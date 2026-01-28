Total, nadie va a entrar» : tu contraseña se rompe en 10 minutos y la Guardia Civil avisa a España

Tu móvil, tu banco y tus redes se sostienen en una palabra secreta. Si falla, todo lo demás cae detrás.
Muchos españoles creen que su clave es “suficientemente buena” porque jamás la olvidan. Esa comodidad, repetida a diario, se ha convertido en un hueco por donde se cuelan los ciberdelincuentes con una facilidad desconcertante.
Lo que avisa la Guardia Civil
La Guardia Civil insiste: una contraseña pobre equivale a dejar la puerta entreabierta. Los grupos criminales no teclearán letras al azar; emplean herramientas que prueban miles de combinaciones por minuto. Si tu clave es corta o previsible, caerá.
Ocho de cada diez fugas nacen de contraseñas débiles o reutilizadas. El daño suele arrastrar correo, banca online y redes.
El dato que estremece a los expertos es el tiempo de descifrado. Una clave de seis letras minúsculas se rompe en minutos. Con doce caracteres mezclando mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, el cálculo se dispara a siglos.
Las claves que más se rompen
Los listados filtrados año tras año repiten el mismo patrón. Triunfan las obviedades: 123456, 123456789, qwerty, password, 111111, secret, fechas de nacimiento, nombres de mascotas y matrículas. Variantes como qwerty123 o contraseña1 apenas añaden resistencia. Los atacantes las prueban primero.
Si tu clave suena a diccionario, secuencia o dato personal, alguien ya la ha incluido en una lista de pruebas automáticas.
Cómo las rompen los delincuentes
Los grupos organizados combinan tres enfoques muy efectivos:
- Fuerza bruta: prueban todas las combinaciones posibles hasta acertar. El tiempo depende de la longitud y el conjunto de caracteres.
- Ataque por diccionario: usan compilaciones de claves reales filtradas y palabras comunes con patrones previsibles.
- Credential stuffing: reutilizan tu email y contraseña robados en un servicio para abrir sesión en otros. Si repites clave, caen en cadena.
Cuánto tarda en caer una clave
|Tipo de clave
|Composición
|Tiempo estimado de ruptura
|Muy débil
|6 letras minúsculas
|Minutos
|Débil
|8 caracteres, solo letras
|Horas o menos
|Media
|10 caracteres, letras y números
|Días
|Robusta
|12 caracteres, mezcla completa
|Siglos en estimación teórica
Estos tiempos son aproximaciones con hardware corriente y ataques a ciegas. Si tu clave está en una filtración previa, el proceso se acelera brutalmente.
Cinco medidas que puedes aplicar hoy
- Usa frases largas con al menos 12 caracteres y mezcla de mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.
- No reutilices. Crea contraseñas diferentes para cada servicio sensible: banca online, correo electrónico, redes sociales y compras.
- Activa siempre la autenticación en dos pasos (2FA) con app de códigos o llave física. Evita SMS si puedes.
- Guárdalas en un gestor de contraseñas fiable y protege el acceso con una clave maestra fuerte y biometría.
- Cuando haya sospecha de incidente o te lo pida el servicio, cambia la clave. Revisa si tu correo aparece en filtraciones públicas.
La capa 2FA detiene muchos accesos aun cuando tu clave se filtre. Es el salvavidas más rápido que puedes activar.
Guía express para crear una clave que recuerdes
Funcionan mejor las oraciones con sentido que las combinaciones sin memoria. Sigue este método sencillo.
- Piensa una frase personal larga: Por ejemplo, “mi tío cocina paella los domingos”.
- Fusiona y capitaliza: MiTioCocinaPaellaLosDomingos
- Añade números con significado privado: MiTioCocinaPaellaLosDomingos27
- Incluye símbolos no obvios: MiTioCocinaPaellaLosDomingos27#
- Inicios de sesión desde ubicaciones que no reconoces.
- Mensajes de restablecimiento que no pediste.
- Sesiones cerradas en todos tus dispositivos sin motivo.
- Transferencias o compras desconocidas.
- Contactos que reciben mensajes que tú no enviaste.
- Cambia la contraseña y cierra sesiones activas desde el panel de seguridad.
- Activa o refuerza la autenticación en dos pasos.
- Revisa reglas de reenvío en el correo electrónico y elimina apps conectadas que no reconoces.
- Contacta con tu banco si hay cargos. Solicita bloqueo preventivo y nueva tarjeta.
- Denuncia en la Guardia Civil o Policía y pide asesoramiento al 017 de INCIBE.
- Actualiza el sistema y el navegador. Muchas intrusiones entran por fallos ya corregidos.
- Desconfía de correos urgentes que piden códigos o te llevan a una web copia. La Guardia Civil advierte de campañas de phishing en picos de facturación y rebajas.
- Separa correos: uno para banca y gestiones, otro para registros de baja sensibilidad.
- Activa alertas de inicio de sesión y de transacciones.
Evita nombres completos, DNI, teléfonos, placas o fechas evidentes. Cambia la “receta” entre servicios: palabra distinta para cada sitio, mismo esquema mental.
Qué dice INCIBE y cómo aplicarlo bien
El INCIBE recomienda claves largas con mezcla de caracteres, sin datos personales y sin secuencias. También propone renovarlas de forma periódica. Si usas un buen gestor de contraseñas y 2FA, muchos especialistas priorizan el cambio inmediato cuando hay indicios de filtración o te lo solicita el servicio. Lo crucial es cortar la reutilización y elevar la complejidad.
Señales de que te han robado la cuenta
Actúa en minutos si sospechas
¿Y si dejo de usar contraseñas?
Las passkeys ganan terreno. Se basan en criptografía de clave pública y validación biométrica o PIN local. No viaja ninguna clave que un atacante pueda robar y reutilizar. Grandes plataformas ya las ofrecen como opción por defecto. Si tu banco o servicio lo permite, actívalas: reducen el phishing y anulan el credential stuffing.
Consejos extra para reducir riesgos reales
Una clave robusta, un buen gestor y 2FA cortan tres de las vías más comunes de intrusión doméstica.
Si trabajas en una empresa
Implanta políticas de contraseñas largas con gestores corporativos, acceso con passkeys o llaves FIDO2, y 2FA obligatorio. Segmenta accesos, aplica principio de mínimo privilegio y borra cuentas huérfanas. Forma a plantillas contra el phishing y simula campañas para medir riesgo real.
Para ir un paso más allá
Calcula la entropía de tus claves. Una frase de 16 a 20 caracteres con alfabeto mixto ofrece una resistencia práctica altísima para uso personal. Si además usas 2FA y vigilas filtraciones, reduces de forma notable la superficie de ataque. Practica crear una passphrase distinta para tres servicios críticos y guárdalas en tu gestor hoy mismo.