«Siempre tengo antojo a la misma hora» : lo que come la gente para evitar el bajón sin pasarse

La oficina, el aula o la obra comparten algo a las 11: ese bajón de energía que pide comida al instante.
El cuerpo avisa con señales claras y la tentación de tirar de bollería o snacks salados aparece. Hay opciones rápidas, baratas y con nutrientes que mantienen la mente despierta y el estómago tranquilo hasta el almuerzo.
El bajón de media mañana sí tiene solución
Sentir hambre a media mañana no es un fallo de voluntad. Es una señal de que el depósito de combustible se vacía. Elegir un alimento saludable marca la diferencia entre dos horas de enfoque sostenido o un sube y baja de energía y cansancio.
La clave de una buena colación: fibra + proteína + grasas saludables y carbohidratos complejos que liberen energía de forma gradual.
Varios dietistas coinciden en un trío sencillo y accesible que cumple con esa fórmula, cabe en cualquier bolso y no exige cocina.
Los tres alimentos que funcionan a las 11
Avena: el cereal que calma y sostiene
La avena aporta carbohidratos complejos y beta-glucanos, una fibra que retrasa la digestión y prolonga la saciedad. No produce picos bruscos de azúcares en sangre, por lo que sostienes la concentración.
- Ración sugerida: 40–50 g de copos.
- Formato exprés: mezclar con yogur natural y una pizca de canela.
- Beneficio extra: ayuda a regular el colesterol gracias a los beta-glucanos.
Si tu mañana es larga, la avena ofrece una liberación lenta de energía sin somnolencia post-pico.
Banana: energía rápida que no se desploma
La banana combina fibra con azúcares de absorción variable, además de potasio y vitamina B6. Te da un empujón inmediato y, a la vez, sostiene el ritmo sin que el hambre regrese a los 30 minutos.
- Ración sugerida: 1 unidad mediana.
- Formato exprés: con una cucharada de crema de cacahuete 100% para sumar proteína y grasas saludables.
- Beneficio extra: útil antes o después de entrenamiento por su aporte de potasio.
Nueces: pequeño puñado, gran saciedad
Las nueces concentran omega-3 de origen vegetal (ALA), magnesio, zinc y proteína. Su digestión pausada recorta antojos y protege el rendimiento cognitivo en tramos largos de trabajo.
- Ración sugerida: 25–30 g (unas 6–8 mitades).
- Formato exprés: combinadas con fruta o yogur para un perfil completo.
- Beneficio extra: mejor perfil de grasas frente a snacks salados o barritas azucaradas.
Evita versiones saladas o con miel, caramelo o chocolate: añaden azúcares y rompen el control del apetito.
Guía rápida: ración, calorías y coste orientativo
|Alimento
|Ración sugerida
|Energía aprox.
|Nutrientes clave
|Por qué ayuda
|Precio/ración
|Avena
|40–50 g
|150–190 kcal
|Carbohidratos complejos, fibra, hierro
|Saciedad prolongada y energía estable
|≈ 0,30 €
|Banana
|1 unidad
|100–120 kcal
|Potasio, vitamina B6, fibra
|Empujón rápido sin bajón posterior
|≈ 1,00 €
|Nueces
|25–30 g
|170–200 kcal
|Omega-3, magnesio, proteína
|Control de antojos y foco mental
|≈ 0,50 €
Precios orientativos según valores medios en supermercados en 2025; pueden variar por zona y marca.
Errores que disparan el hambre en 45 minutos
- Snacks con calorías vacías (bollería, patatas fritas, refrescos): suben la glucosa y generan somnolencia.
- Saltarse la colación: llegarás al almuerzo con hambre feroz y peor elección.
- Zumos en lugar de fruta entera: pierdes fibra y aumentas la carga de azúcares.
- Frutos secos recubiertos o salados: añaden azúcares o sodio y fomentan el picoteo sin fin.
Si un snack viene en colores brillantes y promete “energía instantánea”, sospecha de ultraprocesados.
Combinaciones de 2 minutos para distintos contextos
En el escritorio
Vaso de yogur natural con 40 g de avena y canela. Se mezcla en frío y aguanta la mañana.
Antes de entrenar
Banana con un puñado pequeño de nueces. Energía rápida y grasa de calidad que amortigua picos.
De camino entre reuniones
Barrita casera en táper: avena, plátano maduro machacado y nueces al horno 12 minutos.
Cuánto tomar según tu mañana
Si tu labor es sedentaria, quédate con una sola pieza de banana o 40 g de avena. Si tu turno exige esfuerzo físico o varias horas sin pausa, suma 25 g de nueces. Ajusta según señales de hambre real, no por aburrimiento.
Consejos prácticos para tenerlos siempre a mano
- Prepara 5 bolsitas con 30 g de nueces para la semana.
- Guarda un bote de avena en el escritorio junto a una cuchara.
- Elige bananas con distintos puntos de maduración para escalonar el consumo.
- Bebe agua: la deshidratación se confunde con hambre y reduce el rendimiento.
Precauciones y ajustes personales
Si tienes alergia a frutos secos, cambia las nueces por semillas de chía o calabaza (20–25 g) para obtener grasas saludables. En caso de enfermedad renal, modera el potasio de la banana y consulta con tu profesional sanitario. Para diabetes, prioriza avena y nueces, y combina la fruta con proteína para amortiguar la respuesta glucémica.
Plan rápido de una semana
Lunes y jueves: yogur con avena. Martes: banana + nueces. Miércoles: avena tipo “overnight” con leche y canela. Viernes: banana. Sábado: puñado de nueces. Domingo: libre, según actividad.
Sembrar el hábito es más eficaz que perseguir la “fuerza de voluntad”. Prepara, empaqueta y simplifica.
Si te interesa afinar cantidades, calcula tu colación en 10–15% de tu gasto calórico diario. Para una persona de 2.000 kcal, eso implica entre 200 y 300 kcal: encaja con 40–50 g de avena, 1 banana o 25–30 g de nueces. Ajusta según tu sensación de saciedad y el nivel de actividad de la mañana.
Una compra inteligente ayuda: la avena a granel reduce el precio por ración, las bananas verdes duran más en la encimera y las nueces se conservan mejor en frascos cerrados. Con tres básicos en la mochila, el bajón de media mañana deja de mandar en tu día.