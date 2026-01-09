Vivo a dos calles del mar» : ¿estás en la zona roja? las ciudades que podrían desaparecer en 2100

Los mapas cambian, las fronteras se vuelven borrosas y las mareas ya no respetan estaciones, mareógrafos ni calendarios.
El aumento del nivel del mar acelera silencioso. Las grandes urbes costeras ya toman decisiones difíciles. Las mareas altas invaden barrios, los seguros suben y las tormentas empujan más agua hacia calles y túneles. La pregunta que gana peso es simple y directa: ¿cuánto margen queda antes de que el agua dicte el mapa?
Las urbes en la línea de agua
En el siglo XX, los océanos subieron entre 1,6 y 1,9 milímetros por año. Desde entonces, la tendencia se acelera. Con ese telón de fondo, el mapa interactivo de Climate Central identifica zonas que podrían quedar total o parcialmente bajo el agua durante este siglo. El foco no recae solo en islas remotas: también afecta a capitales económicas, polos turísticos y puertos estratégicos.
Según estimaciones de Climate Central, lugares emblemáticos como la Estatua de la Libertad, la Torre de Londres, la Plaza de San Marcos o La Sirenita de Copenhague figuran entre los puntos vulnerables si las tendencias actuales no cambian.
La lista de ciudades señaladas incluye megalópolis asiáticas, metrópolis americanas y enclaves europeos con siglos de historia. Aparecen, entre otras:
- En Asia: Tokyo, Osaka, Mumbai, Kolkata, Bangkok, Jakarta, Ho Chi Minh, Macau.
- En América: Nueva York, Miami, San Francisco, Boston, Nueva Orleans, Vancouver, Cancún, Key West, Charleston, Honolulú, Long Beach, Savannah, Punta Cana, Nassau.
- En Europa y Oriente Medio: Londres, Lisboa, Venecia, Copenhague, Amsterdam, Dubái, Abu Dhabi, Estambul, Dublín.
- En África y Oceanía: Alejandría, Sídney, Malé y atolones de Maldivas.
Varios de estos núcleos ya sufren inundaciones recurrentes en mareas vivas y lluvias intensas. Nueva York afronta episodios cada año con cortes de transporte. En Maldivas, decenas de islas registran anegamientos frecuentes y su ventana de habitabilidad se estrecha.
Qué las empuja hacia el borde
El riesgo no nace de una sola causa. Suma procesos distintos que se refuerzan:
- Calentamiento del océano: el agua se dilata al calentarse y eleva la línea de costa.
- Deshielo de glaciares y capas polares: añade volumen nuevo a los mares.
- Subsidencia: muchas ciudades costeras se hunden por extracción de aguas subterráneas y peso de edificios.
- Pérdida de barreras naturales: manglares, marismas y dunas retroceden por urbanización y erosión.
- Tormentas más intensas: vientos más dañinos y lluvias más copiosas impulsan marejadas y desbordamientos.
El papel de la subsidencia urbana
La tierra también se mueve. En Jakarta, Bangkok o zonas de Ciudad de México se detectan descensos del terreno por bombeo de acuíferos y compactación de sedimentos deltas. Cuando el suelo baja y el mar sube, el nivel relativo se dispara. El resultado se ve en canalizaciones que dejan de drenar, pavimentos agrietados y barrios que ya requieren bombas permanentes.
No basta con levantar muros: si el terreno se hunde, el agua encuentra un camino. La gestión del agua subterránea resulta tan decisiva como cualquier dique.
