¿Y si este año te lo pierdes?» : forbes sorprende y apunta a dos destinos en España para 2026

Mientras muchos preparan maletas mirando al norte, el mapa real del año cambia de coordenadas y prioridades.
Forbes Travel ha revelado su lista de 26 lugares clave para 2026 y, contra lo que muchos esperaban, sus dos apuestas en España no están en Cataluña ni en Galicia. El foco se desplaza hacia un sur vibrante y hacia una capital que no deja de reinventarse. ¿Qué hay detrás de esta elección y cómo puede afectar a tus planes?
Ni cataluña ni galicia: qué hay detrás de la elección
La selección de Forbes Travel premia destinos con mezcla de identidad, cultura viva, accesibilidad y experiencias sostenibles. En el contexto de 2026, con grandes citas deportivas y una recuperación viajera madura, pesan la capacidad de acoger eventos, la renovación de la oferta y la calidad de los servicios urbanos. España entra en la lista con dos cartas ganadoras: Andalucía y Madrid.
Forbes Travel sitúa a Andalucía y a Madrid entre los 26 destinos imprescindibles de 2026.
La lógica es clara: variedad para públicos distintos, redes de transporte consolidadas y una agenda que combina legado histórico con propuestas contemporáneas. Además, ambos destinos funcionan bien todo el año, algo clave para repartir flujos y reducir la masificación en temporada alta.
Andalucía, laboratorio cultural y naturaleza cercana
Arte contemporáneo entre claustros y riberas
La región refuerza su narrativa cultural con nodos muy definidos. En Sevilla, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo afianza su papel como polo creativo del sur de Europa. En Córdoba, la Mezquita-Catedral dialoga con rutas de street art y una gastronomía de autor cada vez más reconocible. En Granada, el magnetismo de la Alhambra y los miradores del Albaicín suma una agenda de festivales y nuevas propuestas urbanas.
El mosaico de provincias: del Cabo de Gata a Doñana
El mapa andaluz propone capas sucesivas. Málaga continúa su cambio de modelo con museos de marca como el Centre Pompidou y una vida urbana ligada a la cocina de mercado. Cádiz experimenta con música en espacios patrimoniales. Huelva pone el foco en el Parque Nacional de Doñana y el ecoturismo. Jaén capitaliza sus castillos y el tirón de Úbeda y Baeza. Almería gana enteros con el Parque Natural de Cabo de Gata y experiencias sostenibles, también náuticas, de bajo impacto.
- Mejor ventana: primavera y otoño, por clima suave y menores colas en hitos patrimoniales.
- Experiencias: rutas de street art en Córdoba, oleoturismo en Jaén, travesías costeras en Cabo de Gata, mercados gastronómicos en Málaga.
- Transporte: alta velocidad a Sevilla, Córdoba y Málaga; coche de alquiler para áreas naturales y comarcas.
Andalucía combina patrimonio UNESCO, museos de referencia y áreas protegidas en distancias asumibles para viajes de 4 a 7 días.
Consejo práctico: reserva con antelación las franjas tempranas para la Alhambra y planifica los desplazamientos a Doñana en horario de menor afluencia. En ciudades, evita el coche: el tranvía y los servicios metropolitanos cubren bien los cascos históricos y reducen tiempos muertos.
Madrid, capital creativa con escapadas cerca
Barrios con pulso y alta cocina
La capital vive un momento dulce. Los barrios de Malasaña, Lavapiés y Chamberí funcionan como centros de creatividad, donde conviven galerías, coctelería de autor y una restauración que va de la taberna revisada a la mesa de vanguardia. El eje museístico, con el Prado, el Reina Sofía y el Thyssen, sostiene una agenda expositiva constante, mientras la Gran Vía mantiene el tirón de los musicales.
El día perfecto fuera de la M-30
La gran virtud de Madrid es su perímetro. En poco tiempo, el viajero alcanza el Paisaje cultural de Aranjuez, el Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial o el Hayedo de Montejo, todos reconocidos por UNESCO. Son escapadas de 24 horas que complementan una estancia urbana. Para el Hayedo, prevé cupo de acceso y periodo de hojas rojas entre finales de octubre y noviembre, variable según el año.
|Plan
|Tiempo
|Qué priorizar
|48 h urbanas
|Fin de semana
|Triángulo del Arte, bares de autor, musical en Gran Vía
|24 h verde
|Un día
|Aranjuez en primavera o Hayedo en otoño
|Historia real
|Medio día
|Monasterio de El Escorial y Casita del Príncipe
Madrid combina vida de barrio, gran oferta cultural y escapadas UNESCO a menos de una hora.
Para optimizar tiempos, organiza bloques por zonas y reserva los museos en franja de apertura. Si te mueves en familia, recurre a parques lineales como Madrid Río o a museos con programas didácticos para niños.
Cómo cambia tus planes de 2026
La etiqueta de “destino del año” acelera reservas y precios en meses pico. Conviene adelantar compras de billetes y elegir alojamientos en ejes secundarios. En Andalucía, barrios como Triana (Sevilla) o Teatinos (Málaga) ofrecen buena relación calidad-precio y conexión rápida. En Madrid, zonas como Delicias o Prosperidad permiten ahorrar sin perder acceso al centro.
La tendencia de viajes cortos y más frecuentes favorece itinerarios modulares. Dos ejemplos: tres días en Sevilla, Córdoba y entorno natural cercano; o cuatro días en Madrid con una excursión a Aranjuez o El Escorial. Todo encaja bien con el auge del tren y las rutas de media distancia.
Consejos para ahorrar y evitar multitudes
- Entradas con antelación para Alhambra, Mezquita-Catedral y El Escorial, preferencia por turnos de mañana.
- Abonos de transporte regional y urbano para evitar restricciones de acceso en cascos históricos.
- Alojamientos en barrios bien conectados y menos demandados en fines de semana largos.
- Rutas tempranas en espacios naturales y días laborables para fotografía sin saturación.
Más allá del titular: qué te llevas de cada destino
De Andalucía te llevas contraste. Patrimonio árabe y renacentista, costa salvaje y parques nacionales, una escena de arte contemporáneo que ya no teme al foco internacional y una gastronomía que va mucho más allá de la tapa, aunque la tapa siga marcando el ritmo social. De Madrid te llevas intensidad urbana, una red cultural inagotable y la posibilidad de pasar del asfalto al bosque en menos de una hora.
Quien viaje con niños puede priorizar propuestas cortas y táctiles: patios y filmaciones en Córdoba, talleres en museos madrileños, sendas sencillas en Doñana y zonas de baño autorizadas en embalses de la Comunidad de Madrid durante el verano. Para mayores, el oleoturismo en Jaén o las rutas de coctelería de autor en la capital abren experiencias específicas.
Atención al clima. El calor extremo en verano puede condicionar el centro del día, especialmente en el interior andaluz. Ajusta horarios, hidrátate y prioriza visitas bajo techo en las horas centrales. En otoño, la hoja roja del Hayedo de Montejo atrae a muchos visitantes; planifica reservas con margen.
Si buscas combinar ambos destinos, el binomio funciona. Un itinerario de una semana puede arrancar en Madrid (museos y una escapada a Aranjuez) y bajar en tren a Sevilla para cerrar con Córdoba o Málaga. Dos hubs, muchos mundos, buen balance entre cultura, naturaleza y gastronomía. Y una ventaja añadida: la conectividad permite ajustar sobre la marcha si cambian tus planes en 2026.