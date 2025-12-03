¿Y ahora dónde veré mis series?» : la TDT te mueve los canales en 2026 y te toca resintonizar

Tu tele seguirá encendida, pero el orden de tu mando ya no será el de siempre. Un cambio discreto te afectará desde el primer día del año.
Sin estridencias, el mapa de la TDT vuelve a moverse y te pedirá una pequeña acción para no perderte nada. A partir de enero, un canal muy visto se despide y otro toma su sitio con una propuesta nueva centrada en ficción.
Qué va a cambiar en la TDT desde enero de 2026
El 31 de diciembre de 2025 se apaga Paramount Network en abierto. Justo después, el 1 de enero de 2026, entra en su hueco el segundo canal nacional de Squirrel Media. La compañía ha comunicado el lanzamiento en la CNMV, enmarcándolo en una apuesta por contenidos de ficción y distribución gratuita en todo el país.
El nuevo canal de Squirrel Media será en abierto, con películas y series seleccionadas, y ocupará la frecuencia de Paramount Network desde el 1 de enero de 2026.
Según la empresa, la nueva señal ofrecerá títulos variados y cuidará la rotación para atraer a públicos distintos a lo largo del día. El objetivo: reforzar su vertical de Network y monetizar su catálogo propio con más ventanas de emisión.
Qué significa para ti y tu mando a distancia
Dónde estará el nuevo canal
La ubicación será la misma que ahora usa Paramount Network. En la mayoría de televisores, el cambio será automático al producirse el relevo de señal. Si no aparece, bastará con una resintonización rápida para que el nuevo canal quede disponible y ordenado.
Si no ves la nueva señal, realiza una resintonización: tu tele la captará y la colocará en la lista.
Cómo resintonizar paso a paso
- Abre el menú de tu televisor y entra en Ajustes o Configuración.
- Selecciona Sintonización o Canales y elige Búsqueda automática.
- Acepta borrar la lista anterior si el televisor lo pide. No afecta a tus apps.
- Espera a que termine; guarda los resultados cuando finalice.
- Ordena los canales si tu tele no respeta el orden LCN por defecto.
Quién está detrás del movimiento
La expansión llega a través de Net TV, sociedad participada en un 75% por Squirrel Media, que gestiona dos servicios de difusión en abierto y cuya licencia de TDT fue renovada hasta 2040. El nuevo canal se suma al primero que la compañía lanzó este año en la plaza que dejó Disney Channel.
Net TV, controlada mayoritariamente por Squirrel Media, operará la nueva señal con licencia de TDT vigente hasta 2040.
La estrategia corporativa pasa por ampliar presencia en la TDT y distribuir el canal también en las principales plataformas de televisión, aumentando alcance y cobertura. El enfoque editorial será la ficción: cine y series con curaduría para combinar novedad y fondo de catálogo.
Contexto reciente de la TDT en España
En 2024, la TDT española culminó la transición a emisiones en HD. Ese salto técnico trajo mejores calidades y reorganizaciones internas de múltiplex y diales. Paralelamente, el consumo ha girado hacia plataformas bajo demanda, pero la TDT sigue siendo el esqueleto de la televisión en abierto, con 25 canales de ámbito estatal y las autonómicas.
Los últimos años han tenido movimiento: salida de Disney Channel del abierto en 2025, reordenaciones por calidad HD y la llegada del primer canal de Squirrel Media. El relevo de Paramount Network por una nueva señal confirma la tendencia: menos marcas históricas y más operadores que cruzan catálogo propio con ventanas en abierto.
Fechas y puntos clave
|31 de diciembre de 2025
|Fin de emisiones de Paramount Network en abierto.
|1 de enero de 2026
|Lanzamiento del segundo canal nacional de Squirrel Media en la misma frecuencia.
|Enero 2026
|Distribución también en plataformas de televisión para ampliar alcance.
|Hasta 2040
|Vigencia de la licencia de TDT gestionada por Net TV.
Preguntas prácticas que te harás en casa
- ¿Necesito un aparato nuevo? Si tu tele es HD y ya sintoniza la TDT, no. En teles antiguas, un decodificador TDT HD solucionará la recepción.
- ¿Habrá costes en comunidades? Si la frecuencia se mantiene, no deberían requerirse ajustes de antena. Un técnico solo sería necesario si tu cabecera filtra esa frecuencia concreta.
- ¿Se perderán grabaciones? No. La lista de grabaciones permanece. Es posible que tengas que reasignar el nuevo canal en tu programador.
- ¿Qué pasa con el orden? Algunos televisores no respetan el orden LCN. Tras la resintonización, ordena a mano o usa la función de orden automático del fabricante.
- ¿Se verá en 4K? La emisión general sigue en HD. Las pruebas 4K en abierto continúan siendo puntuales y limitadas.
Qué ofrecerá el nuevo canal y por qué te puede interesar
La promesa es clara: películas y series en rotación, ventanas temáticas por franjas y títulos seleccionados para públicos amplios. Para quienes prefieren el zapping al catálogo infinito de una plataforma, un canal de ficción en abierto ahorra decisiones, mantiene horarios y convierte el prime time en cita. Si convives con menores o mayores, la parrilla programada ayuda a pactar momentos de visionado sin abrir apps.
Además, la presencia en plataformas permitirá integrar el canal en guías unificadas. Si usas el decodificador del operador, lo verás junto al resto sin cambiar de fuente en la tele. Para hogares con conexiones inestables, la TDT ofrece estabilidad y calidad constante en HD, sin depender del ancho de banda doméstico.
Consejos para no perderte nada el primer día
- Haz la resintonización el 1 de enero si no aparece el nuevo canal tras el apagado de Paramount Network.
- Guarda tu lista de favoritos y vuelve a asignarlos cuando el canal esté disponible.
- Comprueba la versión de software de tu televisor; una actualización mejora la gestión de canales y el orden LCN.
- Si vives en comunidad con cabecera programable, pide al administrador que verifique que la frecuencia no está filtrada.
Más allá del cambio: cómo sacar partido a la TDT que ya tienes
La mayoría de televisores permiten crear listas personalizadas. Agrupa por géneros: información, deporte, cine y autonómicas. Así reduces el zapping y pasas a navegación inteligente. Activa la guía EPG de 7 días para programar grabaciones en USB y no depender del horario. Si tu tele lo permite, activa el control parental para bloquear franja nocturna o contenido por edad.
Si alojas tu antena en interiores, revisa el cableado. Un coaxial viejo introduce ruido y pixelaciones, especialmente en canales en HD. Sustituirlo por uno apantallado y revisar conectores en T y derivadores evita pérdidas de señal. Un pequeño ajuste en casa puede marcar la diferencia justo cuando más cambian las frecuencias.
El relevo de Paramount Network por el segundo canal de Squirrel Media no requiere cambiar de tele ni de antena: basta con una resintonización.
Para quienes compaginan streaming y abierto, una recomendación sencilla: añade el nuevo canal a tu primera decena de diales. En esas posiciones decides qué ver en segundos. Y si quieres comparar catálogos, toma nota de los pases de cine en abierto; a menudo coinciden con ventanas de pago, y ahí es donde una parrilla gratuita bien programada te ahorra suscripciones durante meses.
