¿Tu WiFi va lento? 3 señales y 5 pasos para saber quién se cuelga y cortarles el acceso hoy

Tu conexión se congela, los vídeos cargan mal y la familia protesta. Puede sonar a saturación, pero no siempre es eso.
Muchos hogares detectan ralentizaciones repentinas y picos de consumo. A veces hay un invitado no autorizado aprovechando tu red. Con métodos simples es posible identificarlo y recuperar la estabilidad sin complicaciones técnicas ni gastos extra.
La señal más clara dentro de casa
El primer indicador está en el propio router. Apaga o desconecta temporalmente móviles, tablets, televisores y consolas. Observa la luz de actividad. Si continúa parpadeando de forma constante, es probable que haya un dispositivo ajeno transmitiendo datos en tu WiFi.
Con todo tu equipamiento desconectado, una luz de actividad que no descansa sugiere un equipo desconocido en la red.
Este truco rápido orienta, pero no es definitivo. Muchos hogares tienen dispositivos IoT que se reconectan solos: cámaras, enchufes inteligentes, altavoces, termostatos o aspiradoras. Cualquiera de ellos puede generar tráfico aunque nadie los esté usando.
Falsos positivos que conviene considerar
Antes de alarmarte, revisa si tienes copias de seguridad en la nube programadas, descargas automáticas en consolas o actualizaciones en segundo plano. Todo eso puede explicar parpadeos persistentes sin que exista intrusión.
Métodos rápidos: apps y panel del router
El siguiente paso pasa por confirmar quién está conectado. Varias aplicaciones de escaneo para móvil y ordenador muestran los equipos activos en segundos. Identifican el fabricante de la tarjeta de red y el nombre del dispositivo, y te ayudan a localizar intrusos.
- Escaneo con apps: herramientas como Fing o “Who’s on my WiFi” listan los dispositivos conectados y te permiten etiquetarlos.
- Comprobación manual: entra en la configuración del router y consulta “Dispositivos conectados”. Verás nombres y direcciones MAC.
- Alertas: algunos routers y suites de seguridad ofrecen avisos cuando aparece un equipo nuevo o un intento de acceso sospechoso.
Si no reconoces un nombre o una dirección MAC, anótalo, desconéctalo y cambia la clave de inmediato.
|Método
|Tiempo estimado
|Precisión
|Qué necesitas
|Mirar luces del router
|1 minuto
|Baja
|Acceso físico al equipo
|Apps de escaneo
|2–5 minutos
|Media
|Móvil u ordenador en la red
|Panel del router
|5–10 minutos
|Alta
|Usuario y contraseña del router
Cómo cortar el acceso y blindar tu red
Una vez identificado un posible intruso, actúa sin demora. Estos pasos reducen la superficie de ataque y te devuelven el control:
- Cambia la contraseña del router y la del WiFi. Usa una clave robusta de al menos 14 caracteres con mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.
- Modifica el nombre de la red (SSID). Evita referencias a tu domicilio, apellidos o la marca del router. Un SSID neutro dificulta el reconocimiento del equipo.
- Activa cifrado WPA2 o WPA3. Deshazte de WEP y de opciones mixtas antiguas. Si tu router soporta WPA3, es la mejor elección doméstica hoy.
- Desactiva WPS. El emparejamiento por botón o PIN facilita accesos no deseados. Mejor introducir la clave manualmente.
- Actualiza el firmware. Un firmware reciente corrige vulnerabilidades conocidas que atacantes aprovechan con herramientas automáticas.
Como refuerzo, crea una red de invitados con clave propia para visitas y dispositivos IoT. Así mantienes aislados tus ordenadores y móviles. Evita listas de filtrado MAC como única protección: se falsifican con facilidad.
WPA3 activo, WPS desactivado y una clave sólida suelen bastar para bloquear a curiosos y ataques oportunistas.
Dónde colocar el router para ganar cobertura
La ubicación del router condiciona la velocidad. Colócalo en una zona central y elevada, lejos de muros gruesos, espejos y electrodomésticos. En viviendas de varios pisos, sitúalo en el nivel intermedio. Evita rincones y muebles cerrados. Un espacio abierto reparte mejor la señal.
2,4 GHz o 5 GHz: cuándo usar cada banda
La banda de 2,4 GHz llega más lejos y atraviesa mejor obstáculos, pero sufre más interferencias. La de 5 GHz ofrece mayor velocidad a corta distancia. Para dispositivos fijos cercanos al router, prioriza 5 GHz. Para sensores o aparatos en estancias alejadas, 2,4 GHz resulta más estable.
Señales de que alguien está usando tu red
- Cortes o latencia elevada a horas fijas, como tardes y noches.
- Notificaciones de inicio de sesión en servicios cuando tú no estás conectado.
- El consumo de datos del operador crece sin que hayas cambiado hábitos.
- El router se calienta o mantiene actividad incluso de madrugada.
Preguntas prácticas que la gente se hace
¿Puedo ver qué hace el intruso? No. Puedes ver que está conectado y cuánto tráfico genera, pero no el contenido. ¿Sirve reiniciar el router? Un reinicio corta conexiones vigentes, pero no soluciona la causa si la contraseña sigue débil. ¿Cambio el canal del WiFi? Ayuda a mejorar velocidad cuando hay interferencias, aunque no evita accesos no autorizados.
Riesgos y por qué conviene actuar
Quien se cuelga a tu WiFi usa tu IP pública. Si realiza descargas ilícitas o intenta fraudes, las alertas de los servicios se dirigirán a tu línea. También puede interceptar tráfico no cifrado en dispositivos antiguos. Cortar el acceso protege tu conexión, tu privacidad y tu reputación digital.
Lista de comprobaciones mensuales
- Revisa “Dispositivos conectados” y etiqueta cada equipo que reconozcas.
- Actualiza firmware y apps del ecosistema doméstico.
- Comprueba que WPA2/WPA3 sigue activo y que WPS continúa desactivado.
- Gira la contraseña del WiFi cada 3–6 meses y comparte la red de invitados cuando vengan visitas.
- Analiza el consumo del operador y busca picos anómalos.
Consejos extra para redes con muchos dispositivos
Si usas teletrabajo, videollamadas o juegos en línea, separa equipos críticos en la banda de 5 GHz y deja la de 2,4 GHz para IoT. Activa calidad de servicio (QoS) si tu router la ofrece para priorizar voz y vídeo. Considera un sistema mesh si tu vivienda es grande o con varias plantas.
Para familias con adolescentes, limita el acceso con controles parentales y horarios; no solo ahorrarás ancho de banda, también evitarás sorpresas. Y si compartes con vecinos, acuerda usar la red de invitados y renovar la clave mensualmente. Con estas pautas, la red permanece ágil y tú recuperas el control total de tu WiFi.