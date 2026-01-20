¿Y si este nacimiento te afecta más de lo que piensas?» : la cría libre en Soria que rompe 100 años

Una imagen desde los riscos del Sistema Ibérico sacude rutinas urbanas y rurales. No habla solo de fauna. Habla de futuro compartido.
En mitad del invierno, silenciosa y paciente, la sierra del **Moncayo** ha sido escenario de un renacer que interpela a cualquiera que viva de, con o cerca del campo. Un **polluelo** ha salido adelante en un nido salvaje y ha obligado a mirar de nuevo a un territorio que muchos daban por perdido para la especie.
Qué ha pasado exactamente en el Moncayo soriano
Una pareja de **quebrantahuesos** ha criado con éxito en libertad en la vertiente soriana del **Sistema Ibérico**. Es el primer nacimiento natural documentado en la zona en un siglo. La hembra, identificada como **Ezka** (marcada en Navarra en 2015), y un macho sin marcas, sacaron adelante una cría bautizada como **«Moncayo»**.
Primer nacimiento en libertad de **quebrantahuesos** en la zona en 100 años: un hito para la **conservación** y para la gente que convive con la sierra.
El equipo técnico colocó un emisor **GPS** al joven ave para seguir sus primeros vuelos y trazar sus desplazamientos. Este seguimiento permitirá ajustar medidas frente a **amenazas** como el veneno, los tendidos eléctricos o el uso imprudente de **drones** cerca de nidos.
Detrás del éxito hay coordinación entre agentes medioambientales de la **Junta de Castilla y León** en **Soria**, técnicos de Protección de la Naturaleza del Gobierno de **Aragón** y la **Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ)**. El **Grupo de Intervenciones en Altura** y un equipo veterinario garantizó una captura rápida y segura del polluelo para su marcaje y toma de datos biométricos.
Un paso que llega tras años de intentos
Los primeros cierres por reproducción se declararon ya en 2020 y 2021, sin éxito. Esta vez, la pareja mantuvo la incubación hasta mediados de febrero y completó la crianza. La experiencia acumulada en control de molestias, rutas de acceso y vigilancia marcó la diferencia.
Por qué el quebrantahuesos importa a tu día a día
El **quebrantahuesos** (Gypaetus barbatus) es un gran ave necrófaga que consume principalmente **huesos**. Al limpiar el campo de restos de **ganadería extensiva** y fauna silvestre, reduce focos de **patógenos**, aligera la carga para los servicios municipales y aporta equilibrio a la **biodiversidad**.
En España figura **en peligro de extinción** en el catálogo nacional y como vulnerable en Europa. Su núcleo principal sigue en los **Pirineos**, pero ya se asienta de nuevo en **Picos de Europa**, **Sistema Bético**, **Montes Vascos** y **Sistema Ibérico**. La expansión depende de hábitat, alimento seguro y ausencia de venenos.
Cuando el campo mantiene aves necrófagas sanas, gana la salud pública, gana la ganadería y gana el turismo de naturaleza.
Amenazas que siguen presentes
- Uso de **venenos** en el control ilegal de predadores.
- Colisiones y electrocuciones en **tendidos eléctricos** mal diseñados.
- Molestias durante la **cría** por actividades recreativas y vuelos de **dron**.
- Reducción de alimento natural por cambios en la **ganadería** y normas sanitarias.
- Competencia en comederos y presión de otras especies carroñeras.
Cómo se preparó este momento
El dispositivo de campo organizó cierres temporales de sendas, cartelería disuasoria y un calendario de observación discreta. Se definieron puntos de control a distancia con óptica de largo alcance para evitar cualquier alteración del **nido**. La logística incluyó vías de evacuación ante caída de la cría y protocolos veterinarios para minimizar el tiempo de manejo en el marcaje **GPS**.
La **FCQ** y los equipos autonómicos sumaron datos meteorológicos, disponibilidad de alimento y registros históricos para elegir fechas clave de intervención. Se pactaron avisos con clubes de escalada y fotografía, y se coordinó con el sector cinegético de la zona para evitar irrupciones durante la incubación.
