora** difieren.
Ejemplos prácticos sin cifras
Un empleado con **más de 40 años cotizados** que adelanta pocos meses verá un recorte moderado. Si adelanta al máximo permitido, la reducción crecerá. Otro trabajador con carrera más corta y un adelanto similar sufrirá un impacto mayor. En ambos casos, el efecto es permanente.
Qué plantean Podemos y las asociaciones
La diputada de **Podemos**, Martina Velarde, calificó los coeficientes como **“injustos”** y una **“discriminación”** para quienes han cotizado más. Defendió que penalizan “de por vida” y reclamó su eliminación para quienes acrediten **40 años cotizados**. La proposición registrada junto a **ASJUBI** no avanzará con la posición actual del Gobierno.
La **Seguridad Social** insiste en que la prioridad pasa por alinear las salidas del mercado laboral con la esperanza de vida y garantizar el equilibrio financiero del sistema. El ministerio no prevé abrir ese melón en la agenda legislativa inmediata.
Qué puedes hacer si te afecta
Pasos para tomar decisiones con datos
- Solicita tu **vida laboral** y verifica lagunas, bases y periodos asimilados.
- Usa el simulador de **Tu Seguridad Social** para proyectar la pensión con y sin **jubilación anticipada**.
- Calcula el impacto del recorte en euros y compáralo con tu gasto mensual previsto.
- Valora seguir cotizando algunos meses más para suavizar el **coeficiente reductor**.
- Pregunta por opciones de **jubilación parcial** si tu convenio lo permite.
- Revisa indemnizaciones y acuerdos de salida para no precipitar la solicitud.
- Planifica ahorro y rescate de planes en función de la nueva cuantía.
Señales de alerta antes de anticipar
- Si tu base reguladora es alta, el **recorte** puede reducirte más euros absolutos.
- Si tienes periodos sin cotizar recientes, podrías mejorar alargar unos meses.
- Si accedes por vía involuntaria, comprueba normas específicas y documentación requerida.
Claves legales a tener presentes
La **edad ordinaria** de retiro varía según el año y los periodos cotizados. La **anticipada voluntaria** permite adelantar dentro del margen legal, con **coeficientes** por mes de anticipo. La **anticipada por causas no imputables** al trabajador contempla criterios propios. Los trabajos con **penosidad** reconocida tienen marcos especiales que no son objeto de este anuncio.
El recorte es **definitivo**. No se elimina cuando alcanzas la edad ordinaria, ni tras revisiones generales. Si cumples requisitos de complemento a mínimos, puede aplicarse, pero no neutraliza el **coeficiente reductor** ni restituye la cuantía original.
Preguntas que conviene resolver con tu INSS
- ¿Qué edad legal se me aplica y cuántos meses podría adelantar sin superar el margen?
- ¿Cómo cambia el **coeficiente** si espero seis o doce meses más?
- ¿Mi convenio permite **jubilación parcial** o **contrato de relevo** y con qué condiciones?
- ¿Qué documentación necesito para una salida por **causas involuntarias** y cómo afecta al recorte?
Consejos para mejorar la cuantía final
Pequeños ajustes, impacto real
- Regulariza cotizaciones pendientes o lagunas si es posible.
- Negocia una salida escalonada con reducción de jornada y cotización suficiente.
- Planifica el rescate de tu ahorro privado con fiscalidad favorable a tu nuevo tramo de ingresos.
- Valora la **jubilación activa** o **parcial** si cumples requisitos para compatibilizar trabajo y pensión.
Si estás cerca del retiro, una simulación comparando tres fechas de solicitud puede ahorrarte miles de euros a lo largo de la **pensión**.
Para quienes suman **40 años cotizados**, la decisión no es binaria. Unos meses más de **cotización** pueden rebajar el **coeficiente reductor** y consolidar una cuantía más sostenible. Practicar distintas simulaciones, repasar el convenio y conocer los márgenes legales ayuda a elegir el momento con menos pérdida de poder adquisitivo.
La confirmación del Gobierno cierra, por ahora, la puerta a cambios inmediatos. Si valoras **jubilación anticipada**, prepara un calendario financiero: estima gastos, ingresos alternativos y horizonte vital. Cruza tus datos con escenarios de inflación y necesidades de salud. Tu pensión será el pilar central, y la decisión sobre el mes exacto de solicitud puede marcar la diferencia durante décadas.