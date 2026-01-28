¿Y si esa peseta vieja vale más que tu móvil?» : la 1 peseta de 1881 por la que te dan 3.500 €

La fiebre por las piezas antiguas no para. Tu cajón puede esconder algo valioso sin que lo sepas.
El interés por la numismática vuelve a crecer por la búsqueda de refugios frente a la inflación y por la facilidad de vender online. En ese contexto, una moneda en apariencia humilde puede dar una sorpresa: la 1 peseta de 1881 ligada a Alfonso XII se ha convertido en la pieza que todos miran de nuevo.
La fiebre coleccionista y por qué te conviene mirar tus cajones
Las monedas históricas combinan valor económico y memoria. Y cuando una pieza reúne demanda, buena conservación y escasez, su cotización sube. Plataformas de compraventa, subastas en vivo y grupos especializados han simplificado el acceso, lo que multiplica las oportunidades para quien conserve ejemplares significativos en casa.
Una 1 peseta de 1881 en calidad Sin Circular ha llegado a venderse en subasta por 3.600 euros, y hoy se pagan más de 3.500 euros por los mejores ejemplares.
La 1 peseta de 1881 que muchos ignoran y pocos valoran
La peseta de Alfonso XII fue una moneda circulante acuñada entre 1881 y 1885. Forma parte del sistema de la peseta que rigió desde 1868 hasta 2001. Se fabricó en plata de 835 milésimas, con 5 gramos de peso y 23 milímetros de diámetro. La pieza muestra en anverso el busto del monarca y, en reverso, el escudo coronado de España con las Columnas de Hércules.
|Dato
|Especificación
|Metal
|Plata 835‰
|Peso
|5 g
|Diámetro
|23 mm
|Grosor
|Aproximadamente 1 mm
|Anverso
|Busto de Alfonso XII con leyenda «ALFONSO XII POR LA G· DE DIOS»
|Reverso
|Escudo de España, Columnas de Hércules y lema «PLUS ULTRA»
El detalle clave que examinan los expertos se encuentra en la fecha y en las estrellas del campo, además del aspecto del canto. Esos elementos permiten identificar variantes, emisiones y el desgaste real. En una economía agitada, el interés se disparó: quien conserve una pieza en estado alto de conservación puede transformar un objeto olvidado en un ingreso notable.
Si tu moneda luce relieves vivos, brillo original y un campo limpio, podrías estar frente a un ejemplar de alto grado.
Cómo se valora: conservación, rareza y mercado
La conservación manda. En España, la escala tradicional clasifica las monedas de la siguiente forma:
- FdC (Flor de Cuño): primeras acuñaciones, sin marcas de uso y con brillo de fábrica completo.
- SC+ (Sin Circular +): acuñación muy cuidada, con mínimos defectos de cuño y gran atractivo.
- SC (Sin Circular): sin desgaste por circulación, posibles marcas leves de manipulación.
- SC- (Sin Circular -): sin desgaste de uso, pero con acuñación menos nítida o golpes ligeros.
- EBC (Excelente Buena Conservación): desgaste casi imperceptible en puntos altos y parte del brillo original.
- MBC (Muy Buena Conservación): uso medio, diseño perfectamente legible.
- BC (Buena Conservación): desgaste acusado; detalles secundarios difusos.
- RC (Regular Conservación) y MC (Mala Conservación): rasgos muy suavizados o prácticamente perdidos.
Además del grado, se valora la rareza de ciertos cuños, posibles variantes de estrellas y la calidad de acuñación de cada tirada. La oferta disponible en el mercado en un momento dado también influye: pocas piezas de gran calidad generan pujas agresivas.
¿Qué mirar en casa para no perder una oportunidad?
Antes de vender, realiza una revisión metódica. Presta atención a:
- Relieves del busto y del escudo: cuanto más vivos, mejor valor.
- Brillo original de la plata y homogeneidad del tono.
