Turistas españolas y tú podríais caer: ¿pagarías 72 euros por 9 frutas en el mercado de Funchal?

Un paseo por un mercado histórico puede terminar con carcajadas nerviosas, una cuenta inesperada y preguntas que cualquiera se haría viajando.
En Madeira, un vídeo viral ha reabierto el debate sobre los precios en zonas turísticas después de una compra de frutas que terminó en una cifra difícil de digerir.
Qué ocurrió en el mercado
Un grupo de amigas españolas visitaba el célebre Mercado dos Lavradores, en Funchal, con una idea sencilla: preparar una macedonia para el apartamento. En una parada rápida eligieron piezas variadas, incluyendo distintas variedades de plátano para comparar sabores. El resultado del ticket sorprendió a todas: 72 euros por un surtido pequeño.
72 euros por una mazorca, cuatro dátiles, dos mangos y varios plátanos. La escena se volvió viral y encendió las alarmas de muchos viajeros.
Según su propio relato, la elección fue modesta: una mazorca, cuatro dátiles, dos mangos y unos cuantos plátanos. La cuenta, sin embargo, multiplicó lo esperado. Entre la incredulidad y la risa nerviosa, pagaron y más tarde compartieron la experiencia en redes, donde decenas de usuarios contaron situaciones parecidas en mercados muy concurridos.
Un icono de Madeira con precios dispares
El Mercado dos Lavradores se inauguró en 1940 y sigue siendo uno de los espacios más fotogénicos de la isla, famoso por sus paneles de azulejos y sus puestos de frutas tropicales. A la vez, se ha convertido en una atracción turística con críticas recurrentes por la falta de transparencia de precios en algunos mostradores.
Aún acuden vecinos a comprar, sobre todo a primera hora, pero muchos viajeros denuncian tarifas infladas, pagos por degustaciones no solicitadas o ventas por gramos que terminan siendo más caras que un precio estándar por kilo. También hay puestos que trabajan con precios razonables y carteles claros. La diferencia está, muchas veces, en preguntar, comparar y no dejar que corten o preparen la fruta sin confirmar el coste final.
Antes de que el vendedor pese o corte la fruta, pide siempre el precio por kilo y el total estimado. Evita sorpresas en la caja.
Por qué pasan estas situaciones
- Desfase de expectativas: el visitante calcula mentalmente precios “de supermercado” y olvida que en zonas turísticas los márgenes suben.
- Señalización confusa: carteles pequeños, faltantes o precios por 100 gramos en lugar de por kilo.
- Variedades exóticas: frutas poco comunes con coste real más alto, mezcladas con otras de precio estándar.
- Degustaciones y cortes: lo que parece un gesto comercial puede cobrarse después como producto preparado.
Cómo evitar pagar de más en mercados turísticos
Un paseo por un mercado puede ser una delicia si controlas el gasto. Estos pasos ayudan a mantener la compra bajo control.
- Pide precio por kilo (€/kg) y por pieza antes de elegir. Si te hablan de precio por 100 gramos, calcula el equivalente por kilo.
- Exige ver el peso en la balanza y confirma el total antes de que corten o preparen la fruta.
- Evita las degustaciones no solicitadas. Si te ofrecen probar, pregunta si tiene coste y cuánto.
- Compara dos o tres puestos. En un mismo mercado puede haber diferencias notables.
- Paga con tarjeta cuando sea posible; añade una capa de trazabilidad y te permitirá reclamar con el justificante.
- Fotografía el cartel de precios si detectas irregularidades; ese detalle refuerza cualquier reclamación.
Tus derechos como comprador en Portugal
Portugal exige precios visibles y desglosados. Tienes derecho a un justificante con detalle de cantidades y precios. Si algo no cuadra:
- Pide el Livro de Reclamações (libro de reclamaciones). Todo comercio debe facilitarlo, también en formato electrónico.
- Guarda ticket, fotos de precios y, si existen, imágenes del pesaje.
- Contacta con la autoridad de control (ASAE) si la incidencia no se resuelve en el acto.
En Portugal, el Livro de Reclamações es obligatorio. Solicitarlo suele desbloquear conflictos y frena prácticas abusivas.
¿Cuánto debería costar? Una referencia rápida
Los importes varían por temporada, calidad y zona. Aun así, estos rangos sirven como referencia habitual en comercios locales fuera de áreas muy turísticas de Madeira.
|Producto
|Rango habitual local
|Señales de alerta
|Mango (unidad)
|2–4 €
|Más de 6 € por pieza común sin indicación de variedad premium
|Plátano de Madeira (kg)
|1,5–3,5 €/kg
|Precios por 100 g que equivalen a más de 6 €/kg sin justificación
|Dátil (unidad)
|0,20–0,60 €
|Cobro por “degustación” o bandejas con precio poco claro
|Mazorca de maíz (unidad)
|0,80–2 €
|Más de 3 € sin preparación ni cocción
Con estos rangos, una compra similar a la del caso viral debería rondar cifras muy inferiores a 72 euros. Si el vendedor te ofrece fruta cortada o degustaciones, pide siempre el precio final antes de aceptar.
Las redes sociales como altavoz
La publicación que relató la compra se propagó con rapidez en TikTok. La mezcla de sorpresa, humor y el listado exacto de productos conectó con miles de usuarios. Este tipo de vídeos cumple una doble función: advierte a futuros visitantes y presiona a los comercios para cuidar prácticas y señalización. No todos los puestos actúan igual, y muchos vendedores trabajan con precios razonables y trato amable, algo que conviene recordar para no estigmatizar espacios históricos.
Qué hacer si ya te ha pasado
- Regresa al puesto con el ticket y pide aclaraciones con calma. A veces hay errores de tecleo.
- Solicita el precio desglosado por kilo y por pieza para verificar cada línea.
- Si no hay acuerdo, pide el Livro de Reclamações y anota el número de puesto.
- Reporta a la ASAE con fotos y justificantes si sospechas prácticas abusivas.
Alternativas para comprar bien en Madeira
Quien busque fruta tropical a precio ajustado puede optar por supermercados locales, cooperativas agrícolas o mercados de barrio menos concurridos. Fuera del radio más turístico de Funchal aparecen los mismos productos con menos colas y carteles más claros. Otra opción pasa por pedir precio cerrado por bandejas o cestas antes de que el vendedor manipule el género.
Planifica la compra a primera hora, cuando hay más stock y margen para comparar. Si quieres probar varias variedades de plátano, valora comprar pocas unidades en cada puesto y anotar precios. Y no olvides llevar bolsa y una idea de mercado: apuntar los importes típicos en el móvil te ahorra dinero y discusiones.
Una oportunidad para aprender a comprar viajando
Viajar implica ajustar expectativas. En mercados con fuerte componente turístico, el precio por kilo puede dispararse sin una señalización clara. Dominar tres gestos sencillos —preguntar, pesar y confirmar el total antes de cortar— protege el bolsillo y reduce malentendidos. Si te ofrecen probar, pregunta si se cobra; si el precio va por 100 gramos, convierte mentalmente a kilo; si el cartel no se entiende, pide otro.
Si te interesa profundizar, observa la temporalidad: el precio de mango, maracuyá o guayaba fluctúa según cosecha. Y, si quieres aproximar costes, compara con el supermercado del barrio. La diferencia existe, pero cuando supera con creces lo razonable, la herramienta correcta es la información y, llegado el caso, el Livro de Reclamações. Así, el recuerdo del mercado será la fruta… y no la factura.