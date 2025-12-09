¿Y ahora quién me carga el móvil?» : el giro inesperado en los aviones que te deja sin power bank

Entre controles, esperas y pantallas, cada detalle cuenta. Una nueva pauta obliga a replantear cómo viajas conectado y qué cargas contigo.
Los vuelos se han vuelto una extensión de la vida digital. Llevas móvil, auriculares, tablet y quizá el portátil. Hasta ayer, una batería externa resolvía cualquier apuro. Ahora, una decisión que ya aplica una gran aerolínea del Golfo cambia las reglas a bordo y te obliga a planificar la energía como si fuera un asiento más.
Qué ha cambiado y a quién afecta
Desde el 1 de octubre, Emirates prohíbe el uso de baterías externas durante el vuelo. La medida apunta a los power banks y, además, veta la carga de dispositivos con la energía del avión. Sí puedes llevar tu batería en cabina, pero no puedes usarla. El objetivo declarado es reducir el riesgo de sobrecalentamiento y incendio en un entorno donde una chispa importa.
Lo permitido: transportar una batería externa de hasta 100 vatios-hora por pasajero, visible y en equipaje de mano. Lo prohibido: usarla en vuelo o cargarla con la corriente del avión.
La aerolínea especifica además dónde guardarla: nada de compartimento superior. Debe ir en el bolsillo del asiento o bajo el asiento delantero, siempre accesible para intervenir rápido si algo se calienta.
Límites y reglas que conviene saber
La base técnica de estas restricciones recae en las baterías de litio. Cuando sufren daño, golpe o defecto de fabricación, pueden entrar en fuga térmica, una reacción en cadena que libera calor y gases. En un avión, el margen para actuar es mínimo y por eso la industria, de forma general, obliga a llevar baterías sueltas en cabina y no en bodega.
Umbrales típicos de la aviación
- Hasta 100 Wh: permitido en cabina sin trámites especiales.
- De 100 a 160 Wh: algunas aerolíneas lo aceptan con autorización previa; otras lo desaconsejan.
- Más de 160 Wh: en general, prohibido en vuelos comerciales.
Emirates permite el transporte hasta 100 Wh, pero añade la prohibición de uso en vuelo. Si viajas con varias compañías en la misma ruta, revisa cada tramo: el estándar de EASA y FAA fija umbrales, pero cada aerolínea puede aplicar medidas adicionales.
Cómo calcular los Wh de tu power bank
Muchas baterías muestran solo los mAh. Para conocer los Wh que valen en aviación, usa una regla sencilla: Wh = (mAh × Voltaje) / 1000. Ejemplo: 20.000 mAh a 3,7 V equivale a 74 Wh. Si tu batería supera el umbral y no figura la capacidad, el personal puede impedir su embarque.
Maletas inteligentes y otros dispositivos con batería
Las maletas inteligentes se permiten si la batería es extraíble y cumples tamaño y peso. En cabina, deben permanecer apagadas y sin cargarse. Si facturas, retira la batería y llévala contigo. Si la batería no se puede extraer, la maleta no vuela.
Regla práctica: batería siempre contigo, extraíble cuando se integra en un objeto, visible en su etiquetado y sin uso durante el vuelo si lo marca la aerolínea.
Qué puedes llevar y qué no, de un vistazo
|Artículo
|¿Dónde va?
|¿Se puede usar en vuelo?
|Límites orientativos
|Power bank
|Cabina (no en bodega)
|Con Emirates, no. En otras, según norma
|Hasta 100 Wh sin trámite
|Portátil / tablet / móvil
|Cabina
|Uso permitido; carga restringida en algunos casos
|Batería integrada
|Maleta inteligente
|Cabina o bodega, batería extraíble
|No se carga en vuelo
|Quitar batería si se factura
|Baterías de repuesto
|Solo cabina
|No se usan en vuelo
|Con bornes protegidos
Por qué ahora: el ángulo de la seguridad
La decisión se enmarca en un aumento de incidentes ligados a sobrecalentamiento. Una batería que entra en fuga térmica puede generar humo, llama y gases que irritan. La cabina dispone de extintores y formación específica, pero reducir el número de dispositivos conectados simplifica la prevención.
