¿Y cuando falte luz por la noche?» : lo que te afecta de la megacentral en Orense 2026 y tu factura

La forma en que España guarda su electricidad va a cambiar tu día a día sin que apenas lo notes. Y será pronto.
Una iniciativa en el noroeste peninsular aspira a asegurar energía cuando más falta hace. Promete estabilidad, empleos y menos emisiones, con una obra singular en la cuenca del río Sil.
La provincia candidata y el proyecto en cifras
La propuesta se llama Conso II y mira a Orense (Ourense) como sede. El plan lo impulsa Iberdrola y se apoya en los embalses ya existentes de Bao y Cenza, conectados por un desnivel natural de 690 metros. Ese salto convierte agua en electricidad y electricidad en agua almacenada, según convenga al sistema.
El diseño apunta alto: 1.800 MW de potencia instalada, una bolsa de energía almacenable de 58 millones de kWh y una producción anual estimada de 4.000 GWh. La inversión rondaría los 1.500 millones de euros. La obra podría arrancar en 2025 y prolongarse seis años, con hasta 3.000 empleos durante la construcción.
Conso II aspira a colocarse entre las mayores centrales de bombeo de Europa, comparable a la francesa Grand’Maison y por encima de la española La Muela.
Una parte clave del proyecto es su concepción subterránea. La mayor parte de equipos y galerías quedaría bajo tierra, lo que reduce el impacto visual y protege la instalación frente a episodios meteorológicos extremos. Al reutilizar infraestructuras ya construidas, el planteamiento minimiza obras en superficie y acelera plazos administrativos.
Cómo funcionará el almacenamiento por bombeo
El bombeo reversible es hoy el método más extendido para guardar grandes cantidades de energía. En horas con excedente solar y eólico, la central usa esa electricidad barata para bombear agua al embalse superior. Cuando sube la demanda o baja el viento, el agua desciende y mueve turbinas que generan electricidad de forma inmediata.
El ciclo opera como una batería gigante. No crea energía nueva, la desplaza en el tiempo. Por lo general, el rendimiento se sitúa por debajo del cien por cien, pero aporta una ventaja crítica: flexibilidad para estabilizar la red, evitar vertidos de renovables y cubrir picos sin recurrir a combustibles fósiles.
Más almacenamiento significa menos paradas de parques eólicos y plantas solares, menos gas en picos y precios más estables para el consumidor.
Por qué te afecta aunque no vivas en Galicia
- Precios más previsibles: al aplanar picos de demanda, se reducen episodios de precios disparados en horas punta.
- Menos cortes: la red gana margen de seguridad ante olas de calor, olas de frío o parones eólicos.
- Más renovables integradas: se aprovechan excedentes solares del mediodía en lugar de desperdiciarlos.
- Empleo e industria: 3.000 puestos durante la obra y actividad para proveedores eléctricos, metalmecánicos y de obra civil.
- Huella de carbono menor: menos generación fósil en picos significa menos emisiones acumuladas en el sistema.
- Autoconsumo reforzado: el sistema absorbe picos de producción residencial y empresarial, lo que da estabilidad a las redes locales.
Ventajas ambientales y dudas que habrá que despejar
La solución subterránea recorta el impacto visual y el uso de embalses existentes evita crear nuevas láminas de agua. La ubicación en túneles reduce ruido y footprint en superficie. La obra, no obstante, deberá detallar medidas para caudales ecológicos, fauna acuática, sedimentos y gestión de obras en alta montaña. También contará la coordinación con regímenes de riego y con otros usos del agua.
El rendimiento energético dependerá de la hidrología anual y de cómo se programen los ciclos de bombeo y turbinado. Años más secos exigen planificación fina. A cambio, la central aporta inercia y servicios de regulación de frecuencia muy valorados por el operador del sistema.
Calendario, permisos y quién pagará
El cronograma prevé inicio de obras en 2025, sujeto a declaración de impacto ambiental, concesiones de agua y permisos eléctricos. La financiación combinaría recursos corporativos, posibles bonos verdes y, si procede, instrumentos europeos. La remuneración podría apoyarse en subastas o mercados de capacidad, donde se paga por disponibilidad y servicios al sistema, además de los ingresos del mercado eléctrico.
|Dato
|Valor
|Potencia
|1.800 MW
|Energía almacenable
|58 millones de kWh
|Producción anual
|4.000 GWh
|Empleo en obra
|3.000 puestos
|Inversión estimada
|1.500 millones €
|Desnivel
|690 m
|Plazo de construcción
|6 años
|Inicio previsto
|2025
|Provincia
|Orense
|Embalses
|Bao y Cenza
Qué lugar ocupa en el mapa europeo
Europa acelera el almacenamiento para acompañar el despliegue fotovoltaico y eólico. El bombeo sigue siendo la única tecnología capaz de entregar gigavatios durante horas a costes competitivos. Las baterías ganan peso en respuesta rápida de minutos y en redes locales, y el hidrógeno apunta al respaldo estacional. Conso II cubriría la franja intermedia: varias horas de entrega a gran escala, con arranques casi instantáneos.
La referencia continental es Grand’Maison (Francia), también de 1.800 MW. En España, La Muela ha sido la mayor. Conso II situaría a España en primera línea del almacenamiento europeo, reforzando su papel exportador de energía limpia en momentos de viento y sol altos en la Península.
España gana capacidad para enviar electricidad cuando sobra y guardarla cuando falta. Esa elasticidad ayuda a toda la red europea.
Lo que puede cambiar en tu factura
Más almacenamiento suele traducirse en menos picos de precio y, por tanto, en curvas más suaves a lo largo del día. Quien tenga tarifa con discriminación horaria verá señales más claras: horas valle más estables para cargar un vehículo eléctrico o programar electrodomésticos. Negocios con consumo intensivo podrán planificar mejor sin sobresaltos.
Si el proyecto recibiera pagos por capacidad o servicios de ajuste, estos costes se repartirían entre consumidores y empresas, pero el efecto neto tiende a compensarse con menores precios mayoristas y menos dependencia del gas. La clave está en la eficiencia operativa y en cómo se diseñen los mecanismos regulatorios.
Preguntas frecuentes que conviene tener presentes
- ¿Qué pasa con las sequías? La operación se coordina con gestión hidrológica. Al no crear nuevos embalses, prioriza usos existentes y la energía se almacena moviendo agua entre cotas.
- ¿Se afecta la biodiversidad? El diseño subterráneo y los planes de paso de peces, sedimentos y caudales minimizan impactos. La evaluación ambiental fijará condiciones exigentes.
- ¿Compite con las baterías? Son complementarias. El bombeo cubre horas de respaldo; la batería cubre segundos y minutos, y alivia redes locales.
- ¿Habrá empleo estable después de la obra? Operación y mantenimiento generan puestos cualificados, aunque muchos empleos se concentran en la fase de construcción.
Una guía rápida para entender el bombeo en tu día a día
Piensa en una hucha energética. Durante el mediodía, con mucha solar, se llena. Al atardecer, cuando enciendes luces y cocina, esa hucha devuelve energía. Si tienes autoconsumo, tus excedentes contribuyen a que la red bombee. Si cargas tu vehículo eléctrico de madrugada, te beneficias de la electricidad que se almacenó antes con viento y sol.
Para hogares: vigila tu tarifa. Programa lavadora, termo o acumuladores en horas valle. Para pymes: revisa potencias contratadas y perfiles de carga. Un sistema con más almacenamiento premia a quien desplaza consumos a las horas baratas.