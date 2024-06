Adiós al frizz en el pelo: 5 sprays para lucir una melena perfecta incluso en los días de lluvia

¿Harta del pelo encrespado cada vez que llueve o hay humedad en el ambiente? ¡Eso se acabó! Hay 5 sprays que por fin plantan cara al frizz. ¡Descúbrelos!

Si tiendes a tener el pelo encrespado y con frizz, es importante que no falten los productos anti-frizz en tu rutina diaria de cuidado del cabello.



Hoy en día existen tratamientos que van súper bien para mantener el pelo hidratado y a raya con el frizz, para que no se te encrespe aunque empiece a llover.



Lo mejor, es que son productos súper testados y populares. Van genial y hay de un amplio abanico de precios, desde más baratos a más caros.

Revlon Professional Style Masters

Cuando probé este producto de Revlon no me podía creer que solo costase 11 euros, sobre todo teniendo en cuenta que es una marca de productos profesionales de peluquería y que realmente hidrata el cabello y lo mantiene lejos del frizz.



Es un producto que me encanta por muchas razones. Principalmente por su textura ligera, por su eficacia, por su increíble olor y por su precio. A mí al menos me va genial; lo utilizo antes de secar el pelo con el secador y también a modo de acabado depués de peinar. Además, una gota da para todo el pelo.



Si quieres probarlo, está en Amazon por solo 11,31 €.

Frizz Control de Moroccanoil

Moroccanoil es una marca especializada en productos para cuidar el cabello. Prácticamente no necesita presentación porque es súper popular y arrasa en Amazon. En esta ocasión nos presenta el producto frizz control, una fórmula que protege el cabello del encrespamiento.



Es un bote de 50 ml pero cunde bastante, aunque también lo puedes comprar en 100 ml. El bote pequeño está disponible en Amazon para comprar por 12,99 €. Un precio increíble teniendo en cuenta que cunde un montón.

Kemon Actyva Disciplina Anti-Frizz

Otro producto que arrasa para cuidar el cabello y mantenerlo alejado del frizz, es esta opción de Kemon Actyva. Es en formato crema y solo necesitas aplicar una poca cantidad de producto para que haga su magia en el cabello.



El acabado es bastante natural. Si te apetece darle una oportunidad, está disponible en Amazon para comprar en formato de 125 ml por 19,82 €.

Color Wow Dream Coat

Posiblemente estemos ante tu próximo producto favorito para el cabello. Personalmente, no conocía esta marca pero este anti-frizz me parece uno de los mejores del mercado.



Me encanta porque es capaz de repeler muy bien el agua y la humedad. Solo con echar una gota y repartirlo por el cabello notas la diferencia, por lo que además es ligero y cunde un montón. Incluso notas que te protege del frizz durante varios días, sin necesidad de echar más producto.



Lo que me gusta menos es que no huele a nada, pero esto ya es cuestión de gustos. Además, el bote es bastante grande para el precio, 200 ml y por solo 22 euros en Amazon.

Kerastase Discipline Fluidissime

Este producto de Kerastase es un bestseller. Es una marca top de peluquería y que ofrece unos resultados buenísimos.



Aparte de proteger del calor del secador y la plancha, también evita que tu cabello se encrespe en días de lluvia o de humedad. Además, su aroma a flor de cerezo es ralmente embriagador.



El bote es de 150 ml y su precio de 27,70 € en Amazon. Está muy bien en relación calidad-precio teniendo en cuenta la cantidad de mililitros que trae.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

¿Ya tienes favorito?