¿Y si este nacimiento te afecta más de lo que piensas?" : la cría libre en Soria que rompe 100 años

¿Y si este nacimiento te afecta más de lo que piensas?» : la cría libre en Soria que rompe 100 años

Noticias / Leave a Comment

Una imagen desde los riscos del Sistema Ibérico sacude rutinas urbanas y rurales. No habla solo de fauna. Habla de futuro compartido.

En mitad del invierno, silenciosa y paciente, la sierra del **Moncayo** ha sido escenario de un renacer que interpela a cualquiera que viva de, con o cerca del campo. Un **polluelo** ha salido adelante en un nido salvaje y ha obligado a mirar de nuevo a un territorio que muchos daban por perdido para la especie.

Qué ha pasado exactamente en el Moncayo soriano

Una pareja de **quebrantahuesos** ha criado con éxito en libertad en la vertiente soriana del **Sistema Ibérico**. Es el primer nacimiento natural documentado en la zona en un siglo. La hembra, identificada como **Ezka** (marcada en Navarra en 2015), y un macho sin marcas, sacaron adelante una cría bautizada como **«Moncayo»**.

Primer nacimiento en libertad de **quebrantahuesos** en la zona en 100 años: un hito para la **conservación** y para la gente que convive con la sierra.

El equipo técnico colocó un emisor **GPS** al joven ave para seguir sus primeros vuelos y trazar sus desplazamientos. Este seguimiento permitirá ajustar medidas frente a **amenazas** como el veneno, los tendidos eléctricos o el uso imprudente de **drones** cerca de nidos.

Detrás del éxito hay coordinación entre agentes medioambientales de la **Junta de Castilla y León** en **Soria**, técnicos de Protección de la Naturaleza del Gobierno de **Aragón** y la **Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ)**. El **Grupo de Intervenciones en Altura** y un equipo veterinario garantizó una captura rápida y segura del polluelo para su marcaje y toma de datos biométricos.

Un paso que llega tras años de intentos

Los primeros cierres por reproducción se declararon ya en 2020 y 2021, sin éxito. Esta vez, la pareja mantuvo la incubación hasta mediados de febrero y completó la crianza. La experiencia acumulada en control de molestias, rutas de acceso y vigilancia marcó la diferencia.

Por qué el quebrantahuesos importa a tu día a día

El **quebrantahuesos** (Gypaetus barbatus) es un gran ave necrófaga que consume principalmente **huesos**. Al limpiar el campo de restos de **ganadería extensiva** y fauna silvestre, reduce focos de **patógenos**, aligera la carga para los servicios municipales y aporta equilibrio a la **biodiversidad**.

En España figura **en peligro de extinción** en el catálogo nacional y como vulnerable en Europa. Su núcleo principal sigue en los **Pirineos**, pero ya se asienta de nuevo en **Picos de Europa**, **Sistema Bético**, **Montes Vascos** y **Sistema Ibérico**. La expansión depende de hábitat, alimento seguro y ausencia de venenos.

Cuando el campo mantiene aves necrófagas sanas, gana la salud pública, gana la ganadería y gana el turismo de naturaleza.

Amenazas que siguen presentes

  • Uso de **venenos** en el control ilegal de predadores.
  • Colisiones y electrocuciones en **tendidos eléctricos** mal diseñados.
  • Molestias durante la **cría** por actividades recreativas y vuelos de **dron**.
  • Reducción de alimento natural por cambios en la **ganadería** y normas sanitarias.
  • Competencia en comederos y presión de otras especies carroñeras.

Cómo se preparó este momento

El dispositivo de campo organizó cierres temporales de sendas, cartelería disuasoria y un calendario de observación discreta. Se definieron puntos de control a distancia con óptica de largo alcance para evitar cualquier alteración del **nido**. La logística incluyó vías de evacuación ante caída de la cría y protocolos veterinarios para minimizar el tiempo de manejo en el marcaje **GPS**.