Planes que ya se ejecutan
Las ciudades prueban soluciones combinadas. Algunas apuestan por defensas duras, otras por dar espacio al agua y otras preparan la retirada planificada en sectores críticos. La mezcla de medidas marca la diferencia.
|Ciudad
|Riesgo principal
|Medida destacada
|Nueva York
|Inundaciones por marejada y lluvias intensas
|Muros costeros, parques-esponja, compuertas y bombas
|Venecia
|Mareas altas recurrentes
|Barreras móviles y elevación de pasarelas
|Londres
|Marejada del estuario
|Barrera del Támesis y adaptación fluvial
|Miami
|Infiltración por roca kárstica
|Elevación de calles, bombas y drenajes
|Jakarta
|Subsidencia y marea
|Control del acuífero y nuevas defensas
|Malé
|Oleaje y cota baja
|Muros perimetrales y rellenos selectivos
Estas obras ganan tiempo, protegen infraestructuras y reducen daños. Pero ninguna soluciona por sí sola el ascenso del mar. Las urbes necesitan combinar ingeniería con soluciones basadas en la naturaleza: restaurar manglares, reabrir marismas, devolver espacio a ríos y playas. También conviene ordenar el territorio con criterios de riesgo y no solo de rentabilidad inmediata.
Cómo saber si tu casa está en riesgo
Si vives cerca del litoral o en una ría, puedes ubicar tu vivienda y tu trabajo respecto a cotas, drenajes y rutas de evacuación. Estos pasos ayudan:
- Consulta mapas locales de inundación por marea y lluvia. Localiza tus puntos bajos y vías de salida.
- Pregunta por las cotas de planta baja y garaje. Comprueba si hay válvulas antirretorno.
- Revisa el seguro de hogar y comercio: coberturas por agua salada, periodos de carencia y franquicias.
- Eleva equipos críticos: cuadros eléctricos, servidores, bombas de calor y generadores.
- Participa en simulacros y guarda un kit de 72 horas con agua, medicación y documentación.
Una decisión informada reduce pérdidas. Identifica tu exposición, mejora tu drenaje y planifica rutas seguras antes de la temporada de temporales.
Ciudades que miran el siglo xxi con otra lógica
Varios ayuntamientos ya diseñan barrios que absorben agua y la conducen sin colapsar. Los parques-esponja almacenan lluvia en lagunas, jardines de lluvia y pavimentos permeables. Las cubiertas verdes reducen escorrentías. Los planes de vivienda evitan renovar licencias en zonas que se anegan cada año. Cuando el traslado resulta inevitable, los municipios pactan compensaciones y calendarios para evitar abandonos improvisados.
Lo que dicen los datos y lo que puedes esperar
El mar no sube igual en todas partes. La circulación oceánica, la gravedad de las grandes masas de hielo y la dinámica de cada costa generan mosaicos de elevación distinta. Por eso una ciudad puede registrar varios centímetros más que otra situada a poca distancia. El riesgo real combina agua, viento y topografía urbana.
Los últimos episodios de lluvias extremas han mostrado una señal clara: la concurrencia de marea alta y aguaceros intensos multiplica los daños. Si tu barrio se asienta en una cubeta sin salida, las bombas pueden quedar cortas. Si tu ciudad tiene subsuelo poroso, el mar puede entrar desde abajo y anegar sótanos sin desbordar por arriba. Identificar ese detalle técnico te ahorra sorpresas.
Información útil para ampliar el foco
- Simula un escenario local sumando marea astronómica, marejada y lluvia. Esa suma explica por qué un evento “moderado” se vuelve dañino.
- Valora beneficios de soluciones naturales: manglares y marismas atenúan oleaje, filtran sedimentos y rebajan costos de mantenimiento.
- Si planeas comprar, pregunta por historial de inundaciones, altura de forjados y red de desagüe. Negocia precio y obras previas.
- Para negocios, revisa cadenas de suministro, almacenes en cota baja y contratos de energía. Un plan de continuidad marca la diferencia.
El mensaje no es rendirse al agua, sino ganar margen con decisiones concretas. Reducir emisiones frena el problema de fondo. Adaptar barrios, proteger humedales y ordenar dónde y cómo construimos recorta el riesgo. El mar ya llama a la puerta de muchas ciudades. Cuanto antes movamos ficha, más opciones habrá de seguir viviendo junto a él sin pagar un precio desmedido.