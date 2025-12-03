¿Y ahora cómo viajo?» : el giro en Reino Unido que complica a los españoles desde 2026 de golpe

Reservas hechas, maletas listas y una nueva pantalla en tu móvil: sin un permiso previo, ya no basta con presentarse en la puerta.
El próximo año marcará un antes y un después para quienes planeen saltar al otro lado del Canal. La experiencia de volar a **Reino Unido** cambia de reglas y, con ella, cambian también las rutinas del viajero español: planificación, trámites digitales y más control antes de subir al avión.
Qué cambia para los españoles y desde cuándo
A partir del 25 de febrero de 2026, los ciudadanos españoles y, en general, los europeos que viajen sin visado para estancias cortas necesitarán una Autorización Electrónica de Viaje (ETA) antes de salir hacia **Reino Unido**. Sin este permiso aprobado y vinculado al pasaporte, las aerolíneas denegarán el embarque.
La ETA será obligatoria desde el 25 de febrero de 2026, costará 16 libras y se vinculará de forma digital al pasaporte.
Quién necesita la ETA y quién no
La exigencia alcanza a viajes de corta duración: turismo, negocios, visitas familiares, eventos y estudios breves, así como a quienes hagan tránsito y deban pasar el control fronterizo (transit landside). Quedan exentos los británicos, los irlandeses, los residentes legales en Reino Unido (estatus pre-settled, settled o ILR) y los pasajeros en tránsito airside que no cruzan frontera.
Obtener la ETA no garantiza la entrada: el control fronterizo mantiene la última palabra.
Cómo se solicita y cuánto cuesta
El trámite será totalmente digital, vía app oficial o web gubernamental. El proceso pide escanear el documento, capturar el rostro con la cámara del dispositivo, aportar datos personales y pagar la tasa de 16 libras. La resolución suele llegar en minutos, aunque puede tardar hasta tres días laborables.
Tiempos, vigencia y trucos para no fallar
- Inicia la solicitud al menos tres días hábiles antes del vuelo.
- Verifica que el pasaporte tenga suficiente validez y coincida con el que usarás al viajar.
- Prepara una foto reciente y comprueba la iluminación al capturar la imagen facial.
- Revisa el correo de confirmación y guarda el número de referencia de la ETA.
- Comprueba siempre tu estado antes de hacer el check-in: la autorización se asocia al pasaporte, no se imprime.
Según la guía del Home Office, la ETA suele tener vigencia de dos años o hasta que caduque el pasaporte, lo que ocurra antes, y permite múltiples entradas por estancias cortas. Si renuevas el pasaporte, necesitarás una nueva autorización.
Lo que puedes hacer con una ETA y lo que queda fuera
La ETA habilita visitas de hasta seis meses para fines turísticos, familiares, profesionales ligeros y cursos breves. También permite determinadas actividades remuneradas muy concretas (artistas, deportistas, conferenciantes o abogados, dentro de los supuestos permitidos), y cubre el tránsito cuando debes pasar por control fronterizo. Si dispones del permiso Creative Worker con concesión temporal, podrás realizar actuaciones específicas durante un periodo limitado.
|Qué puedes hacer
|Qué no puedes hacer
|Turismo, visitas a familiares y amigos, reuniones de negocios
|Trabajar como empleado o autónomo fuera de las excepciones previstas
|Estudios breves y cursos cortos
|Estancias superiores a seis meses sin el visado correspondiente
|Actividades remuneradas permitidas de artistas, músicos, deportistas, conferenciantes o abogados
|Acceder a fondos públicos o beneficios sociales
|Hacer tránsito pasando por control fronterizo
|Casarte o registrar pareja civil sin el visado específico de Visitante para Matrimonio
Doble nacionalidad, residentes y tránsito: puntos delicados
Quienes tengan doble nacionalidad con pasaporte británico deben usar ese documento al entrar en el país. De lo contrario, pueden encontrar problemas en el embarque si el sistema detecta que no viajan con el pasaporte adecuado. Los residentes legales con estatus pre-settled, settled o ILR no necesitan ETA, pero conviene mantener actualizada la cuenta UKVI con el pasaporte que emplearán al viajar.
Para el tránsito, la regla es clara: si no cruzas frontera (airside), no necesitas ETA; si debes recoger equipaje, cambiar de aeropuerto o pasar por control (landside), sí.
Si cambias de pasaporte tras obtener la ETA, la autorización ya no coincidirá. Solicítala de nuevo y evita el rechazo en la puerta de embarque.
Por qué Reino Unido implanta este sistema y qué viene después
La ETA forma parte de una modernización del control migratorio. **Reino Unido** busca filtrar riesgos con antelación, reducir colas y dar a las aerolíneas más información antes de aceptar pasajeros. La autorización digital simplifica verificaciones en origen y disminuye errores en frontera.
Relación con ETIAS europeo y con el pasaporte
La ETA comparte filosofía con el ETIAS que la Unión Europea lanzará para países exentos de visado. Cambia la inercia: los viajes sin visado incorporan un filtro previo, pagado y digital. El pasaporte sigue siendo el documento central, pero la autorización previa acorta el margen de improvisación.
Consejos prácticos para tu próximo viaje y casos reales
Planifica con margen. Si viajas en puentes, festividades o vacaciones escolares, muchos españoles tramitarán a la vez su ETA. Si el sistema requiere revisión extra, ese retraso puede frustrar reservas no reembolsables. Solicítala antes de comprar billetes si no dependes de una fecha concreta, o compra tarifas que permitan cambios.
Familias con menores: revisa que los pasaportes de los niños estén en vigor. La captura facial puede complicarse con peques; busca buena luz y un fondo neutro. Si el sistema falla, reintenta con otro dispositivo. Guarda los correos de confirmación de todos los integrantes del grupo.
Viajes de trabajo: determina si tu agenda encaja en actividades permitidas por la ETA o si necesitas un visado específico. Un taller técnico, una instalación in situ o una prestación de servicios prolongada pueden requerir otra ruta migratoria. Evitarás contratiempos en frontera y cambios de última hora.
Artistas y deportistas: el encaje del permiso Creative Worker permite honorarios por actuaciones concretas y temporales. Reúne contratos, invitaciones y pruebas de actividad. Esa documentación no siempre se pide, pero te da respaldo si te la solicitan en el control.
Checklist final para no perder el vuelo
- Fecha clave: 25 de febrero de 2026. Desde entonces, sin ETA no hay embarque.
- Precio: 16 libras por solicitante. Prepárate para pagos múltiples si viajas en grupo.
- Documentación: pasaporte en vigor, foto reciente y dispositivo con cámara.
- Tiempos: resolución rápida en general, pero prevé hasta 3 días laborables.
- Excepciones: británicos, irlandeses y residentes con estatus válido no la necesitan.
- Transporte: la aerolínea verifica la autorización antes de emitir la tarjeta de embarque.
Si dudas entre diferentes rutas, simula tu itinerario: ¿hay tránsito landside en tu escala? ¿Necesitas recoger equipaje y cambiar de terminal? Un pequeño ajuste de vuelos puede ahorrarte el trámite. Y recuerda: si renuevas el pasaporte, la ETA deja de coincidir; tramítala de nuevo para evitar sorpresas en el mostrador.
2 thoughts on “¿Y ahora cómo viajo?» : el giro en Reino Unido que complica a los españoles desde 2026 de golpe”
16 £ pour une simple autorisation numérique ? Et si je ne fais que transiter landside entre deux aéroports, c’est aussi obligatoir ?
Merci pour l’info ! Je note: demander l’ETA au moins 3 jours ouvrés et vérifier que l’autorisation est bien liée au même passeport.