La **FCQ** y los equipos autonómicos sumaron datos meteorológicos, disponibilidad de alimento y registros históricos para elegir fechas clave de intervención. Se pactaron avisos con clubes de escalada y fotografía, y se coordinó con el sector cinegético de la zona para evitar irrupciones durante la incubación.

El marcaje con **GPS** no es un fin. Es una herramienta para decidir dónde actuar y cuándo reducir el riesgo real.

La protección del espacio: qué está en juego

La vertiente soriana aspira a la figura de **Parque Natural**, equiparable a la ya existente en la parte aragonesa del **Moncayo**. Ese estatus facilitaría ordenación de usos, gestión de visitantes y financiación estable para puntos de alimentación, señalización de rutas sensibles y corrección de **tendidos eléctricos** peligrosos.

Sin hábitat protegido y recursos estables, un nacimiento ilusiona, pero no consolida población.

Hoja de datos del caso «Moncayo»

Especie Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus)
Lugar Vertiente soriana del Moncayo, Sistema Ibérico
Hito Primera cría en libertad en la zona tras 100 años
Identificación Hembra Ezka y macho sin marcas
Polluelo Nombre: Moncayo; emisor GPS activo
Estatus legal En peligro de extinción en España
Equipos Junta de Castilla y León, Gobierno de Aragón, FCQ, Grupo de Intervenciones en Altura

Preguntas que te haces y respuestas rápidas

¿Puede visitarse la zona sin perjudicar?

Sí, siempre que se sigan itinerarios permitidos y épocas recomendadas. En periodo de **cría**, evita crestas y cortados señalizados. Nada de vuelos de **dron** ni acercamientos para fotografía.

¿Por qué un GPS en una especie amenazada?

El **GPS** revela rutas, dormideros y puntos de mortalidad. Con esas coordenadas se corrigen **tendidos**, se blindan áreas clave y se priorizan patrullas contra **venenos**. Sin datos, la **conservación** camina a ciegas.

¿Este caso garantiza la recuperación?

No. Un éxito no compensa décadas de declive. Harán falta más parejas, varios años de productividad y menos mortalidad juvenil. La clave está en reducir riesgos en los primeros vuelos y en el dispersión.

Cómo puedes ayudar si vives, trabajas o visitas el Moncayo

  • Respeta cierres temporales y señales durante la **reproducción**.
  • Notifica cebos sospechosos o fauna muerta a los agentes medioambientales.
  • Evita el uso de **dron** en zonas de cortados y nidos.
  • Si gestionas ganado, coordina entregas de restos en puntos autorizados.
  • Apoya iniciativas locales de **turismo** responsable que limitan el impacto.

Más allá del hito: lo que viene en 2026

El seguimiento del joven **Moncayo** durante 2026 permitirá saber si se integra en la red de comederos, qué valles frecuenta y dónde chocan sus rutas con infraestructuras. Estos datos servirán para priorizar el soterramiento o balizado de tramos de **tendidos eléctricos** y para ajustar calendarios de uso público en miradores sensibles.

La propuesta de **Parque Natural** en la vertiente soriana ganará argumentos si el pollo supera su primer año, la fase de mayor mortalidad para la especie. Administración y vecinos se juegan aquí un modelo de gestión que combine actividades tradicionales, **ganadería extensiva** y observación de fauna con normas claras y financiación estable.

Claves ecológicas que conviene recordar

El **quebrantahuesos** aprovecha huesos que otras carroñeras no consumen. A veces los deja caer desde altura para fracturarlos, una conducta única entre rapaces. Suele poner uno o dos huevos, pero sale adelante un único **polluelo**, lo que hace que cada crianza cuente. La dispersión juvenil puede llevarlo lejos y durante meses, de ahí el valor del **GPS**.

Si alguna vez encuentras un ave marcada, no intentes acercarte ni retirarle el equipo. Anota lugar y hora y comunícalo a los agentes. Esa etiqueta contiene la historia que permitirá que nuevos **quebrantahuesos** vuelvan a mirar desde los roquedos del **Moncayo**.

Must Read

Leave a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *