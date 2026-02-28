¿Y mi tarta cuándo?» : si naciste el 29 de febrero, esta es la fecha que te cuenta en 2026

Miles de personas viven con una fecha rara de ver. Entre bromas y papeleo, la duda regresa cada año no bisiesto.
Si naciste un 29 de febrero, 2026 vuelve a dejar tu día fuera del calendario. La pregunta parece sencilla, pero condiciona trámites, contratos y hasta cuándo puedes brindar. ¿Qué fecha te cuenta cuando febrero solo tiene 28 días y qué implicaciones reales tiene?
Qué dice la ley en España
Los nacidos el 29 de febrero figuran así en el Registro Civil. Legalmente, su fecha de nacimiento no cambia. El problema surge cuando el año no es bisiesto y falta ese día en el calendario.
En España, por la interpretación del Código Civil, cuando no existe la fecha exacta en el mes, el cómputo se traslada al día inmediatamente anterior: el 28 de febrero.
Esa regla afecta a la edad que se considera cumplida en un año común, a la validez de contratos con plazos anuales y a caducidades fijadas en esa fecha. No modifica lo inscrito en el Registro, pero sí la fecha que “opera” en años sin 29.
Mayoría de edad, permisos y trámites cotidianos
La interpretación anterior impacta en hitos concretos. Quien nació el 29 de febrero pasa a la mayoría de edad en un año no bisiesto el 28 de febrero de ese año. Lo mismo aplican muchas administraciones para renovar el DNI o pasaporte, o para acreditar que ya se tiene la edad mínima en exámenes, sorteos o contratos.
- Permiso de conducir: si la edad mínima se cumple en un año común, suele computar el 28 de febrero.
- Contratos y seguros: pólizas “anuales” firmadas un 29 pasan a renovarse o vencer el 28 en años no bisiestos, salvo pacto distinto.
- Oposiciones y becas: la edad exigida se verifica el 28 si falta el 29 ese año, según bases y normativa aplicables.
- Banca: para productos con edad mínima, las entidades acostumbran a usar el 28 en años comunes.
Si un plazo vence el 29 de febrero, en un año común se entiende vencido el 28 de febrero, salvo que el contrato disponga otra cosa.
¿Y cómo celebran su cumpleaños “real”?
Más allá del marco legal, la fiesta manda en casa. Muchas personas eligen el 28 de febrero para mantener el mes. Otras prefieren el 1 de marzo porque “viene después”. También se impone la lógica práctica: celebrar el fin de semana más cercano, con tarta asegurada.
En comunidades de nacidos ese día —a menudo llamadas leaplings— se comparten tradiciones curiosas. Algunas familias soplan velas dobles en años bisiestos. Otras guardan una mini tarta simbólica para los años comunes.
Por qué existe el 29 de febrero
La Tierra no tarda 365 días exactos en dar la vuelta al Sol. El año trópico ronda los 365,2422 días. Ese desfase de casi seis horas anuales se acumula. Sin corrección, nuestras estaciones se moverían con respecto al calendario.
Cada año “sobran” unas 5 horas y 48 minutos. El día extra cada cuatro años corrige casi todo ese retraso acumulado.
El calendario gregoriano afina todavía más: son bisiestos los años divisibles por 4, salvo los seculares (100, 200, 300…) que no lo son, excepto si son divisibles por 400. Así, 2000 fue bisiesto; 2100 no lo será.
- Regla de 4: añade un día a febrero cada cuatro años.
- Corrección secular: elimina bisiestos en siglos, salvo cada 400 años.
- Resultado: 97 bisiestos cada 400 años y una media de 365,2425 días, casi clavada al ciclo solar.
Cuántas personas cumplen el 29 y qué probabilidades hay
Nacer el 29 de febrero no es tan extraño como parece, pero sigue siendo poco frecuente. La probabilidad ronda una de cada 1.461 personas, si se reparte de forma uniforme. La cifra real varía por patrones estacionales de nacimientos, calendarios sanitarios y hábitos culturales.
Las familias con bebés de 29 de febrero comparten una peculiaridad estadística, no una rareza médica.
Qué pasa en otros países
El tratamiento legal del 29 de febrero no es idéntico en todo el mundo. El enfoque cambia la fecha que “opera” en años comunes para edades y plazos.
|País
|Fecha que se aplica en años no bisiestos
|Notas
|España
|28 de febrero
|Cómputo civil al día anterior cuando la fecha no existe en el mes.
|Reino Unido
|1 de marzo
|Para edades, se considera alcanzada al inicio del 1 de marzo en años comunes.
|Estados Unidos
|Varía por estado
|Algunos reconocen el 28 de febrero; otros, el 1 de marzo para efectos legales.
Estas diferencias explican por qué una misma persona puede “cumplir” en fechas distintas según el trámite o el país. Conviene revisar siempre las bases de cada procedimiento.
Refranes, supersticiones y realidad
El año bisiesto viene rodeado de dichos populares negativos, como “año bisiesto, año siniestro”. La tradición los repite desde la Antigüedad. No existe base científica que vincule el 29 de febrero con mala suerte. La corrección del calendario responde a una necesidad astronómica, no a un presagio.
Guía rápida para quienes nacieron el 29 de febrero
- Tu fecha oficial: siempre es 29 de febrero en documentos y certificados.
- En años comunes: en España, a efectos legales, “te cuenta” el 28 de febrero.
- Contratos y plazos: si vencen el 29, se desplazan al 28 salvo pacto específico.
- Celebración: elige 28, 1 de marzo o el fin de semana próximo; tu derecho a festejar no cambia.
Naciste un 29 de febrero, pero cumples años cada año. Lo que varía es la fecha operativa cuando falta tu día.
Ejemplos prácticos para 2026
Si naciste el 29/02/2008, en España alcanzarás los 18 años el 28/02/2026. A partir de ese día podrás realizar trámites que exijan mayoría de edad. Si naciste el 29/02/2012, cumplirás 14 años el 28/02/2026, referencia útil para carnés juveniles o cuentas bancarias con control parental.
Para caducidades: una póliza anual contratada el 29/02/2024 vencerá el 28/02/2025, y en 2026 volverá a vencer el 28/02, manteniendo el patrón en años comunes. Si en el contrato se fijó expresamente “1 de marzo” como fecha sustitutiva, prevalecerá esa cláusula.
Consejos para evitar confusiones
- Revisa la letra pequeña de pólizas y suscripciones con fecha 29/02; busca qué día se emplea en años comunes.
- Guarda un recordatorio del 28/02 para trámites que dependen de edad o caducidad.
- Aclara por escrito con tu empresa o centro educativo qué fecha usarán en certificaciones cuando no haya 29.
- Pide constancia al renovar DNI o pasaporte si tu sistema cita automáticamente el 1 de marzo.