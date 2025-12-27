¿Y ahora qué vemos en la TDT?» : el giro del 1 de enero que te cambia la tele en 2026 y tu casa

El mando no tendrá el mismo orden, y la oferta nocturna podría sorprenderte en el arranque del nuevo año.
Mientras medio país mira al calendario, la TDT prepara un movimiento que afectará a millones de hogares y a tus rutinas de sofá.
Qué cambia el 1 de enero y por qué te afecta
El 1 de enero de 2026 debutará un nuevo canal en abierto con cobertura nacional. Nace para ocupar el hueco que deja Paramount Network tras su salida de la TDT el 31 de diciembre de 2025. La señal correrá a cargo de Squirrel Media a través de su operador Net TV, que controla dos licencias nacionales renovadas hasta 2040.
Un nuevo canal gratuito, nacional y centrado en ficción sustituirá a Paramount Network desde el 1 de enero de 2026.
Si ves la TDT por antena, el cambio te alcanza directamente. La señal ocupará un espacio ya disponible en el múltiplex de Net TV, por lo que tu televisor podría actualizar la parrilla de forma automática. Si no aparece, bastará con una sintonización rápida para localizar la nueva cadena.
Quién está detrás del movimiento
Squirrel Media es un grupo tecnológico y audiovisual con presencia en contenidos, publicidad, medios y servicios de telecomunicaciones. Controla Net TV (tercer operador privado en España) y gestiona marcas como Bom Cine, Squirrel TV, Nautical Channel o Class TV Moda. Además, posee un amplio catálogo audiovisual a través de filiales como Vértice Cine y BF Distribution.
Net TV tiene su licencia de TDT vigente hasta 2040, lo que garantiza continuidad y margen para estabilizar la oferta.
La nueva cadena explotará ese catálogo propio y adquirido para asegurar un flujo estable de películas y series, con una promesa clara: diversidad de géneros y una señal gratuita accesible a todos los hogares.
Qué pasará con Paramount Network y quién hereda a su audiencia
La retirada de Paramount Network cierra una etapa en la TDT marcada por cine y ficción reconocibles para el público generalista. La nueva marca de Squirrel aspira a absorber ese público, especialmente el que busca drama, acción, thriller y clásicos.
- Películas de varios géneros, desde el cine clásico al thriller contemporáneo.
- Series internacionales procedentes del fondo propio o acuerdos de adquisición.
- Ficción para distintos tramos horarios, con vocación generalista.
- Acceso gratuito por TDT y distribución en plataformas de pago en España.
Squirrel ya tiene rodaje con cine en su señal actual: emite varias películas al día y conoce el comportamiento de audiencia en ventanas nocturnas y fines de semana. El reto ahora es consolidar identidad y continuidad para fidelizar a los espectadores huérfanos de Paramount.
Audiencias y competencia: dónde se jugará el partido
La competencia se intensificará en la franja de canales minoritarios, donde conviven propuestas como Teledeporte, Real Madrid TV o Clan. El actual canal de Squirrel ha tenido emisiones por debajo de los 100.000 espectadores de media en días laborables, lo que dibuja un punto de partida exigente.
La clave será una curaduría agresiva de estrenos, ciclos temáticos y ventanas familiares para crecer en recuerdo de marca.
En este escenario, el catálogo propio suma. Permite ajustar parrillas con rapidez, programar maratones y reordenar géneros según consumo real. La ventana de estreno del 1 de enero ofrece una rampa mediática ideal si llega acompañada de campañas en plataformas y televisión conectada.
Cómo te impacta en casa: ajustes, sintonización y ventajas
Para la mayoría de teles, el cambio será transparente. Si tu equipo no actualiza la parrilla automáticamente, realiza una búsqueda de canales desde el menú.
Guía rápida de sintonización
- Abre el menú y entra en ajustes de sintonización.
- Selecciona búsqueda automática de canales TDT.
- Guarda la nueva lista y reordena si lo deseas.
- En televisores antiguos, usa un decodificador TDT externo y repite el proceso.
Ventajas para ti: más ficción gratuita, ciclos de cine reconocibles y una parrilla que promete variedad sin pagar cuotas adicionales. Si tienes plataforma de pago, la nueva señal también se integrará en los principales operadores, simplificando el acceso desde el mismo mando.
Fechas clave y contexto regulatorio
|Fecha
|Hito
|31/12/2025
|Salida de Paramount Network de la TDT.
|01/01/2026
|Arranque del nuevo canal nacional en abierto de Squirrel.
|11/06/2025
|Entrada en vigor de la renovación de licencia de Net TV hasta 2040.
Qué esperar de la programación del estreno
La información oficial evita confirmar títulos, pero adelanta una línea de máximo atractivo basada en películas y series de catálogo con rotación frecuente. Es razonable prever una primera semana con ciclos temáticos sencillos de identificar en guía electrónica: acción en prime time, comedia familiar en la tarde del fin de semana y clásicos en la madrugada.
Para diferenciarse, el nuevo canal puede explotar ventanas cortas con estrenos de derechos ya amortizados, potenciar cine de catálogo remasterizado y maridar series con franquicias cinematográficas. La coherencia de bloques facilitará el zapeo y la retención.
Claves para no perderte el cambio
Si el canal no aparece el 1 de enero, realiza una búsqueda automática y revisa el orden de tu lista.
- Comprueba si tu tele tiene actualizaciones pendientes y actívalas.
- Guarda el nuevo canal en tus primeros números para localizarlo rápido.
- Activa recordatorios en la guía electrónica para ciclos de cine y series.
- Si usas antena colectiva, verifica que la instalación no tiene filtros obsoletos.
Lo que se juega el sector en 2026
El movimiento de Squirrel llega en un mercado presionado por el streaming y la televisión conectada. La TDT conserva masa crítica en España y sigue siendo el acceso principal para millones de hogares. Un canal de ficción bien curado puede recuperar minutos lineales si combina ciclos reconocibles con horarios predecibles y campañas de recuerdo.
Para la industria, la continuidad de Net TV hasta 2040 permite planificar inversiones, firmar acuerdos de output y revalorizar librerías. Para el espectador, el beneficio inmediato es sencillo: más cine y series gratis desde el primer día del año.
Información útil adicional
Si quieres comprobar la cobertura, revisa la calidad de señal en tu tele durante distintos momentos del día. Las bajadas puntuales suelen deberse a instalaciones envejecidas o repartidores saturados en viviendas con varias teles. Cambiar a un cable coaxial moderno y ajustar conectores suele mejorar la estabilidad.
Una forma práctica de evaluar si la parrilla te encaja: dedica dos semanas a probar bloques fijos (tarde, prime time y late night). Si detectas franjas fuertes en tu rutina, fija el canal en tu lista rápida. Si no te convence, combina su cine con el de las autonómicas; lograrás un menú variado sin pagar suscripciones.