El marcaje con **GPS** no es un fin. Es una herramienta para decidir dónde actuar y cuándo reducir el riesgo real.
La protección del espacio: qué está en juego
La vertiente soriana aspira a la figura de **Parque Natural**, equiparable a la ya existente en la parte aragonesa del **Moncayo**. Ese estatus facilitaría ordenación de usos, gestión de visitantes y financiación estable para puntos de alimentación, señalización de rutas sensibles y corrección de **tendidos eléctricos** peligrosos.
Sin hábitat protegido y recursos estables, un nacimiento ilusiona, pero no consolida población.
Hoja de datos del caso «Moncayo»
|Especie
|Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus)
|Lugar
|Vertiente soriana del Moncayo, Sistema Ibérico
|Hito
|Primera cría en libertad en la zona tras 100 años
|Identificación
|Hembra Ezka y macho sin marcas
|Polluelo
|Nombre: Moncayo; emisor GPS activo
|Estatus legal
|En peligro de extinción en España
|Equipos
|Junta de Castilla y León, Gobierno de Aragón, FCQ, Grupo de Intervenciones en Altura
Preguntas que te haces y respuestas rápidas
¿Puede visitarse la zona sin perjudicar?
Sí, siempre que se sigan itinerarios permitidos y épocas recomendadas. En periodo de **cría**, evita crestas y cortados señalizados. Nada de vuelos de **dron** ni acercamientos para fotografía.
¿Por qué un GPS en una especie amenazada?
El **GPS** revela rutas, dormideros y puntos de mortalidad. Con esas coordenadas se corrigen **tendidos**, se blindan áreas clave y se priorizan patrullas contra **venenos**. Sin datos, la **conservación** camina a ciegas.
¿Este caso garantiza la recuperación?
No. Un éxito no compensa décadas de declive. Harán falta más parejas, varios años de productividad y menos mortalidad juvenil. La clave está en reducir riesgos en los primeros vuelos y en el dispersión.
Cómo puedes ayudar si vives, trabajas o visitas el Moncayo
- Respeta cierres temporales y señales durante la **reproducción**.
- Notifica cebos sospechosos o fauna muerta a los agentes medioambientales.
- Evita el uso de **dron** en zonas de cortados y nidos.
- Si gestionas ganado, coordina entregas de restos en puntos autorizados.
- Apoya iniciativas locales de **turismo** responsable que limitan el impacto.
Más allá del hito: lo que viene en 2026
El seguimiento del joven **Moncayo** durante 2026 permitirá saber si se integra en la red de comederos, qué valles frecuenta y dónde chocan sus rutas con infraestructuras. Estos datos servirán para priorizar el soterramiento o balizado de tramos de **tendidos eléctricos** y para ajustar calendarios de uso público en miradores sensibles.
La propuesta de **Parque Natural** en la vertiente soriana ganará argumentos si el pollo supera su primer año, la fase de mayor mortalidad para la especie. Administración y vecinos se juegan aquí un modelo de gestión que combine actividades tradicionales, **ganadería extensiva** y observación de fauna con normas claras y financiación estable.
Claves ecológicas que conviene recordar
El **quebrantahuesos** aprovecha huesos que otras carroñeras no consumen. A veces los deja caer desde altura para fracturarlos, una conducta única entre rapaces. Suele poner uno o dos huevos, pero sale adelante un único **polluelo**, lo que hace que cada crianza cuente. La dispersión juvenil puede llevarlo lejos y durante meses, de ahí el valor del **GPS**.
Si alguna vez encuentras un ave marcada, no intentes acercarte ni retirarle el equipo. Anota lugar y hora y comunícalo a los agentes. Esa etiqueta contiene la historia que permitirá que nuevos **quebrantahuesos** vuelvan a mirar desde los roquedos del **Moncayo**.