Los equipos de cabina prefieren baterías accesibles y localizadas. De ahí la orden de no guardarlas en el compartimento superior. Si ocurre algo, se actúa en segundos.
Qué hacer si tu dispositivo se calienta en pleno vuelo
- Avísale a la tripulación de inmediato. No intentes desmontar la batería.
- Si puedes, apaga el dispositivo y aléjalo de materiales inflamables.
- No lo cubras con mantas. El calor debe disiparse.
- La tripulación usará extintor y, después, enfriará con líquidos para cortar la reacción.
Consejos para volar sin quedarte sin batería
Antes de salir de casa
- Carga al 100% móvil, tablet y portátil. Verifica cables y conectores.
- Actualiza apps y descarga contenido offline para minimizar consumo en vuelo.
- Activa modo ahorro y reduce brillo. Desactiva Bluetooth si no lo usas.
- Comprueba si tu asiento ofrece USB o toma AC y si la aerolínea permite cargar dispositivos.
Durante el vuelo
- Mantén el modo avión y activa WiFi solo si es necesario.
- Cierra apps en segundo plano. Evita juegos y vídeo en directo si vas justo de energía.
- Guarda el power bank en el bolsillo del asiento o bajo el asiento, sin conectarlo si la norma lo prohíbe.
Otros objetos que pueden quedarse en tierra
Más allá de las baterías, recuerda los clásicos: armas, objetos punzantes y material inflamable no entran en cabina. En deporte, artículos contundentes como bates o palos de golf van en bodega. Y los químicos corrosivos o tóxicos quedan fuera del avión. Las listas varían por país y compañía, así que conviene revisar la política del billete y la normativa del aeropuerto de salida.
Si haces escala o vuelas con varias aerolíneas
Un trayecto con compañías distintas puede mezclar criterios. Lo prudente es ajustar tu equipo al estándar más restrictivo del itinerario. Si tu batería ronda los 100 Wh, considera una de capacidad menor para evitar sorpresas. Y conserva el etiquetado visible de la batería: sin datos, el personal puede negarse a transportarla.
Un cambio de hábitos, no el fin de viajar conectado
Este giro no te desconecta, te exige estrategia. Con gestión de consumo, contenido descargado y sistemas de ahorro, un vuelo medio se supera sin enchufes. Para trayectos largos, planifica ventanas de carga en terminales antes del embarque y durante la conexión. Y si vuelas con Emirates, asúmelo: el power bank viaja, pero no trabaja.
Ideas prácticas para 2025
- Elige baterías certificadas con protección contra sobrecarga y con Wh impresos.
- Prefiere modelos de menor voltaje nominal y disipación térmica mejorada.
- Usa fundas rígidas que eviten presiones accidentales en la batería dentro de la mochila.
- En aeropuertos, prioriza zonas de carga supervisadas y evita cables de terceros.
Para aclarar dudas habituales
- ¿Puedo facturar el power bank? No. Las baterías sueltas van en cabina.
- ¿Y si mi batería es de 120 Wh? Algunas aerolíneas la aceptan con permiso previo. Emirates limita a 100 Wh y sin uso.
- ¿La prohibición es universal? No. Es una política de compañía. Otras permiten uso con condiciones.
Si necesitas estimar la autonomía sin carga a bordo, calcula consumo aproximado: un móvil actual ronda 8 a 12 Wh por hora de uso intensivo. Si ves la película descargada con brillo medio y auriculares por cable, reduces la demanda. En un vuelo de tres horas, un teléfono al 100% suele llegar con margen si controlas notificaciones y pantalla.
Queda un punto útil para viajeros frecuentes: valora combinar una batería pequeña bien etiquetada que pase sin fricción y una disciplina de consumo ajustada a tu ruta. Así cumples la norma, evitas contratiempos y sigues llegando con móvil operativo al aterrizar.