- Golpes en canto y rayas en el campo; pueden restar grados.
- Fecha visible y estrellas nítidas; algunas combinaciones se aprecian más.
- Ausencia de limpieza abrasiva: las marcas circulares y el aspecto “satén” artificial penalizan mucho.
No limpies tu moneda. Una limpieza inadecuada puede rebajar cientos o miles de euros en una pieza de plata.
Dónde vender sin arrepentirte
Las opciones para colocar una 1 peseta de calidad alta van desde casas de subasta hasta plataformas entre particulares. Elegir bien el canal marca diferencias de precio, comisiones y tiempos.
Canales profesionales y venta directa
Las subastas especializadas atraen a coleccionistas que pagan primes por piezas destacadas; ofrecen peritaje, catálogo y fotografías profesionales. A cambio, cobran comisión al vendedor. La venta directa a un comerciante agiliza el cobro, pero el precio suele ser menor porque el profesional asume el riesgo y el stock.
En mercados entre particulares conviene exigir pago seguro, usar envíos certificados y documentar el estado con fotografías de alta resolución. Si la pieza roza SC o FdC, solicita una valoración formal: un informe serio ayuda a justificar pujas altas.
Una certificación del estado y buenas fotos pueden elevar la puja de tu 1 peseta de 1881 por encima de ofertas medias.
Riesgos, estafas y cómo protegerte
La popularidad trae imitaciones. Existen reproducciones en metal blanco, piezas limpiadas que aparentan brillo de fábrica y manipulaciones del canto. Para evitar problemas, compara peso, diámetro y diseño con las especificaciones oficiales y, si dudas, acude a un profesional.
- Verifica peso exacto: 5 g con tolerancias mínimas.
- Confirma diámetro: 23 mm.
- Revisa leyendas y tipografías: errores en las letras delatan copias.
- Observa el canto: golpes, limaduras o empastes indican alteraciones.
Guarda tus monedas en cápsulas rígidas o sobres para numismática. La plata reacciona con la humedad y el azufre ambiental; una conservación adecuada mantiene el grado y, con ello, el precio.
¿Por qué esta peseta atrae tanto a los coleccionistas?
El contexto histórico añade interés. El reinado de Alfonso XII marcó la Restauración y el cierre de conflictos internos, lo que convierte a la serie en un testimonio de cambio político. La 1 peseta de 1881 condensa ese momento en una pieza accesible para la época, pero hoy difícil de ver en Sin Circular.
Historia, plata de calidad y una conservación excelente: la combinación que dispara la demanda de esta peseta.
Ejemplos recientes de precios
La referencia de ventas incluye adjudicaciones en torno a 3.600 euros para ejemplares Sin Circular de 1881. En estados inferiores, el precio cae con rapidez. Un EBC atractivo puede alcanzar cifras interesantes, mientras que un MBC correcto se orienta a coleccionistas que priorizan completar series.
Consejos finales para maximizar el valor
- Solicita varias opiniones: comerciantes, casas de subastas y tasadores independientes.
- Evita restauraciones y pulidos; la pátina natural suma atractivo.
- Guarda comprobantes y correos de tasación; ayudan a negociar.
- Elige el momento: meses con subastas fuertes elevan la visibilidad.
Si planeas vender con plusvalía, recuerda la fiscalidad de las ganancias patrimoniales. Conserva facturas o justificantes de procedencia; facilitan la gestión y evitan dudas sobre origen. Al enviar, usa seguro acorde al valor declarado y embala en doble caja para proteger el canto y el campo.
Quien no alcance el grado SC aún puede obtener un buen precio con una oferta cuidada: fotos neutras, iluminación lateral para destacar los relieves y descripción honesta del estado. La transparencia reduce devoluciones y atrae compradores serios. Y si tu pieza cumple con los requisitos de Sin Circular o roza FdC, prepárate para competir en la franja de los 3.500 euros y más.